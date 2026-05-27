Slováci ostali v úzadí. Najlepším strelcom MS v hokeji je prekvapivé meno

Najproduktívnejší hráč po základných skupinách majstrovstviev sveta v hokeji vo švajčiarskom Zürichu a Fribourgu je domáci Sven Andrighetto.
Tridsaťtriročný útočník švajčiarskeho ZSC Lions má na kontre štyri góly a deväť asistencií. Do najlepšej tridsiatky sa dostali dvaja Slováci, na spoločnej 28. priečke figurujú Martin Chromiak a kapitán Marek Hrivík so šiestimi bodmi (obaja 4+2).
Po päť kanadských bodov si pripísali aj útočníci Oliver Okuliar a Adam Liška (2+3), najproduktívnejší obranca tímu Vladimíra Országha bol Mislav Rosandič, ktorý nazbieral päť asistencií.
Z brankárov, ktorí odchytali aspoň tri zápasy, je Samuel Hlavaj na 16. mieste s úspešnosťou zákrokov 87,25 percenta. Lídrom je Švajčiar Leonardo Genoni, ktorý sa v štyroch dueloch prezentoval 97,01-percentnou úspešnosťou.
Lídrom medzi strelcami je so siedmimi presnými zásahmi v siedmich dueloch Lotyš Rudolfs Balcers, Hrivík s Chromiakom sú so štyrmi gólmi na spoločnom 11. mieste.
S deviatimi asistenciami sú na čele tejto štatistiky Andrighetto a Sidney Crosby, Rosandičovi patrí 14. priečka. V hodnotení plus/mínus je na tom najlepšie Kanaďan Evan Bouchard (+14) pred Švajčiarom Romanom Josim (+13).
Slováci skončili po základnej časti až na 13. priečke v úspešnosti streľby s 9,63 percenta. Horšie na tom boli len USA (9,51), Veľká Británia (5,65) a Taliansko (3,03). Najlepšou streľbou sa prezentovali domáci hráči s 16,53 percenta.
Američania mali najlepšie presilovky s úspešnosťou až 35 percent, Slováci figurujú s 20 percentami na spoločnom ôsmom mieste. V úspešnosti oslabení sú až jedenásti (73,33), na čele je Švajčiarsko (92,86). Najviac trestných minút, až 85, nazbierali Dáni, Slováci mali 40 minút.
Najviac divákov podľa očakávania pritiahli zápasy domáceho tímu, na ktoré si našlo cestu priemerne až 10 000 divákov, na duely Slovákov to bolo takmer o polovicu menej (5195), no fribourská BCF Aréna má oproti tej v Zürichu takmer o dvetisíc miest menšiu kapacitu.
Štatistiky MS 2026 po základných skupinách
najproduktívnejší hráči: 1. Sven Andrighetto (Švaj.) 13 bodov (4 góly a 9 asistencií), 2. Macklin Celebrini (Kan.) a Lucas Raymond (Švéd.) obaja 11 (5+6), 4. Sandis Vilmanis (Lot.) 11 (4+7), 5. Timo Meier (Švaj.) 11 (3+8), 6. Rudolfs Balcers (Lot.) 1O (7+3), ..., 28. Martin CHROMIAK a Marek HRIVÍK (obaja SR) 6 (4+2)
najlepší strelci: 1. Balcers 7 gólov, 2. Mikkel Aagaard (Dán.), Celebrini, Nico Hischier (Švaj.), Tinus Luc Koblar (Nór), Ryan O'Reilly (Kan.), Raymond a Noah Steen (Nór.) po 5, ..., 11. CHROMIAK a HRIVÍK po 4
najlepší nahrávači: Andrighetto a Sidney Crosby (Kan.) po 9 asistencií, 3. Nick Olesen (Dán.) a Meier po 8, 5. Denis Malgin (Švaj.), Tommy Novak (USA), Vilmanis po 7, ..., 14. ROSANDIČ (SR) 5
úspešnosť na vhadzovaniach: 1. Markus Vikingstad (Nór.) 70,73%, 2. Aatu Räty (Fín.) 69,23%, 3. Aleksander Barkov (Fín.) 69,07%, 4. Nico Hischier (Švaj.) 67,71%, 5. Malgin a Manuel Wiederer (Nem.) 64,44%, ..., 22. Sebastián ČEDERLE 55,81%, 23. Martin POSPÍŠIL (obaja SR) 55,56%
plus/mínus: 1. Evan Bouchard (Kan.) +14, 2. Roman Josi (Švaj.) +13, 3. Celebrini +12, 4. Janis Moser (Švaj.), Crosby a Parker Wotherspoon (Kan.) +11
percentuálna úspešnosť zákrokov: 1. Leonardo Genoni (Švaj.) 97,01%, 2. Henrik Haukeland (Nór.) 94,74%, 3. Kristers Gudlevskis (Lot.) 94,48%, 4. Devin Cooley (USA) 93,04%, 5. Jet Greaves (Kan.) 92,59%, ..., 16. Samuel HLAVAJ (SR) 87,25%
úspešnosť streľby: 1. Švajčiarsko 16,53%, 2. Nórsko 14,88%, 3. Kanada 14,16%, ..., 13. SLOVENSKO 9,63%
úspešnosť využitia presiloviek: 1. USA 35,00%, 2. Fínsko, Lotyšsko a Švajčiarsko 34,78%, ..., 8. SLOVENSKO 20,00
úspešnosť v oslabeniach: 1. Švajčiarsko 92,86%, 2. Kanada a Fínsko 88,89%, ..., 11. SLOVENSKO 73,33%
najviac trestných minút: 1. Dánsko 85, 2. Nórsko 70, 3. Švédsko 60, ..., 13. SLOVENSKO 40