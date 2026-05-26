    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    MS v hokeji 2026
    26.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    16:20
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Sledujte na Joj
    Joj

    Slováci trávili voľno na kúpalisku aj v saune. Pred Švédmi bolo na ľade len šesť hráčov

    Jakub Meliško a Aurel Nauš (obaja Slovensko) počas tréningu vo Fribourgu.
    Jakub Meliško a Aurel Nauš (obaja Slovensko) počas tréningu vo Fribourgu. (Autor: TASR)
    Martin Turčin, Samuel Grega|26. máj 2026 o 10:59
    ShareTweet0

    Slovákov čaká v utorok rozhodujúci zápas o postup do štvrťfinále.

    Slovenských hokejistov čaká v utorok posledný zápas skupinovej fázy na MS v hokej 2026. V priamom súboji o štvrťfinále sa stretnú so Švédskom (16:20, vysiela TV Joj).

    Slováci potrebujú na prienik do vyraďovacej časti získať aspoň bod. Ak prehrajú po riadnej hracej dobe, v štvrťfinále sa predstavia práve Švédi.

    Na rannom tréningu sa na ľade pripravovala len šestica hráčov - útočníci Sebastián Čederle, Aurel Nauš a Jakub Minárik, obranca Jakub Meliško a brankári Eugen Rabčan so Samuelom Hlavajom.

    Zvyšok tímu sa pripravoval s kondičným trénerom v Berne.

    Pred posledným zápasom v skupine tak stále platí, že Slováci vo Fribourgu trénovali v plnom zložení len raz. A to na úplne prvom tréningu po príchode do dejiska šampionátu.

    Okrem trojice Rabčan, Minárik a Meliško, ktorí posledné stretnutie proti Kanade sledovali iba z tribúny, boli na ľade aj Čederle, Nauš a zopár minút strávil na ľade aj brankár Hlavaj.

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel GregaZ dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    „Každý súper je teraz hrateľný. Vieme, o čo hráme. Musíme sa hlavne sústrediť na seba, na náš hokej, dostať všetko do bránky, bojovať v bránkovisku a byť dôslední," uviedol Čederle.

    Kým Švédi pondelok využili na spoločný tréning, Slováci dali po dvoch víkendových dueloch proti Česku (2:3) a Kanade (1:5) prednosť oddychu.

    „Niektorí chalani boli na kúpalisku načerpať energiu zo slnka. Ja som bol napríklad v saune. Nerobili sme nič aktívne, ale veľmi nám to pomohlo," vysvetlil Čederle.

    Tréningové jednotky vo Fribourgu mu nechýbali.

    „Sme už dostatočne vyspelí hráči na to, aby sme vedeli hrať aj bez väčšieho počtu spoločných tréningov. Myslím si, že si rozumieme a od zápasu k zápasu to bolo lepšie," dodal.

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Jakub Meliško a Aurel Nauš (obaja Slovensko) počas tréningu vo Fribourgu.
    Jakub Meliško a Aurel Nauš (obaja Slovensko) počas tréningu vo Fribourgu.
    Slováci trávili voľno na kúpalisku aj v saune. Pred Švédmi bolo na ľade len šesť hráčov
    Martin TurčinSamuel Grega|dnes 10:59
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Jakub Meliško a Aurel Nauš (obaja Slovensko) počas tréningu vo Fribourgu.
    Jakub Meliško a Aurel Nauš (obaja Slovensko) počas tréningu vo Fribourgu.
    Slováci trávili voľno na kúpalisku aj v saune. Pred Švédmi bolo na ľade len šesť hráčov
    Martin TurčinSamuel Grega|dnes 10:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Slováci trávili voľno na kúpalisku aj v saune. Pred Švédmi bolo na ľade len šesť hráčov