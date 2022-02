Zo slovenského tínedžera je mašina na góly. Bol rád, že nenahneval spoluhráča

"Svoj gól som nevidel, iba som počul, že začala hrať hudba. Bol som prekvapený, keďže som zaregistroval kričať Paľa Regendu na ľavej strane.

Som rád, že mi to padlo, možno by bol nahnevaný, pretože by bol sám v dobrej príležitosti," povedal v rozhovore pre RTVS útočník Slovenska Juraj Slafkovský so svojím typickým úsmevom.

Tréneri po dvoch prehrách premiešali zostavu, čo prinieslo pozitívny impulz. Hráči si rozumeli v útoku aj v defenzíve.