Országh: Je jedno koho prestrieľate, počítajú sa body. Chalani si siahli na dno síl

Hokejisti Slovenska prehrali vo svojom poslednom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B nestačili na Švédsko po výsledku 2:4 a postup zo skupiny im ušiel.
Vladimír Országh, tréner SR: „Škoda úseku, keď nás zavreli a vyrovnali. Možno nám v závere už trochu chýbali sily, bol to už siedmy zápas na turnaji. Mrzí nás to, ale ukázali sme veľký potenciál. Budeme si to analyzovať po šampionáte, ale myslím si, že môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali. Je jedno koho prestrieľate, počítajú sa body. Chalani si siahli na dno síl a za to klobúk dolu.“
Marek Hrivík: „Je to sklamanie, myslím si, že sme mali dosť veľké momentum v prvej tretine, ak by sme tam dali viac gólov, tak by sa ten zápas sa asi odvíjal inak. V druhej sme dostali dva góly, čo rozhodlo. Mali sme tu mladých hráčov, ktorí zbierali skúsenosti, bojovali sme, bola tam súdržnosť a na tom budeme stavať ďalej.“
Samuel Hlavaj, brankár SR: „Bol to ťažký zápas, momentum sme mali my a aj oni, striedalo sa to. Ale nemyslím si, že sme odohrali zlý zápas. Mrzí nás to. Prvá tretina bola z našej strany vynikajúca, v druhej sme však trošku zaspali a dostali sme dva góly. Dali sa chytiť. Stretla sa tu vynikajúca partia chalanov, nemali sme v podstate žiadne hviezdy, ale dokázali sme potrápiť top mužstvá.“