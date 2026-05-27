Slováci dostali po rozhodujúcej prehre nízke známky. Najlepšie obstál Hrivík

    26.05.2026, Skupina B
    4 - 2
    1:1, 2:1, 1:0
    Sportnet|27. máj 2026 o 10:12
    Pozrite si výsledky hlasovania po zápase Slovensko - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Slovenska skončili svoje pôsobenie na MS v hokeji 2026. V skupine B v rozhodujúcom zápase podľahli Švédsku po výsledku 4:2.

    Čitatelia Sportnetu po tomto dueli mali možnosť oznámkovať výkony hráčov na stupnici od 1 po 10.

    Najlepšiu známku s hodnotou 6,6 dostal útočník Marek Hrivík, autor druhého gólu Slovenska v zápase. V tesnom závese za ním nasledoval útočník Martin Chromiak, ktorý si od fanúšikov vyslúžil solídnu hodnotu 6,4.

    K lepšiemu priemeru tímu sa dotiahla aj dvojica útočníkov Oliver Okuliar a Adam Sýkora, ktorí dostali rovnakú známku 5,9.

    Naopak najnižšiu známku dostal útočník Servác Petrovský, ktorý bol ohodnotený len na 3,7 bodu. O niečo lepšie na tom boli s hodnotou 4,1 obranca Maxim Štrbák a útočník Aurel Nauš.

    Pozrite si kompletné výsledky hlasovania.

    MS v hokeji 2026 - výsledky Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    1 - 5
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 3
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    1 - 5
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    4 - 2
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    7
    6
    1
    0
    0
    33:13
    20
    2
    NórskoNórskoNOR
    7
    4
    1
    1
    1
    25:14
    15
    3
    ČeskoČeskoCZE
    7
    4
    0
    1
    2
    19:17
    13
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    7
    4
    0
    0
    3
    27:16
    12
    5
    SlovenskoSlovenskoSVK
    7
    3
    1
    0
    3
    21:19
    11
    6
    DánskoDánskoDEN
    7
    1
    1
    1
    4
    15:26
    6
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    7
    1
    1
    1
    4
    13:25
    6
    8
    TalianskoTalianskoITA
    7
    0
    0
    1
    6
    5:28
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

