Zlomí Real trápenie v Lige majstrov? V šlágri cestuje na pôde talianskeho lídra

Ďalšie zaváhanie si nemôže dovoliť Paríž Saint-Germain so slovenským obrancom Milanom Škriniarom. Parížania potrebujú nutne plný bodový zisk proti Salzburgu.

Priebežný líder anglickej Premier League vedie suverénne s 15 bodmi a skóre 12:1 tabuľku LM a svoj šiesty triumf môžu "The Reds" pridať na pôde trápiacej sa Girony.

"Musíme byť optimistickí, pretože máme kvalitné mužstvo. Nedokázali sme zatiaľ nájsť našu najlepšiu formu, ale som presvedčený, že sa nám to skôr či neskôr podarí," citovala agentúra AFP trénera Realu Carla Ancelottiho.

Úradujúci španielsky šampión bude navyše čeliť tímu, ktorý prenáša formu z domácej scény aj do Ligy majstrov.

"Liverpool na domácom ihrisku je pre nás výzva. Čakajú nás tri kľúčové zápasy a my sa pokúsime vyhrať aspoň dva domáce, aby sme sa dostali do ďalšej fázy súťaže," uviedol tréner katalánskeho klubu Michel.

Atalanta neprehrala v 14 súťažných dueloch za sebou. Motiváciou pre talianskeho zástupcu bude uspieť proti Realu prvýkrát v histórii. V doterajších troch konfrontáciách vždy zvíťazili Madridčania.

Naposledy sa tak stalo 14. augusta tohto roku vo finále Superpohára UEFA, keď obhajca trofeje Ligy majstrov triumfoval nad víťazom Európskej ligy 2:0. O necelé tri mesiace neskôr pasujú niektorí odborníci za favorita duelu práve Atalantu.

"Je to vec názoru, osobne nie som o tom celkom presvedčený. Ak to však ľudia chcú povedať, tak mi to nevadí," uviedol Gasperini. Atalanta si môže posilniť svoju pozíciu v prvej osmičke, ktorá tímom zaručí priamu účasť v osemfinále.

"Utorok to bude pre nás, klub a mesto Bergamo ďalšia veľká udalosť. Sme blízko nášho prvého cieľa, navyše hráme proti Realu. Víťazstvá proti týmto tímom nepadajú len tak z neba. Môj tím si ide za nimi vždy až do konca," dodal Gasperini.

Pozornosť púta aj súboj Interu Miláno na pôde Bayeru Leverkusen. "Nerazurri" sú spolu s Liverpoolom a Atalantou tretím tímom bez prehry v tomto ročníku LM. Inter navyše ako jediný zatiaľ neinkasoval.

Leverkusen po fenomenálnej sezóne nepôsobí tak presvedčivo. V domácej Bundeslige strácajú "farmaceuti" sedem bodov na vedúci Bayern Mníchov. Navyše za prvých 13 stretnutí inkasovali 20 gólov, čo je len o štyri menej ako počas celého minulého ročníka.

"Je pre nás veľká výzva analyzovať, čo treba urobiť, aby všetko fungovalo a zapadalo do seba proti Interu," vyhlásil Xabi Alonso, tréner Leverkusenu.