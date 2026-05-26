    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    MS v hokeji 2026
    26.05.2026, Skupina B
    4 - 2
    1:1, 2:1, 1:0
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Marek Hvirík strieľa gól proti Švédsku na MS v hokeji 2026.
    Slovákom dva góly na postup nestačili. Oznámkujte ich za výkon proti Švédsku
    Hokejisti Slovenska Adam Sýkora (vľavo) a Martin Chromiak sa raduju z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    Slovensko spoznalo celkové umiestnenie. Predbehlo hlavných súperov v boji o ZOH
    Adam Liška v zápase so Švédskom počas MS v hokeji 2026.
    Országh: Je jedno koho prestrieľate, počítajú sa body. Chalani si siahli na dno síl
    Adam Liška v zápase so Švédskom počas MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|26. máj 2026 o 18:59
    Prečítajte si prvé reakcie po zápase Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Slovenska prehrali vo svojom poslednom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B nestačili na Švédsko po výsledku 2:4 a postup zo skupiny im ušiel.

    Vladimír Országh, tréner SR: „Škoda úseku, keď nás zavreli a vyrovnali. Možno nám v závere už trochu chýbali sily, bol to už siedmy zápas na turnaji. Mrzí nás to, ale ukázali sme veľký potenciál. Budeme si to analyzovať po šampionáte, ale myslím si, že môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali. Je jedno koho prestrieľate, počítajú sa body. Chalani si siahli na dno síl a za to klobúk dolu.“

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026

    Marek Hrivík: „Je to sklamanie, myslím si, že sme mali dosť veľké momentum v prvej tretine, ak by sme tam dali viac gólov, tak by sa ten zápas sa asi odvíjal inak. V druhej sme dostali dva góly, čo rozhodlo. Mali sme tu mladých hráčov, ktorí zbierali skúsenosti, bojovali sme, bola tam súdržnosť a na tom budeme stavať ďalej.“

    Samuel Hlavaj, brankár SR: „Bol to ťažký zápas, momentum sme mali my a aj oni, striedalo sa to. Ale nemyslím si, že sme odohrali zlý zápas. Mrzí nás to. Prvá tretina bola z našej strany vynikajúca, v druhej sme však trošku zaspali a dostali sme dva góly. Dali sa chytiť. Stretla sa tu vynikajúca partia chalanov, nemali sme v podstate žiadne hviezdy, ale dokázali sme potrápiť top mužstvá.“

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    NórskoNórskoNOR
    7
    4
    1
    1
    1
    25:14
    15
    3
    ČeskoČeskoCZE
    6
    4
    0
    1
    1
    17:14
    13
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    7
    4
    0
    0
    3
    27:16
    12
    5
    SlovenskoSlovenskoSVK
    7
    3
    1
    0
    3
    21:19
    11
    6
    DánskoDánskoDEN
    7
    1
    1
    1
    4
    15:26
    6
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    7
    1
    1
    1
    4
    13:25
    6
    8
    TalianskoTalianskoITA
    7
    0
    0
    1
    6
    5:28
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

