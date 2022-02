Vlhová uprednostnila veľký glóbus pred olympiádou. Som prázdna, hovorí

Nebudeme riskovať zhoršenie jej stavu tým, že by sme bojovali o medailu v kombinácii. Petra tiež chce ísť na pár dní domov a tešiť sa z olympijského zlata s najbližšími," vysvetľoval pre agentúru AP jej tréner Mauro Pini.

"Celý život som túžila po tom, aby som vyhrala olympijské zlato v slalome. Teraz sa mi to podarilo a veľmi ma to mentálne, ale aj fyzicky vyčerpalo. Nemám už takú silu bojovať tu. Tak som si to všetko dala na misky váh," priznala.

"Teraz nemám silu na nič. Som prázdna, všetko som dala do toho slalomu a cítim, že by som v kombinácii nebola stopercentná a iba by som riskovala zranenie," vysvetľovala ďalej.