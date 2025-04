ONLINE: AS Trenčín - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 4. kolo)

Prajem pekný deň pri sledovaní dnešného online prenosu z Nike ligy medzi AS Trenčín a KFC Komárno.



AS Trenčín



Zverenci Ivana Galáda odohrali svoj posledný ligový zápas na pôde Banskej Bystrice. Po polčase prehrávali 0:2. V druhom polčase však prebrali iniciatívu a zápas dokázali otočiť, nakoniec zvíťazili 3:2. V posledných minútach strieľal krásny gól z priameho kopu Artur Gajdoš. AS má momentálne na svojom konte 26 bodov a negatívne skóre 28:40. Trenčínu patrí aktuálne 9. pozícia.



KFC Komárno



Hostia z Komárna odohrali svoj posledný ligový zápas na domácej pôde proti Michalovciam a po vyrovnanom priebehu prehrali 0:1. Komárnu patrí aktuálne 8. pozícia so ziskom 28 bodov a negatívnym skóre 27:40. Dnešní súperi sa spolu stretli v tejto sezóne dva krát. Komárno zvíťazilo na domácej pôde 2:1 a následne Trenčania dokázali doma zvíťaziť 1:0.