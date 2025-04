Štvorhra trvala len veľmi krátko. Slovenky vyhrali tri gemy, Američanky zápas skrečovali

Billie Jean King Cup 2025 - kvalifikácia

Na ceste do boja o trofej postupne vyradili USA, Austráliu i Veľkú Britániu. Medzi najlepšími chýbali v roku 2023.

Vlani sa v Malage prebojovali až do finále prestížnej tímovej súťaže, v ktorom však nestačili na Taliansko 0:2.

V roku 2021 v Prahe i v novembri 2022 v Glasgowe im tesne ušiel postup do semifinále.

„Oba singlové zápasy boli podľa mňa veľmi vyrovnané. Samozrejme, Rebeka mala ďaleko viac šancí, ako 'Renča'.

My sme do toho zápasu išli s tým, že najväčšiu šancu na zisk bodu má Rebecca. Potom možno deble a tretí, že by mohla prekvapiť 'Renča'.

Takúto stratégiu sme mali. Chceli sme, aby 'Viki' bola pripravená na debla, aby nestrácala sily vo dvojhre,“ uviedol slovenský kapitán Matej Lipták.