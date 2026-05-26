Českí experti: Severské mŕtvolno Slováci nevyužili, Pospíšilov faul prebral Švédov

Najprv zbytočným faulom, neskôr chybami v druhej tretine a napokon aj nízkou produktivitou, ktorá ich sprevádzala prakticky celým šampionátom.
„Sklamaní Slováci. Naplnili síce svoje úlohy, ale štvrťfinále sa im rozplynulo pod korčuľami,“ pomenoval koniec slovenského turnaja komentátor ČT Sport Robert Záruba.
Švédi boli nervózni
Slovensko potrebovalo bod, Švédsko výhru v riadnom hracom čase. Už v úvode stretnutia však Severania vôbec nepripomínali tím, ktorý musí bezpodmienečne zvíťaziť.
Českí experti ešte pred začiatkom upozorňovali na problém Švédov: priveľkú závislosť od prvej formácie a slabé zapojenie ostatných hráčov.
Milan Antoš pripomenul predchádzajúcu prehru s Nórskom, v ktorej sa podľa neho okrem elitného útoku nikto nedostal do tempa.
Rovnaký obraz videl aj na začiatku súboja so Slovenskom. Švédi hrali pasívne, vyhýbali sa osobným súbojom a pôsobili, akoby im význam zápasu zväzoval ruky.
„Švédi nie sú schopní hrať do tela. Nevidíme to u nich,“ upozornil Záruba.
Slováci naopak začali aktívne. Mali lepší pohyb, rýchlejšie sa dostávali k odrazeným pukom a švédsku obranu zamestnávali prechodmi do protiútokov.
V piatej minúte prišla odmena. Slováci vyrazili do prečíslenia troch proti dvom, puk sa dostal k Martinovi Chromiakovi a ten zostal pred bránkou úplne voľný. Zdvihol hlavu a presnou strelou do horného rohu poslal Slovensko do vedenia.
„Chromiak mal čas, mohol sa pozrieť. Hore do rohu brány,“ hodnotil Antoš pokojné zakončenie slovenského útočníka.
Švédsky tréner Sam Hallam si po góle vyžiadal kontrolu videa pre možné postavenie mimo hry. Neuspel. Gól platil a Slovensko navyše dostalo presilovú hru.
„Ja som za to, aby takéto góly platili. Je jedno, či je to Třinec alebo Slovensko,“ reagoval Záruba. Antoš označil rozhodnutie švédskej lavičky za veľký risk. „Videokouč neodviedol dobrú prácu.“
Chýbal druhý úder
Presilovka mohla slovenský nástup ešte zvýrazniť. Kristián Pospíšil v nej trafil konštrukciu bránky, následne neuspel ani Adam Liška.
Švédi boli v problémoch, Slovensko malo zápas vo svojich rukách, no nedokázalo svoju prevahu pretaviť do výraznejšieho náskoku.
„Švédi nehrajú dobre. Všetky puky idú okolo nich, iba sa prizerajú, vôbec nejdú do súboja jeden na jedného. Hrajú úplne bezkontaktný hokej,“ kritizoval Antoš výkon favorita.
Po desiatich minútach nemalo Švédsko ani jednu strelu na bránku. Slováci dominovali, vyhrávali súboje a tlačili súpera do chýb.
Práve v tej chvíli však prišlo to, čo ich na turnaji stálo príliš veľa: z množstva príležitostí nevytvorili dostatočný náskok.
„Bohužiaľ, po tom, čo sa Slovensko dostalo do vedenia, nedokázalo odskočiť o dva góly. Šance na to malo,“ hodnotil po prvej tretine expert David Pospíšil.
Švédsko sa napokon do zápasu vrátilo pri signalizovanom slovenskom vylúčení. Po zbytočnom zákroku Martina Pospíšila sa Švédi usadili v útočnej tretine a Anton Frondell strelou z ostrého uhla prekonal Samuela Hlavaja.
Puk slovenskému brankárovi nešťastne preskočil cez chránič. Bola to len štvrtá strela Švédska na bránku. Stačila však na vyrovnanie.
„Slováci mali situáciu pod kontrolou. Hru mali vo svojej moci,“ skonštatoval Záruba.
Antoš zároveň pomenoval rozdiel medzi hrou Švédov v rovnovážnom počte a vo výhode: „Keď môžu kombinovať a majú hráča navyše, sú nebezpečný tím. Dovtedy však vôbec nedohrávali súboje.“
Jedna chyba zmenila dej
Do druhej tretiny sa vstupovalo za stavu 1:1, hoci slovenský výkon si pýtal viac. Práve nenavýšené vedenie označili českí experti za jeden z rozhodujúcich momentov večera.
