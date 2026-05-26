VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švédsko - Slovensko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Švédska zvíťazili vo svojom siedmom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Slovensko po výsledku 4:2 a zaistili si postup do štvrťfinále.
Dôležité stretnutie začali Slováci výborne. Súpera tlačili a dostávali sa do šancí. Jednu z nich síce nevyužil kapitán Marek Hrivík, no v 5. minúte sa spomedzi kruhov nemýlil Martin Chromiak.
Švédskemu tímu nepomohla ani trénerská výzva, súperovi sa nepozdávalo prechod tímu SR do útočného pásma. Rozhodcovia však pri videorozbore neodhalili pochybenie hráčov spod Tatier.
Nasledovali dve nevyužité presilovky slovenského družstva, v druhej polovici I. tretiny "ožili" aj Švédi.
A vyplatilo sa im to v 17. minúte, keď brankára Samuela Hlavaja prekonal Anton Frondell strelou z uhla po prihrávke Joela Perssona, ťo všetko pri avizovanom vylúčení pre slovenský tím.
V druhej dvadsaťminútovke boli aktívnejšie "tri korunky". V 23. minúte pridal ich druhý gól Jakob Silfverberg a neskôr v 31. minúte Ivar Stenberg upravil už na 3:1 pre súpera.
Slovenskému tímu pomohla presilovka pri vylúčení obrancu Erika Brännströma, ktorú zužitkoval kapitán Hrivík, ležiaceho gólmana Magnusa Hellberga prekonal pokusom ponad jeho betón.
Ešte pred druhou sirénou mohol vyrovnať Martin Pospíšil, no na jeho šikovný teč veľmi dobre reagoval Hellberg a skóre sa nemenilo.
Snaha slovenského tímu o vytúžené vyrovnanie nepriniesla úspech. Súper sa viac sústredil na "kazenie hry" a šlo mu to dobre.
Šancí bolo veľmi málo a slovenský výber musel v závere siahnuť k hre bez brankára. Pri nej vo veľkej šanci nepochodili bratia Pospíšilovci, prišiel tak trest. Šance Slovenska na štvrťfinále definitívne "pochoval" kapitán Oliver Ekman-Larsson.
