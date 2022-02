Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní osemfinálového zápasu na ZOH 2022 v Pekingu medzi Slovenskom a Nemeckom.



Slovensko z troch duelov v skupine vyhralo jeden. Posledný s Lotyšskom 5:2. Polovicu nedele sa čakalo na meno osemfinálovej prekážky. Nemci sú prijateľný súper, ale prechádzka ružovou záhradou to nebude. Maličký revanš predsa je na mieste, pretože v jedinom prípravnom zápase pred olympiádou sme prehrali 3:5. Celé národné mužstvo sa teší a získať miestenku vo štvrťfinále turnaja je veľkou motiváciou.



Výsledky SVK v skupine C na ZOH v Pekingu:



Fínsko – SVK 6:2

Švédsko – SVK 4:1

SVK – Lotyšsko 5:2



Nemecko po rovnakom scenári ako Slováci, ale vo svojej skupine A, putuje do osemfinále. Hráčom spolkovej republiky sa pošťastilo iba s Číňanmi, aj to po veľkej dráme 3:2. Na Kanaďanov a USA už káder kormidelníka Söderholma nevyzrel. Víťaz sa v play-off stretne s Američanmi.



Výsledky Nemecka v skupine A na ZOH v Pekingu:



Kanada – Nemecko 5:1

Nemecko – Čína 3:2

USA – Nemecko 3:2