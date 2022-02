Olympiáda Peking 2022: Hokejisti zabojujú o prvú výhru (minúta po minúte)

Olympiáda Peking 2022: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)

23:00 Severské hokejové derby

Spomedzi hokejového programu bude najväčšiu pozornosť pútať súboj medzi Švédskom a Fínskom. Oba tímy sú v skupine C so Slovenskom a oba celky ešte neprehrali. Zabojujú tak o to, ktorý tím postúpi priamo do štvrťfinále.

Slovensko s Lotyšskom zas budú bojovať o prvú výhru.