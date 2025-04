Záujem hrať na MS potvrdil prvý hráč zo zámoria, trio z Hradca Králové čaká

PIEŠŤANY. Slovenská hokejová reprezentácia si rozložila ďalší prípravný kemp pred MS v hokeji 2025 v Štokholme a Herningu na piešťanskom zimnom štadióne. V stredu a vo štvrtok tu odohrá ďalšie dva prípravné zápasy proti Nemecku. Program a výsledky Slovenska v príprave na MS v hokeji 2025 Tím na svetový šampionát sa formuje naďalej bez hlavného kouča Craiga Ramsayho, ktorý sa zotavuje zo zápalu pľúc a jeho účasť na turnaji vo Švédsku a Dánsku je otázna. V príprave ho preto nahradil Vladimír Országh.

Od tohto týždňa už bude mať k dispozícii oboch Ramsayho asistentov z minulých šampionátov. Pre Petra Frühaufa sa skončila klubová sezóna v Česku po vypadnutí Hradca Králové v semifinále play off extraligy s Pardubicami.

Príprava na MS v hokeji 2025 Streda 16. apríla o 18.00 Slovensko - Nemecko (naživo na Joj plus)

Štvrtok, 17. apríla o 18.00 Slovensko - Nemecko (naživo na Joj plus)

Ján Pardavý neuspel so Zlínom vo finále druhej najvyššej a k mužstvu sa pripojí v stredu. V porovnaní s výberom, ktorý odohral dva prípravné zápasy vo Švajčiarsku (3:4 po predĺžení a 3:5) už netrénuje s mužstvom útočník Servác Petrovský, z boja o šampionát ho vyradilo zranenie. Do tímu naopak pribudli obranca Patrik Koch a duo útočníkov Matúš Sukeľ a Samuel Takáč. Novinkou je, že do prípravy na šampionát sa nezapojí skúsený obranca Třinca Martin Marinčin a s vysokou pravdepodobnosťou ani ďalší bek so skúsenosťami z MS František Gajdoš z Litvínova.

Naopak, prvý potvrdený hráč zo zámoria je Adam Sýkora, ktorý ešte čaká na definitívu od klubu. Sýkora odohral sezónu na farme New Yorku Rangers v Hartforde s bilanciou 9 gólov a 19 prihrávok. Minulý týždeň skóroval po 34 zápasoch bez gólu. Premiéru na MS si odkrútil ešte v sedemnástich - v roku 2022.

"O potenciálnych hráčoch debatujeme každý deň. Peter Frühauf je s nimi v kontakte. Pokiaľ hrajú série, tak ich nechávame tak. Oni vedia, o koho ide. Vedia, že je o nich záujem. Majú povinnosti a teraz ich nechávame sústrediť sa na klub," povedal Országh. VIDEO: Tréner Vladimír Országh na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie



"Uvidíme, ako sa nám vyvinie káder a nominácia. Zatiaľ sa nám to nejaví veľmi pozitívne. O to viac sa musíme sústrediť na hráčov, ktorí sú tu, urobiť partiu a dostať do nich systémové veci," pridal svoj pohľad asistent Peter Frühauf.

Realizačný tím podľa neho sleduje vývoj v zámorských súťažiach, vrátane NHL a potenciálnych adeptov na reprezentačný dres oslovia postupne. Zo semifinalistov slovenskej Tipos extraligy je v hľadáčiku trénerov osem hokejistov. Sezóna sa minulý týždeň skončila už aj pre trojicu jeho zverencov z Hradca Králové - brankára Stanislava Škorvánka, obrancu Dávida Mudráka a útočníka Alexa Tamášiho. Podľa Frühaufa však musia počkať na výsledky lekárskych vyšetrení.

Nominácia Slovenska na zápasy proti Nemecku pred MS v hokeji 2025 Brankári: Filip Belányi (HK Poprad), Adam Húska (HC Lugano/Švaj.), Patrik Rybár (Červená hviezda Kchun-lun/KHL) Obrancovia: Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Matúš Hlaváč (HK Dukla Trenčín), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Tomáš Královič (HC Slovan Bratislava), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR), Michal Laurenčík (HK Dukla Trenčín), Rayen Petrovický (Bílí Tygři Liberec/ČR), Dávid Romaňák, Adam Žiak (obaja HK Rysy Spišská Nová Ves) Útočníci: Maxim Čajkovič (VERVA Litvínov/ČR), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec/ČR), Matej Kašlík (Banes Motor České Budějovice/ČR), Andrej Krajčovič (HK Dukla Trenčín), Michal Krištof (SCL Tigers/Švaj.), Andrej Kukuča (HC’05 MONACObet Banská Bystrica), Róbert Lantoši (Bílí Tygři Liberec/ČR), Jakub Minárik (HC Slovan Bratislava), Libor Nemec (U-Mass Lowell/NCAA), Miloš Roman (Oceláři Třinec/ČR), Matúš Sukeľ (VERVA Litvínov/ČR), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava)

Kocha trápili zdravotné problémy Slováci absolvovali v pondelok prvý tréning v Piešťanoch, kde v stredu a štvrtok vyzvú Nemcov. Koch sa pripojil k tímu trochu neskôr, keďže jeho Třincu sa skončila sezóna už 24. marca. Dvadsaťosemročného obrancu však trápili zdravotné problémy. VIDEO: Patrik Koch na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie

„Bol to otras mozgu, dostal som úder do hlavy. Trvalo nejakú dobu, kým mi zmizli všetky príznaky. Cítim sa dobre, už je to nejaký čas. Absolvoval som nejaké tréningy. Uvidíme, ako to pôjde na tréningu s tímom. Zatiaľ som bol na ľade sám a som zvedavý ako to bude v súbojoch,“ povedal Koch.

Sukeľ sa nebojí líderskej pozície Sukeľ by mal patriť medzi lídrov reprezentácie. Dvadsaťdeväťročný center má za sebou životnú sezónu v drese Litvínova. V základnej časti českej extraligy nazbieral 35 bodov (18+17), ďalšie štyri pridal v play-off, v ktorej však Litvínov vypadol už v prvom kole. VIDEO: Matúš Sukeľ na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie

Líderskú pozíciu si uvedomuje aj sám účastník štyroch svetových šampionátov, ktorý viedol s kapitánskym céčkom Litvínov. „Áno, vnímam to. Je tu dosť mladých chalanov. Ja už mám niečo odohraté v národnom tíme. Nebojím sa toho, budem sa snažiť čo najlepšie viesť tím a byť správnym lídrom.“

Frühauf: Ramsay sa cíti oveľa lepšie Frühauf priblížil aj doťahovanie príchodu Sýkoru: „Bol som s Adamom v kontakte. Je v podstate pripravený, treba to ešte celé doriešiť s jeho klubmi Hartfordom aj NY Rangers. Je natešený, tak ako poznáme, veľa energie už skrz telefón. Vieme, že nám prinesie húževnatosť, agresivitu a skvelú náladu. Je to fantastický chalan.“ Vyjadril sa aj k ostatným hráčom v AHL. „V play-off sú buď ich farmárske tímy, NHL tímy alebo dokonca oba. Musíme to odsledovať a budeme to postupne riešiť. Veríme aj, že chalani, ktorí sú momentálne tu, nám zamotajú hlavy natoľko, že budú minimálne ohrozovať miestenky hráčov zo zámoria na MS,“ dodal. Pozitívne správy odprezentoval aj smerom k zdravotnému stavu trénera Craiga Ramsayho.