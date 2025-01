Sinner stúpa k velikánom, Zverev smúti: Je na nič, keď tu stojím a nemôžem sa dotknúť trofeje

Úvodný set vyrovnaný až do ôsmeho gemu, keď sa Talianovi konečne podarilo vziať Zverevovi podanie. Potom sa čistou hrou dopracoval k zisku prvého setu.

Druhý set dospel do tajbrejku, po ktorom pokojne hrajúci Talian išiel do vedenia 2:0 na sety.

Všetko sa to začalo trochu inak, keď som zmenil kombináciu trénera a fyzioterapeuta, som veľmi šťastný, že vás tu mám všetkých," doplnil Sinner.

"Gratulujem Jannikovi, zaslúžiš si to. Si jednoznačne najlepší hráč na svete. Dúfal som, že by som dnes mohol byť lepším súperom, ale si príliš dobrý, je to také jednoduché.

Gratulujem tebe a tvojmu tímu, naozaj si to zaslúžite, urobili ste všetky správne veci a nikto si túto trofej nezaslúži viac," dodal nemecký tenista.