Bolo to nešťastné, vravel Antl. Východniarske derby zatienila krvavá zrážka

Východniarske hádzanárske derby malo jednoznačného favorita. Tatran Prešov túto rolu zvládol lepšie. V úvode síce Košičania o gól viedli, no polčas vyhrali rozdielom jedenástich vyhrali domáci. Vstup do druhého mali opäť lepší hostia. Avšak Tatran, hoci pokračoval v značne pozmenenom zložení, dvojciferný gólový náskok uhájil.

Derby malo pútavé herné momenty, so snahou o útočnú hru, no aj jednu tienistú stránku. Chvíľami pribudlo viac nervozity. Najmä po nešťastnej zrážke hlavami domáceho Igora Karlova s košickým Jakubom Stavačom na polovici Tatranu.

Aj preto, aby sa nám nebodaj pre značné herné zaťaženie pred blížiacimi sa súbojmi play -off zranili ďalší htáči. A to, že na krídlach museli alternovať spojky, nie je celkom moja vina. Lenže to, že sme rotovali zostavou neznamená, žeby ako som už povedal, mali takto niektorí herne poľaviť.“

Krídlam nahadzoval Hernandez, raz si zo skúsili aj sami

Marco Antl svoj poltucet gólov strelil už do prestávky. Josef Hozman časť svojich celkovo ôsmich zavŕšil v závere stretnutia. Obaja však parádnymi koncovkami roztlieskali dlane hádzanársky fajknšmekrov.

„ Pravda, situácie pred „nahadzovačkami“ s prehľadom nám obom pripravoval Pavel „Paša“ Hernandez. A v jednom prípade sme si s Marcom nahodili sami. Tieto veci pilujeme na tréningoch. V zápasoch nám tak efektívne ale nevychádzajú,“ priznal J. Hozman. „V derby proti Košiciam to však šlo a dúfam, že niečo v tomto smere ponúkneme aj v play – off.“

Pre Košičanov podľa Urbana bolo derby len formalitou

Najúspešnejším strelcom Košičanov proti Prešovu bol v Tatran handball arene bol Tomáš Urban.

„Podľa mňa to dnes nebolo to pravé východniarske derby. My už v podstate máme po sezóne. Tatran mal zase po nadstavbe už zaručenú pozíciu pred play – off. Tá naša sezóna mal všakovaké krivky.

Výkonnostné, množstvo zranení našich hráčov. Zápas v Prešove bol pre nás v podstate už len formalitou. Žiaľ, naviac sa nám v THA zranil Kubo Stavač, ktorý hráva za seniorov i dorastencov. Zranenia oboch spomenutých veľmi mrzia. Agresívnosť na ihrisku mojim pohľadom bola neraz za hranicou únosnosti.

Myslím, že úplne zbytočne, pretože nadnesene povedané, nehralo sa už vlastne o nič. V druhom polčase náš brankár Teo Paul mužstvu svojim zákrokmi výrazne pomohol, preto sme sa s Tatranom ako tak držali. Samozrejme, kvalita je na strane Prešova. My sme do THA prišli s tým, aby sezónu ukončili dobrým pocitom.“