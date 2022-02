Prominentný pár olympiády? Kilde a Shiffrinová sa podporujú v dobrom aj v zlom

Dvojnásobná olympijská šampiónka v zjazdovom lyžovaní Shiffrinová bola veľkou medailovou nádejou USA, no rehabilitovať sa jej po dvoch nezdaroch v slalome a obrovskom slalome nepodarilo ani do tretice v super G.

V Pekingu sa vzájomne podporujú, ak sa to dá, spoločne navštevujú preteky.

"Podporujeme sa v dobrom aj v zlom, to je dôvod prečo má človek partnera. Mikaela to spĺňa na sto percent." Shiffrinová je vzhľadom na jej dlhodobo výborné výsledky jedným z najznámejších športovcov na svete.

Aj preto to jej predchádzajúci partneri s ňou nemali neľahké, museli čeliť zvýšenej pozornosti fanúšikov aj médií.

"Je ťažké nájsť niekoho, kto akceptuje fakt, že ste v centre pozornosti. Teraz mám Aleksandra a on je skvelý.

Obaja sme pod rovnakým tlakom, obaja robíme prakticky to isté. A on je z toho veľmi nadšený, ako to spolu zvládame," okomentovala trojnásobná držiteľka veľkého krištáľového glóbusu a šesťnásobná majsterka sveta Shiffrinová.



Kilde po neúspechu jeho partnerky v jej parádnej disciplíne slalome zverejnil na sociálnej sieti Instagram fotku, ako jedna z dvoch najväčších favoritiek sedí sklamaná na svahu.