ONLINE: Žampovci idú obrovský slalom na ZOH Peking 2022 (2. kolo)

Pořadí po 1. kole:



1. Marco Odermatt (SUI) 1:02,93 min

2. Stefan Brennsteiner (AUT) +0,04 s

3. Mathieu Faivre (FRA) +0,08

4. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,12

5. Thibaut Favrot (FRA) +0,19

6. Luca De Aliprandini (ITA) +0,49

7. Manuel Feller (AUT) +0,74

8. Žan Kranjec (SLO) +0,78

9. River Radamus (USA) +0,86

10. Gino Caviezel (SUI) +0,97

11. Alexis Pinturault (FRA) +1,06

12. Lucas Braathen (NOR) +1,27

13. Joan Verdu (AND) +1,55

13. Mattias Rönngren (SWE) +1,55

15. Filip Zubčić (CRO) +1,76

16. Erik Read (CAN) +1,84

17. Raphael Haaser (AUT) +2,06

18. Marco Schwarz (AUT) +2,11

19. Tommy Ford (USA) +2,14

20. Andrej Drukarov (LTU) +2,85

21. Adam Žampa (SVK) +2,93

22. Maarten Meiners (NED) +3,10

23. Andreas Žampa (SVK) +3,22

24. Samuel Kolega (CRO) +3,60

25. Trevor Philp (CAN) +4,21

26. Kryštof Krýzl (CZE) +4,36

27. Albert Popov (BUL) +4,67

28. Barnabás Szöllös (ISR) +4,96

29. Emir Lokmić (BIH) +5,07

30. Julian Rauchfuss (GER) +5,30