Rivalita medzi Žampovcami? Adam je ako Sagan, tvrdí Andreas

PEKING, BRATISLAVA. Keď Adam Žampa skončil na zimných olympijských hrách v Soči 2014 piaty v kombinácii a šiesty v slalome, ľudia na Slovensku boli užasnutí.

Mal 23 rokov a pred sebou sľubnú kariéru. Možno sa zdalo, že tento výsledok ho čoskoro vystrelí medzi najlepších lyžiarov na svete.

„Keď som bol mladší, výsledky prišli nečakane. Aj so šťastím. Presvedčil som sa, že na to mám. Potom som veľmi chcel, ale zistil som, že to nie je samozrejmosť a človek musí extrémne makať,“ priznal vlani v rozhovore pre Sportnet Adam Žampa.