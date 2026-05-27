Slováci dostali po rozhodujúcej prehre nízke známky. Najlepšie obstál Hrivík

Hokejisti Slovenska skončili svoje pôsobenie na MS v hokeji 2026. V skupine B v rozhodujúcom zápase podľahli Švédsku po výsledku 4:2.
Čitatelia Sportnetu po tomto dueli mali možnosť oznámkovať výkony hráčov na stupnici od 1 po 10.
Najlepšiu známku s hodnotou 6,6 dostal útočník Marek Hrivík, autor druhého gólu Slovenska v zápase. V tesnom závese za ním nasledoval útočník Martin Chromiak, ktorý si od fanúšikov vyslúžil solídnu hodnotu 6,4.
K lepšiemu priemeru tímu sa dotiahla aj dvojica útočníkov Oliver Okuliar a Adam Sýkora, ktorí dostali rovnakú známku 5,9.
Naopak najnižšiu známku dostal útočník Servác Petrovský, ktorý bol ohodnotený len na 3,7 bodu. O niečo lepšie na tom boli s hodnotou 4,1 obranca Maxim Štrbák a útočník Aurel Nauš.
MS v hokeji 2026 - výsledky Slovenska
| Skupina B
