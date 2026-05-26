Slováci zaujali aj ľudí doma, zhodli sa experti. Zápas so Švédskom ukáže, či bude turnaj úspešný

Slovensko čaká na MS v hokeji 2026 posledná prekážka v rámci skupinovej fázy, v utorok od 16:20 (vysiela TV Joj) budú čeliť Švédsku.
Zverenci trénera Vladimíra Országha získali v doterajšej časti šampionátu 11 bodov za štyri výhry (proti Slovinsku po samostatných nájazdoch) a pred posledým kolom im v tabuľke B-skupiny patrí postupové 4. miesto.
Ak sa však chcú predstaviť vo štvrťfinále, Švédom musia zobrať aspoň bod.
Sportnet pred rozhodujúcim duelom skupiny oslovil expertov televízie Joj Šport Jána Lašáka, Rastislava Konečného, Michala Hudeca a Rastislava Staňu.
Expertom sme položili nasledujúce otázky
- Ako hodnotíte doterajšie vystúpenie slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta?
- Slováci podali proti Česku aj Kanade kvalitné výkony, napriek tomu v oboch zápasoch nebodovali. Čo podľa vás rozhodlo o tom, že z týchto stretnutí nevyťažili viac?
- Ktorý hráč, prípadne hráči slovenskej reprezentácie vás na turnaji doteraz najviac zaujali a čím?
- V záverečnom zápase základnej skupiny nastúpi Slovensko proti Švédsku v priamom súboji o postup do štvrťfinále. Aký duel očakávate a čo bude podľa vás rozhodovať o výsledku?
Ako hodnotíte doterajšie vystúpenie slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta?
Lašák: Doteraz to nebolo zlé, ale zápas proti Švédsku rozhodne o všetkom. Práve v ňom sa ukáže, aký dojem zanechá celý turnaj. Či to bude šampionát, na ktorom chalani zbierali skúsenosti a veľa sa naučili, alebo ho budeme hodnotiť ako úspešný.
Konečný: Hodnotil by som ho pozitívne. Myslím si, že keby sme sa pred šampionátom rozprávali o tom, že do posledného zápasu budeme hrať o štvrťfinále a budeme mať všetko vo vlastných rukách, tak by sme to brali. Presne v takej situácii sa teraz nachádzame.
Mladí hráči, ktorí sú na majstrovstvách sveta prvýkrát, zbierajú cenné skúsenosti. Sme rýchly, dravý a mladý tím, takže mne sa tento prejav páči.
Hudec: Začal by som veľmi pozitívne. Verím, že zajtra ten posledný zápas zvládneme, chalani si zaslúžia postup do štvrťfinále.
Veľmi sa mi páčilo, že po olympijskej sezóne prišlo do tímu veľa mladých hráčov bez veľkých skúseností, ale chytili sa svojej šance. Pred chvíľou sme týchto chalanov sledovali na majstrovstvách sveta do 20 rokov a teraz už hrajú seniorský šampionát proti najlepším tímom.
Myslím si, že aj ľudí doma to chytilo, čo je dôležité.
Staňa: Myslím si, že od zápasu k zápasu sme sa zlepšovali. Je to síce klišé, ale naozaj to tak bolo. V tých najťažších zápasoch - proti Česku a Kanade - sme to aj ukázali. Mali sme tam výborné pasáže hry.
Proti Kanade sme boli podľa mňa v druhej tretine dokonca lepším tímom. Na to, aký mladý a v podstate neskúsený tím máme na najvyššej úrovni, si myslím, že chalani príjemne prekvapili.
Slováci podali proti Česku aj Kanade kvalitné výkony, napriek tomu v oboch zápasoch nebodovali. Čo podľa vás rozhodlo o tom, že z týchto stretnutí nevyťažili viac?
Lašák: Môže to byť neskúsenosť, môže to byť aj zhoda okolností. Vieme, že proti Česku sme dostali dva góly po nešťastných situáciách s korčuľou, takže tam bola aj určitá dávka smoly. Nerád sa však na to vyhováram. Skôr si myslím, že rozhodli skúsenosti.
Konečný: Proti Česku rozhodol gól, ktorý padne možno raz za desať rokov. Podľa mňa sme neboli horším tímom, skôr naopak, boli sme lepší. Niekedy je však v športe aj v hokeji jednoducho tak, že nevyhrá lepšie mužstvo.
V zápase s Kanadou nám zase ušiel začiatok tretej tretiny. Góly, ktoré sme inkasovali, nás postupne dostávali čoraz nižšie a keď proti Kanade prehrávate, veľmi ťažko sa s tým niečo robí. Dve tretiny boli podľa mňa veľmi dobré, tá tretia nám nevyšla.
Myslím si však, že aj ľudia vidia, že naše výkony sú dobré. Nie je to turnaj, na ktorom by sme proti veľkým tímom celý zápas ťahali za kratší koniec a iba ich doťahovali. Sme aktívni a aj zápasy, z ktorých sme napokon nezískali body, môžeme hodnotiť pozitívne.