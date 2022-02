Obrovský slalom skomplikovalo počasie, Žampovci to ale zvládli

V náročných podmienkach, keď pretekárom sťažovalo situáciu sneženie, si druhé miesto vybojoval so stratou štyroch stotín Rakúšan Stefan Brennsteiner, tretí je Francúz Mathieu Favre s mankom ôsmich stotín.

"Je to typ kopca, kde si človek nesmie dovoliť žiadnu chybu. Ja som sa hore snažil pustiť do toho čo najlepšie, potom som ostal trošku vzadu, lebo som si nevidel presne pod nohy. Očakával som, že trať bude viac rozbitá, ale nebola.

Dole som išiel mimo ideálnu stopu a celý čas mi to nejako drkotalo s lyžami. Bola to vyslovene facka, ale pred druhým kolom nie je nič stratené. Všetko je možné. Budem sa snažiť dať do toho úplne všetko," povedal pre RTVS.

Andreas Žampa išiel v hornej časti trate ešte lepšie než neho brat, keď strácal necelú sekundu. Potom však spravil viaceré chyby, v niektorých prípadoch sa ledva zmestil do bránky a napokon je v cieli zatiaľ na 23. mieste.

S takmer istotou možno tvrdiť, že obaja skončia v najlepšej tridsiatke a predstavia sa aj v druhom kole, ktoré sa v Pekingu začne o 6:45 SELČ.