„Myslím si, že rozhodla prvá tretina. Slováci boli pätnásť minút lepší, Švédi boli nervózni a vtedy tam mal padnúť ešte jeden gól. Potom by museli otáčať stratu,“ povedal v štúdiu Petr Koukal.
Švédi po prestávke pôsobili úplne inak. V 23. minúte vyrazili do prečíslenia a Jakob Silfverberg poslal puk bez výraznej prípravy medzi Hlavajove betóny. Slovenský brankár čakal prihrávku, strela prišla okamžite.
„Bez náprahu tam poslal puk. Nikto nevedel, či príde prihrávka alebo strela. Bolo vidieť, akú má silnú strelu zápästím,“ ocenil Antoš švédske zakončenie.
Zrazu sa obraz hry obrátil. V prvej tretine sa Švédi iba bránili a sledovali slovenské kombinácie, po vedúcom góle už začali diktovať tempo. Slovákom sa prestalo dariť zakladať protiútoky a ich pohyb stratil ľahkosť z úvodu.
„Tam, kde boli Švédi na začiatku zápasu, sú teraz Slováci. Slovenský tím je v depresii, potreboval by niečo, čo ho zdvihne,“ opisoval Záruba.
Namiesto povzbudenia však prišiel tretí švédsky gól. Osemnásťročný Ivar Stenberg dostal priestor v súboji jeden na jedného, efektnou kľučkou vyradil Františka Gajdoša a prudkou strelou pod hornú žŕdku zvýšil na 3:1.
Antoš vyzdvihol technické riešenie mladého Švéda. „Posadil obrancu na zadok neuveriteľnou kľučkou, zabrzdil a okamžite vystrelil. Skvelá rýchla kľučka na malom priestore a výborná strela.“
„Františka Gajdoša poslal na párky do bufetu,“ vtipne poznamenal Ondřej Zamazal.
Hrivík vrátil nádej
Slováci sa napriek ťažkej pasáži nevzdali. Po treťom inkasovanom góle tréneri premiešali útočné formácie, do prvej línie sa posunul Mešár namiesto Faška-Rudáša. Mužstvo postupne znovu získalo pohyb a začalo sa tlačiť pred Hellberga.
Vpravo Marek Hrivík (Slovensko). (Autor: TASR)
Oživenie prišlo v presilovej hre v 37. minúte. Faško-Rudáš poslal puk pred bránku, po odraze sa dostal k Hrivíkovi a slovenský kapitán ho zdvihol nad betón švédskeho brankára.
„Povzbudenie prišlo. Hrivík bol v pravú chvíľu na správnom mieste. Iba zdvihol puk nad betón. Pre Slovákov obrovské povzbudenie,“ hodnotil Antoš.
Kontaktný gól opäť zmenil atmosféru zápasu. Slovensko ožilo, začalo hrať dôraznejšie a Švédom sa vrátila nervozita z úvodnej tretiny.
Výraznú úlohu v tom mal aj Adam Sýkora, ktorý svojím pohybom a agresívnym napádaním neustále vyrušoval švédskych hráčov.
„Vidieť, že slovenská odhodlanosť a drzosť idú Švédom na nervy. Adam Sýkora je typ hráča, ktorý dokáže zahýbať nervovou sústavou,“ povedal Antoš.
V úplnom závere druhej tretiny mohlo byť vyrovnané. Po strele Mešára a teči Hrivíka puk tancoval na bránkovej čiare, Hellberg ho však v poslednej chvíli prikryl.
Slovensko tak išlo do tretej tretiny s mankom jedného gólu. „Hlava je všetko v každom športe a dnes je to krásne vidieť. Slováci najprv nepustili Švédov k ničomu, potom Švédi otočili zápas a Slováci nevedeli, čo majú robiť,“ zhrnul Koukal vývoj prvých štyridsiatich minút.
Švédi strážili náskok
Pred poslednou tretinou bol scenár jasný. Slovensko potrebovalo jediný gól, ktorý by mu zabezpečil minimálne predĺženie a tým aj postup do štvrťfinále. Švédi naopak vedeli, že každá chyba môže ukončiť ich turnaj.
„Čaká ich najťažšia skúška na turnaji, pretože každá chyba ich môže stáť zotrvanie na majstrovstvách,“ upozorňoval Záruba.
