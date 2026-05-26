    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    MS v hokeji 2026
    26.05.2026, Skupina B
    1. tretina
    Fribourg BCF Arena
    0 - 1
    0:1, 0:0, 0:0
    LIVE
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Audio komentár
    Sledujte na Joj
    Joj
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026

    Martin Chromiak (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    Fotogaléria (5)
    Martin Chromiak (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko. (Autor: TASR)
    Sportnet|26. máj 2026 o 16:34
    Pozrite si góly zápasu Slovensko - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Slovenska vyhrávajú vo svojom siedmom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B strelili úvodný gól Švédsku.

    Skóre stretnutia otvoril ešte v prvej tretine Martin Chromiak. Gól sa ešte dlho skúmal pre prípadný ofsajd.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Na snímke Martin Chromiak (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Na snímke Kristián Pospíšil (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Na snímke Martin Faško-Rudáš (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Na snímke Filip Mešár (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Na snímke vpravo Marek Hrivík (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.

    VIDEO: Martin Chromiak a jeho gól na 1:0

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    NórskoNórskoNOR
    7
    4
    1
    1
    1
    25:14
    15
    3
    ČeskoČeskoCZE
    6
    4
    0
    1
    1
    17:14
    13
    4
    SlovenskoSlovenskoSVK
    6
    3
    1
    0
    2
    19:15
    11
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    7
    1
    1
    1
    4
    15:26
    6
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    7
    1
    1
    1
    4
    13:25
    6
    8
    TalianskoTalianskoITA
    7
    0
    0
    1
    6
    5:28
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

