Slafkovský a Pospíšil v boji o play-off. Čo potrebujú Montreal a Calgary na postup? (matematika)

Istú účasť v play-off majú Martin Feherváry (Washington), Tomáš Tatar a Šimon Nemec (New Jersey) a Erik Černák (Tampa).

NEW YORK. Keby sa play-off o Stanleyho pohár začalo teraz, pravdepodobne by si v ňom mohlo zahrať až šesť slovenských hokejistov.

Ďalšie dva bodovo najúspešnejšie tímy z každej konferencie, bez ohľadu na divízne usporiadanie, sa tiež kvalifikujú do play-off s tzv. voľnou kartou.

Tímy na prvom, druhom a treťom mieste v každej zo štyroch divízií sa automaticky kvalifikujú do play-off.

Do play-off NHL sa po základnej časti prebojuje 16 tímov. Kým v minulosti rozhodovalo o postupe umiestenie v jednotlivých konferenciách, od roku 2014 je dôležitá pozícia v divíziách.

Každá séria sa hrá vo formáte 2–2–1–1–1, čo znamená, že tím s výhodou na domácom ľade organizuje zápasy číslo jeden, dva, päť a sedem, zatiaľ čo ich súper zápasy tri, štyri a šesť.

Súboj medzi Montrealom a Columbusom

Veľkú šancu na postup do play-off má Montreal. Pre klub by šlo o prvú účasť vo „vyraďovačke” od roku 2021. Vtedy sa Canadiens dostali až do finále, kde neskôr podľahli Vegas.

Hokejisti Montrealu mohli potvrdiť postup už počas dvoch víkendových zápasov. V Ottawe však prehrali 2:5, o deň neskôr v Toronte 0:1 po predĺžení.

VIDEO: Zostrih zápasu Toronto - Montreal