VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švédsko - Slovensko na MS v hokeji 2026

    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    MS v hokeji 2026
    26.05.2026, Skupina B
    4 - 2
    1:1, 2:1, 1:0
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Marek Hvirík strieľa gól proti Švédsku na MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Slovenska Adam Sýkora (vľavo) a Martin Chromiak sa raduju z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    Adam Liška v zápase so Švédskom počas MS v hokeji 2026.
    Linus Karlsson (Švédsko) a vpravo Adam Sýkora (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    Linus Karlsson (Švédsko) a vpravo Adam Sýkora (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko. (Autor: TASR)
    Sportnet|26. máj 2026 o 18:58
    Video, zostrih a góly zo zápasu Švédsko - Slovensko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Švédska zvíťazili vo svojom siedmom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Slovensko po výsledku 4:2 a zaistili si postup do štvrťfinále.

    Dôležité stretnutie začali Slováci výborne. Súpera tlačili a dostávali sa do šancí. Jednu z nich síce nevyužil kapitán Marek Hrivík, no v 5. minúte sa spomedzi kruhov nemýlil Martin Chromiak.

    Švédskemu tímu nepomohla ani trénerská výzva, súperovi sa nepozdávalo prechod tímu SR do útočného pásma. Rozhodcovia však pri videorozbore neodhalili pochybenie hráčov spod Tatier.

    Nasledovali dve nevyužité presilovky slovenského družstva, v druhej polovici I. tretiny "ožili" aj Švédi.

    Na snímke Martin Chromiak (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Na snímke Kristián Pospíšil (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Na snímke Martin Faško-Rudáš (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Na snímke Filip Mešár (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Na snímke vpravo Marek Hrivík (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska Adam Sýkora (vľavo) a Martin Chromiak sa raduju z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska Adam Sýkora (vľavo) a Martin Chromiak sa raduju z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke zľava Ivar Stenberg (Švédsko), František Gajdoš (Slovensko) a brankár Slovenska Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Martin Chromiak strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Martin Chromiak strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Martin Chromiak oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Ivar Stenberg a brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke zľava Lucas Raymond (Švédsko) a Marek Hrivík (Slovensko) bojujú o puk v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke zľava Albert Johansson (Švédsko), Oliver Okuliar (Slovensko) a brankár Švédska Magnus Hellberg v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke vľavo hokejista Linus Karlsson (Švédsko) a vpravo Adam Sýkora (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke zľava hokejista Viggo Björck (Švédsko) a Adam Sýkora bojujú o puk v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Viliam Kmec (Slovensko), Oskar Sundqvist (Švédsko), Simon Holmström (Švédsko) a Luka Radivojevič (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Slovakia's goaltender Samuel Hlavaj, left, and Luka Radivojevic challenge Sweden's Simon Holmstrom during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Slovakia players celebrate scoring past Slovakia's goaltender Samuel Hlavaj, right, during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Sweden's Jacob de la Rose, left, and Jakob Silfverberg, right, in action against Slovakia's Marek Hrivik, center rear, and Martin Fasko-Rudas during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Sweden's Erik Brannstrom, left, and Slovakia's Patrik Koch in action during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Slovakia's Adam Liska, left, and Sweden's goaltender Magnus Hellberg in action during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Sweden's Viggo Bjorck, left, and Slovakia's Adam Sykora in action during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Oliver Okuliar, left, and Sweden's Oskar Sundqvist in action during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke fanúšikovia Slovenska sa radujú z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa radujú z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hokejista Marek Hrivík (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke vľavo hokejista Marek Hvirík (Slovensko) a Jakob Silfverberg (Švédsko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke zľava hokejista Marek Hvirík (Slovensko), brankár Švédska Magnus Hellberg, Adam Liška (Slovensko), Jacob Larsson (Švédsko) a Mattias Ekholm (Švédsko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke vľavo hokejista Erik Brännström (Švédsko) a Patrik Koch (Slovensko) bojujú o puk v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Sweden's Jakob Silfverberg, right, scores past Slovakia's Samuel Knazko during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Mislav Rosandic, front, and Sweden's Jack Berglund in action as Slovakia's goaltender Samuel Hlavaj looks on during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Marek Hrivik, lower left, scores past Sweden's goaltender Magnus Hellberg, center, during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Sweden's Erik Brannstrom, left, and Slovakia's Martin Chromiak in action during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Sweden's Jakob Silfverberg, center, celebrates scoring with Carl Grundstrom, left, and Rasmus Asplund during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Frantisek Gajdos and Sweden's Ivar Stenberg, right, in action during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia players celebrate a goal in front of Sweden's goaltender Magnus Hellberg, right, during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Na snímke zľava Linus Karlsson (Švédsko) a Slovák Oliver Okuliar (8) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke zľava Lucas Raymond (Švédsko), Viliam Kmec (Slovensko), brankár Slovenska Samuel Hlavaj a Maxim Štrbák (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.

    A vyplatilo sa im to v 17. minúte, keď brankára Samuela Hlavaja prekonal Anton Frondell strelou z uhla po prihrávke Joela Perssona, ťo všetko pri avizovanom vylúčení pre slovenský tím.

    V druhej dvadsaťminútovke boli aktívnejšie "tri korunky". V 23. minúte pridal ich druhý gól Jakob Silfverberg a neskôr v 31. minúte Ivar Stenberg upravil už na 3:1 pre súpera.

    Slovenskému tímu pomohla presilovka pri vylúčení obrancu Erika Brännströma, ktorú zužitkoval kapitán Hrivík, ležiaceho gólmana Magnusa Hellberga prekonal pokusom ponad jeho betón.

    Ešte pred druhou sirénou mohol vyrovnať Martin Pospíšil, no na jeho šikovný teč veľmi dobre reagoval Hellberg a skóre sa nemenilo.

    Snaha slovenského tímu o vytúžené vyrovnanie nepriniesla úspech. Súper sa viac sústredil na "kazenie hry" a šlo mu to dobre.

    Šancí bolo veľmi málo a slovenský výber musel v závere siahnuť k hre bez brankára. Pri nej vo veľkej šanci nepochodili bratia Pospíšilovci, prišiel tak trest. Šance Slovenska na štvrťfinále definitívne "pochoval" kapitán Oliver Ekman-Larsson.

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    NórskoNórskoNOR
    7
    4
    1
    1
    1
    25:14
    15
    3
    ČeskoČeskoCZE
    6
    4
    0
    1
    1
    17:14
    13
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    7
    4
    0
    0
    3
    27:16
    12
    5
    SlovenskoSlovenskoSVK
    7
    3
    1
    0
    3
    21:19
    11
    6
    DánskoDánskoDEN
    7
    1
    1
    1
    4
    15:26
    6
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    7
    1
    1
    1
    4
    13:25
    6
    8
    TalianskoTalianskoITA
    7
    0
    0
    1
    6
    5:28
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

