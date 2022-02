Šatan sa po dvoch prehrách objavil v Pekingu, za zlý úvod môže aj koronavírus

Slováci obsadili po výhre 3. miesto v C-skupine a následne čakali, akého súpera dostanú do kvalifikácie o štvrťfinále.

"Lotyši nie sú jednoduchí súperi, celkom potrápili aj Fínov. Tento výsledok určite berieme a som rád, že sa presadili aj hráči, ktorí sa potrebovali chytiť v ofenzíve. Verím, že sme správne nastavení do najdôležitejšieho zápasu na turnaji," povedal Šatan o nadchádzajúcom súboji.

"Vedel som, že úvod turnaja bude ťažký vzhľadom na okolnosti, ktoré sme zažívali posledné dva týždne pred turnajom. Opatrenia, pozitívni hráči, ani pár dní pred začiatkom ZOH sme nemali kompletné mužstvo na tréningoch. Išli sme sem na tri, na štyri skupiny. Bolo to náročné a myslím, že výsledkovo zlý začiatok turnaja mal aj takéto dôvody."

Podľa Šatana sa pod pomalý štart podpísali aj trampoty tímu s koronavírusom. Viacerí hráči mali pozitívne výsledky ešte v Bratislave a ďalší po prílete do Pekingu.

"Možno práve to, že výsledky neboli uspokojivé pre nich ani pre fanúšikov, tak ich to rýchlejšie naladilo k tomu, ako treba hrať. Verím, že dnes našli správny recept a donesú si ho do ďalšie zápasu.

Myslím si, že máme dostatok lídrov v tíme a vedia čo robiť po takých zápasoch. Som veľmi rád, že sa sami dali dokopy a dnes predviedli takýto výkon," povedal po skončení skupín, Slováci budú v play off bojovať s Nemcami.