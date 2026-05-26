Slováci trávili voľno na kúpalisku aj v saune. Pred Švédmi bolo na ľade len šesť hráčov

Slovenských hokejistov čaká v utorok posledný zápas skupinovej fázy na MS v hokej 2026. V priamom súboji o štvrťfinále sa stretnú so Švédskom (16:20, vysiela TV Joj).
Slováci potrebujú na prienik do vyraďovacej časti získať aspoň bod. Ak prehrajú po riadnej hracej dobe, v štvrťfinále sa predstavia práve Švédi.
Na rannom tréningu sa na ľade pripravovala len šestica hráčov - útočníci Sebastián Čederle, Aurel Nauš a Jakub Minárik, obranca Jakub Meliško a brankári Eugen Rabčan so Samuelom Hlavajom.
Zvyšok tímu sa pripravoval s kondičným trénerom v Berne.
Pred posledným zápasom v skupine tak stále platí, že Slováci vo Fribourgu trénovali v plnom zložení len raz. A to na úplne prvom tréningu po príchode do dejiska šampionátu.
Okrem trojice Rabčan, Minárik a Meliško, ktorí posledné stretnutie proti Kanade sledovali iba z tribúny, boli na ľade aj Čederle, Nauš a zopár minút strávil na ľade aj brankár Hlavaj.
„Každý súper je teraz hrateľný. Vieme, o čo hráme. Musíme sa hlavne sústrediť na seba, na náš hokej, dostať všetko do bránky, bojovať v bránkovisku a byť dôslední," uviedol Čederle.
Kým Švédi pondelok využili na spoločný tréning, Slováci dali po dvoch víkendových dueloch proti Česku (2:3) a Kanade (1:5) prednosť oddychu.
„Niektorí chalani boli na kúpalisku načerpať energiu zo slnka. Ja som bol napríklad v saune. Nerobili sme nič aktívne, ale veľmi nám to pomohlo," vysvetlil Čederle.
Tréningové jednotky vo Fribourgu mu nechýbali.
„Sme už dostatočne vyspelí hráči na to, aby sme vedeli hrať aj bez väčšieho počtu spoločných tréningov. Myslím si, že si rozumieme a od zápasu k zápasu to bolo lepšie," dodal.
K dispozícii pre siedmy zápas by mali byť všetci hráči.
„Chlapci majú zopár šrámov z predchádzajúcich zápasov, ale sú to bežné veci vyplývajúce z hry. Všetci sú pripravení na dnešný zápas,“ vysvetľoval doktor Pavol Lauko.
Kristián Pospíšil nehral v závere tretej tretiny proti Kanade a v dvoch zápasoch za sebou vynechal aj mediálne povinnosti.
„Mal drobné ťažkosti, ale teraz je všetko v poriadku,“ dodal doktor.
Tréner Peter Kosa po rannom rozkorčuľovaní neprezradil, či do brány pôjde Samuel Hlavaj alebo Adam Gajan. Rozhodnutie však urobili.
„Chalani to už vedia, ale tieto informácie chceme tajiť až do poslednej chvíle, aby sme súperovi nedali možnosť pripraviť sa na to,“ hovoril Kosa.
Na Švédov sa s brankármi poctivo pripravovali.
„Pozreli sme si prakticky celú hru švédskeho tímu. Je založená na kombinácii, ale dominantný bude aj silový aspekt a jednoduchosť hry. Vieme, že sú v situácii, keď potrebujú uspieť, takže čím jednoduchšie budú hrať, tým lepšie pre nich.
Očakávame veľa tlaku do bránky v predbránkovom priestore a vieme aj to, ako strieľajú ich obrancovia, ktorí sú veľmi kreatívni. Toto bude asi nosný pilier švédskeho tímu,“ vysvetľoval tréner.
Švédi hrajú nevydarený turnaj, prehrali s Čechmi aj Nórmi, ale zápas so Slovákmi by im mohol napraviť chuť. Ak chcú postúpiť, musia vyhrať za tri body.
„Chalani sú pokorní, pracovití a vidíme, že hra, ktorú predvádzame, je na veľmi dobrej úrovni. Dokázali sme si, že vieme hrať aj s top tímami.
V predchádzajúcich zápasoch, v ktorých sme potrebovali bodovať, sme uspeli. Verím, že aj teraz ten potrebný bod získame a pomôže nám k vytúženému postupu,“ dodal Kosa.
Neznáma je aj informácia, ktorý švédsky brankár nastúpi. Söderblom aj Hellberg odchytali po tri zápasy.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body