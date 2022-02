Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní tretieho zápasu na ZOH v Pekingu medzi Slovenskom a Lotyšskom.



Slovensko uzatvára skupinu C s pasívnym skóre 3:10 a nulou v počte získaných bodov. Koniec pracovného týždňa sa niesol v duchu dvoch prehier so silnými severskými celkami – Fínskom a Švédskom 2:6, resp. 1:4. Jednodňové voľno by mohlo pomôcť vyčistiť si hlavy a koncentrovať sa teoreticky na najľahšieho protivníka skupiny. Markovi Daňovi vypršal dištanc na jedno stretnutie, ale sám nevedel odpovedať, či dostane dôveru, alebo bude iba v hľadisku. Každopádne je ochotný rešpektovať každé rozhodnutie realizačného tímu.



Lotyšsko je len vďaka priaznivejšiemu skóre pred našou reprezentáciou o jednu priečku vyššie. Nad lotyšské sily boli naposledy skvelo a s pohodou hrajúci Fíni. Tu sa zrodil o polovicu menší rezultát v porovnaní s nami, a to 1:3. Partia hokejistov okolo kormidelníka Harijs Vītoliņš sa bude chcieť pobiť o vôbec prvé body na turnaji ako Slováci a určite v podvedomí im rezonuje decembrová prehra 2:6 v rámci Švajčiarskeho pohára.