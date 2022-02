Bratská sila, reval Adam Žampa. S Andreasom dosiahli čosi výnimočné

PEKING, BRATISLAVA. Bolo to čosi nevídané. Pre neznalcov alpského lyžovania to mohlo vyzerať ako grafická chyba.

Už len to, že dvaja slovenskí lyžiari skončili v olympijských pretekoch v najlepšej dvadsiatke je čosi výnimočné. To, že sú navyše bratia, je vo svetovom lyžovaní unikátne.

„Jeho druhá jazda bola fantastická,“ skonštatovala česká expertka Eurosportu Eva Kurfürstová.

Kľúčovú stratu zaznamenal už v prvom kole, keď za najrýchlejším Odermattom zaostal o 2,93 sekundy. Po oboch jazdách mal napokon naňho stratu 4,56 sekundy

„Je to typ kopca, kde si človek nesmie dovoliť žiadnu chybu. Hore som sa snažil pustiť do toho čo najlepšie, potom som ostal trošku vzadu, lebo som si nevidel presne pod nohy,“ priznal Adam Žampa po prvom kole.

„Dole som išiel mimo ideálnu stopu a celý čas mi to nejako drkotalo s lyžami. Bola to vyslovene facka,“ doplnil.

Do každej jazdy ide po hlave

Andreas Žampa šiel v oboch jazdách s obrovským rizikom. Hoci na trati robil chyby a jeho oblúky boli na hrane, preteky napokon dokončil.

„Je to maximalista, Do každej jazdy ide po hlave. Je to hop alebo trop. Keď mu to vyjde, je to fantázia. Keď nie, je to boj,“ načrtla Kurfürstová.