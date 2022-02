Nóri vedú rebríček, Maďari preskočili Slovákov. Pozrite si medailovú bilanciu

Pre oboch je to maximum v obrovskom slalome týkajúce sa ich olympijských vystúpení. "Super výsledok, keďže Andreas skončil šestnásty. Dvaja bratia v takto vysokej pozícii, to je niečo perfektné. Je to naše sezónne maximum, a navyše na olympijských hrách. Pozdravujeme do Vysokých Tatier,“ cituje Adama Žampu web Slovenského olympijského a športového výboru.



Po sobotnom triumfe ruských žien v štafete si v nedeľu vybehali zlato aj ruskí muži.

Zostava Alexej Červotkin, Alexander Boľšunov, Denis Spicov a Sergej Usťugov zvíťazila na 4x 10 km suverénne s náskokom 1:07,2 min pred Nórmi Emilom Iversenom, Palom Golbergom, Hansom Christerom Holundom a Johannespm Hösflotom Klaebom.

Bronz získali Francúzi v zložení Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clement Parisse a Maurice Manificat. Slovensko štafetu nezložilo, lebo nemá v Pekingu štyroch bežcov na lyžiach.

