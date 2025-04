VIDEO: Slafkovský strelil dôležitý gól, Demidov pri debute ohúril Montreal

Slovenský útočník skóroval v 58. minúte. Počas presilovky tečoval strelu Colea Caufielda, ktorá sa aj so šťastím odrazila za chrbát brankára Chicaga.

VIDEO: Gól Juraja Slafkovského do siete Chicaga

Pre 21-ročného útočníka to bol 18. gól v sezóne. Asistenciu si presnom zásahu Slováka si pripísal Lane Hutson, ktorý prekonal klubový rekord Chrisa Cheliosa za najviac bodov obrancu nováčika.

„Je to šialené. Už teraz mám pocit, že ma fanúšikovia milujú, je to úžasné,“ vyhlásil pre nhl.com mladý ruský útočník, ktorý len pred týždňom ukončil sezónu v SKA Petrohrad v KHL a nováčikovský kontrakt podpísal s Montrealom 8. apríla.

Proti Chicagu tečoval strelu Colea Caufielda, puk išiel do tyče a následne sa odrazil od korčule brankára Söderbloma.

„Prídu sem a nechcú nám dovoliť spečatiť postup a preto hrajú svoj najlepší hokej. Mohli sme zvíťaziť, no teraz sa cez to musíme preniesť a ísť ďalej,“ uviedol kapitán Canadiens Nick Suzuki.

Los Angeles v play-off vyzve Edmonton

Los Angeles Kings zvíťazili na pôde Edmontonu 5:0, zaistili si tak druhé miesto v Pacifickej divízii a v 1. kole play off budú mať výhodu domáceho prostredia práve proti Oilers.

Je to už štvrtýkrát za sebou, čo na seba tieto tímy narazia hneď na úvod vyraďovacej časti. Kings potiahli k víťazstvu Adrian Kempe, ktorý strelil gól a pridal dve asistencie, Kevin Fiala a Warren Foegele mali bilanciu 1+1.

Darcy Kuemper chytil 16 striel, no v strede tretej tretiny ho vystriedal David Rittich, ktorý pridal päť úspešných zákrokov. Oilers hrali bez najväčších hviezd - útočníkov Connora McDavida, Leona Draisaitla a Zacha Hymana a obrancov Mattiasa Ekholma a Jakea Walmana.

Lucas Raymond a Moritz Seider zaznamenali zhodne gól a dve asistencie v tretej tretine a Detroit potiahli k výhre nad Dallasom Stars 6:4. Red Wings išli do záverečnej dvadsaťminútovky za stavu 2:4, no dokázali ho otočiť.

„V druhej časti sme boli nedbanliví, bolo tam 27 vhadzovaní a my sme prehrali asi 20 z nich. Z toho prišli ich gólové šance. No som hrdý, na to ako sme odpovedali,“ povedal asistent trénera Red Wings Trent Yawney.

Stars prehrali už šiesty duel v sérii, no majú istotu druhej priečky v Centrálnej divízii a v prvom kole play off ich čaká Colorado.

„Mali sme zlý štart, potom asi najlepšiu tretinu za posledné zápasy a potom sme v tretej zase inkasovali. Je to rovnaké, ako v predchádzajúcich zápasoch,“ povzdychol si tréner Pete DeBoer.

Rangers prehrávali v 35. minúte na Floride 1:3, no štyrmi gólmi po sebe otočili a triumfovali 5:3. Víťazný zásah zaznamenal v 44. minúte pri vlastnom oslabení Vincent Trocheck. Panthers tak obsadia tretie miesto v Atlantickej divízii a v prvom kole play off sa stretnú s Torontom alebo Tampou.

„Máme niekoľko chalanov, ktorí hrali deväť zápasov za 15 dní a dnes to bolo vidieť. To bol dôvod, prečo sme sa v závere nedostali do tlaku,“ uviedol tréner Paul Maurice.