Lenže práve v rozhodujúcej tretine už Švédsko pôsobilo skúsenejšie. Nevrhalo sa bezhlavo dopredu, dobre kontrolovalo stredné pásmo a slovenskému tímu nedovolilo dostať sa do otvorených šancí.
Slováci sa snažili zrýchliť hru, no s pribúdajúcimi minútami im ubúdali sily. Niekoľko útokov zostalo na ľade príliš dlho a následne už chýbala energia na záverečný tlak.
Švédsko sa v závere sústredilo najmä na obranu. Slovensko síce hralo o všetko, no Hellberga nedostalo pod tlak, ktorý by pripomínal úvodnú tretinu alebo záver druhej časti.
Koukal ocenil, ako severania zvládli rozhodujúce minúty. „V tretej tretine si to Švédi skúsene postrážili a nepustili Slovákov do žiadnej vyloženej šance.“
Severské mŕtvolno
Minútu a pätnásť sekúnd pred koncom odvolali Slováci Hlavaja. Hneď po jeho odchode z bránky sa puk dostal k Oliverovi Ekmanovi-Larssonovi, ktorý cez celé ihrisko trafil prázdnu bránku a uzavrel skóre na 4:2.
Slováci pri situácii reklamovali hákovanie, rozhodcovia však hru neprerušili. Z protiútoku prišiel definitívny koniec nádeje na postup.
„Švédi začali veľmi zle, Slováci to naopak skvele rozbehli. Ale zakopnutím Pospíšila o brankára sa Švédi dostali späť do hry. Potom boli lepší, dali dva góly a hra sa otočila. V druhej tretine boli lepším tímom,“ zhodnotil Antoš.
Švédsko postúpilo, no českí experti jeho výkon nešetrili ani po víťazstve. Záruba pripomenul, že favorit unikol mimoriadne nepríjemnému zlyhaniu.
„Švédi sa zachránili pred obrovským fiaskom, ktorý by schytal švédsky kouč aj jeho tím.“
„Bola by to veľká blamáž,“ doplnil Antoš.
David Pospíšil upozornil na zvláštny obraz švédskej lavičky v závere tretej tretiny. Namiesto povzbudzovania a vzájomného hecovania podľa neho pôsobila bez života.
„Mali by sa šťuchať, aby zostali v zápase. Namiesto toho sa pozerali niekam inam, aby na nich tréner neukázal a nemuseli ísť nebodaj na ľad. Neviem, či je to povestný severský pokoj, ale toto bolo severské mŕtvolno,“ povedal.
Zamazal v štúdiu nadviazal. „Je to zvláštne. Švédi pôsobia v každom športe veľmi sebavedomo, ale teraz to tak nebolo. Možno tam niečo škrípe, niečo nefunguje a iba sa to odráža na tvárach.“
Rozhodla produktivita
Slovensko ukončilo skupinu s jedenástimi bodmi. Po víťazstvách nad Nórskom, Talianskom, Slovinskom a Dánskom malo turnaj výborne rozbehnutý, no v rozhodujúcich dueloch postupne prehralo s Českom, Kanadou aj Švédskom.
Do štvrťfinále sa neprebojovalo druhý rok po sebe.
Zľava Marek Hrivík, Mislav Rosandič, vpravo Oliver Okuliar s cenami najlepších hráčov Slovenska po prehre Slovenska 2:4 v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko. (Autor: TASR)
Najlepšími slovenskými hráčmi turnaja boli vyhlásení Marek Hrivík, Mislav Rosandič a Oliver Okuliar. Antoš ocenil, že všetci traja počas šampionátu predviedli výbornú hru.
Pri hodnotení slovenského konca však ukázal na číslo, ktoré rozhodovalo v zápase so Švédskom aj v celom turnaji.
„Účinnosť streľby je to, čo u Slovákov rozhodlo tento turnaj aj tento zápas. Efektivita bola pod desať percent,“ povedal.
Presne v tom bol ukrytý celý príbeh posledného slovenského večera vo Švajčiarsku.
Slováci boli v úvode lepší, Švédov dostali pod tlak a viditeľne ich znervóznili. Mali šance odskočiť, mali možnosť nasmerovať zápas tam, kam potrebovali. Neurobili to.
Favoritovi stačilo niekoľko momentov. Vyrovnanie pri signalizovanom vylúčení, dve vydarené zakončenia v druhej tretine a skúsené ubránenie náskoku v závere.
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body