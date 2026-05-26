Českí experti: Severské mŕtvolno Slováci nevyužili, Pospíšilov faul prebral Švédov

    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    MS v hokeji 2026
    26.05.2026, Skupina B
    4 - 2
    1:1, 2:1, 1:0
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Tréner Slovenska Vladimír Országh počas MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Slovenska sa radujú z gólu v zápase Švédsko - Slovensko na majstrovstvách sveta v hokeji.
    Slovenskí hokejisti sa lúčia s fanúšikmi po prehre so Švédskom na MS 2026.
    Marek Hvirík strieľa gól proti Švédsku na MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Slovenska Adam Sýkora (vľavo) a Martin Chromiak sa raduju z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    Slováci si mohli v prvej tretine vytvoriť viacgólový náskok. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Nikola Černáková|26. máj 2026 o 20:17
    ShareTweet0

    Slovákov sprevádzala nízka produktivita.

    Slovenskí hokejisti prehrali so Švédskom 2:4 a na majstrovstvách sveta 2026 prišli v poslednom zápase základnej skupiny o postup do štvrťfinále.

    V stretnutí, ktoré tréner Vladimír Országh prirovnal k siedmemu zápasu play-off, mali postupovú matematiku vo vlastných rukách: stačil im bod. Namiesto neho prišiel bolestivý koniec turnaja.

    Slováci začali výborne. Švédov v prvej tretine zatlačili, išli do vedenia, v úvodných desiatich minútach ich prestrieľali 10:0 a niekoľkokrát boli blízko k druhému gólu. Potom však dovolili súperovi vrátiť sa do zápasu. 

    Najprv zbytočným faulom, neskôr chybami v druhej tretine a napokon aj nízkou produktivitou, ktorá ich sprevádzala prakticky celým šampionátom.

    „Sklamaní Slováci. Naplnili síce svoje úlohy, ale štvrťfinále sa im rozplynulo pod korčuľami,“ pomenoval koniec slovenského turnaja komentátor ČT Sport Robert Záruba.

    Na snímke Kristián Pospíšil (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Na snímke Martin Faško-Rudáš (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Na snímke Martin Chromiak (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Na snímke Filip Mešár (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke vpravo Marek Hrivík (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska Adam Sýkora (vľavo) a Martin Chromiak sa raduju z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Martin Chromiak strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Martin Chromiak oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Slovakia players celebrate scoring past Slovakia's goaltender Samuel Hlavaj, right, during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Sweden's Jacob de la Rose, left, and Jakob Silfverberg, right, in action against Slovakia's Marek Hrivik, center rear, and Martin Fasko-Rudas during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Sweden's Erik Brannstrom, left, and Slovakia's Patrik Koch in action during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Slovakia's Adam Liska, left, and Sweden's goaltender Magnus Hellberg in action during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Sweden's Viggo Bjorck, left, and Slovakia's Adam Sykora in action during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Oliver Okuliar, left, and Sweden's Oskar Sundqvist in action during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke fanúšikovia Slovenska sa radujú z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa radujú z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hokejista Marek Hrivík (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke vľavo hokejista Marek Hvirík (Slovensko) a Jakob Silfverberg (Švédsko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke zľava hokejista Marek Hvirík (Slovensko), brankár Švédska Magnus Hellberg, Adam Liška (Slovensko), Jacob Larsson (Švédsko) a Mattias Ekholm (Švédsko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke vľavo hokejista Erik Brännström (Švédsko) a Patrik Koch (Slovensko) bojujú o puk v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Sweden's Jakob Silfverberg, right, scores past Slovakia's Samuel Knazko during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Mislav Rosandic, front, and Sweden's Jack Berglund in action as Slovakia's goaltender Samuel Hlavaj looks on during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Marek Hrivik, lower left, scores past Sweden's goaltender Magnus Hellberg, center, during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Sweden's Erik Brannstrom, left, and Slovakia's Martin Chromiak in action during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Sweden's Jakob Silfverberg, center, celebrates scoring with Carl Grundstrom, left, and Rasmus Asplund during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Frantisek Gajdos and Sweden's Ivar Stenberg, right, in action during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia players celebrate a goal in front of Sweden's goaltender Magnus Hellberg, right, during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Na snímke zľava Linus Karlsson (Švédsko) a Slovák Oliver Okuliar (8) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke zľava Lucas Raymond (Švédsko), Viliam Kmec (Slovensko), brankár Slovenska Samuel Hlavaj a Maxim Štrbák (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hokejista Slovenska Kristián Pospíšil reaguje po skončení zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska po skončení zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska zľava Andrej Kollár a František Gajdoš reagujú po skončení zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska zľava Mislav Rosandič a Adam Liška reagujú po skončení zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska zľava Martin Pospíšil, Marek Hrivík a Samuel Kňažko reagujú po skončení zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Hokejisti Slovenska po skončení zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na MS v hokeji 2026. Na snímke hokejisti Slovenska reagujú po skončení zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke zľava Kristián Pospíšil a Martin Pospíšil po skončení zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke vľavo hore hlavný tréner Slovenska Vladimír Országh a asistent trenéra Ján Pardavý, dole zľava hokejisti Slovenska Andrej Kollár ml., Martin Faško-Rudáš a Sebastían Čederle v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke zľava Marek Hrivík, Mislav Rosandič, vpravo Oliver Okuliar s cenami najlepších hráčov Slovenska po prehre Slovenska 2:4 v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hráči Švédska vľavo Mattias Ekholm a Magnus Hellberg po výhre Švédov 4:2 v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke Filip Mešár (Slovensko) smúti po prehre Slovenska 2:4 v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska zľava Martin Chromiak, Kristián Pospíšil, Martin Faško-Rudáš, Sebastián Čederle a Oliver Okuliar ďakujú fanúšikom po prehre Slovenska 2:4 v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska ďakujú fanúšikom po prehre Slovenska 2:4 v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hráči Švédska vľavo Mattias Ekholm a Magnus Hellberg po výhre Švédov 4:2 v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.

    Švédi boli nervózni

    Slovensko potrebovalo bod, Švédsko výhru v riadnom hracom čase. Už v úvode stretnutia však Severania vôbec nepripomínali tím, ktorý musí bezpodmienečne zvíťaziť.

    Českí experti ešte pred začiatkom upozorňovali na problém Švédov: priveľkú závislosť od prvej formácie a slabé zapojenie ostatných hráčov.

    Milan Antoš pripomenul predchádzajúcu prehru s Nórskom, v ktorej sa podľa neho okrem elitného útoku nikto nedostal do tempa.

    Rovnaký obraz videl aj na začiatku súboja so Slovenskom. Švédi hrali pasívne, vyhýbali sa osobným súbojom a pôsobili, akoby im význam zápasu zväzoval ruky.

    „Švédi nie sú schopní hrať do tela. Nevidíme to u nich,“ upozornil Záruba.

    Slováci naopak začali aktívne. Mali lepší pohyb, rýchlejšie sa dostávali k odrazeným pukom a švédsku obranu zamestnávali prechodmi do protiútokov. 

    V piatej minúte prišla odmena. Slováci vyrazili do prečíslenia troch proti dvom, puk sa dostal k Martinovi Chromiakovi a ten zostal pred bránkou úplne voľný. Zdvihol hlavu a presnou strelou do horného rohu poslal Slovensko do vedenia.

    „Chromiak mal čas, mohol sa pozrieť. Hore do rohu brány,“ hodnotil Antoš pokojné zakončenie slovenského útočníka.

