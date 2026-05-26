VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026

Švajčiarski hokejisti sa stali bez straty bodu víťazmi A-skupiny na domácich MS. V priamom súboji o prvé miesto v tabuľke zdolali v Zürichu Fínsko 4:2.
Súboj dvoch neporazených tímov sa začal ideálne pre Švajčiarov. Už po 40 sekundách hry otvoril skóre Biasca, ktorý ideálne tečoval Egliho strelu.
V 4. min mohol vyrovnať Puljujärvi, ale nezamieril presne a domáci z protiútoku skórovali druhýkrát. Brankára Annunena prekonal Jäger.
Šance pridať tretí gól mali Švajčiari v početných výhodách, Fíni sa ale postupne ubránili v troch oslabeniach a 44 sekúnd po skončení posledného sami skórovali.
Barkov najprv trafil tyč, ale stihol pohotovo puk doraziť za bránkovú čiaru. Kapitán Severanov v 36. minúte aj vyrovnal, keď zužitkoval ideálnu prihrávku Heleniusa.
Švajčiari v druhej tretine vyslali na Annunena len štyri strely, v tretej časti sa im ale podarilo stretnutie rozhodnúť.
Rozhodujúci tretí gól strelili po ukážkovej kombinácii pri presilovej hre v 57. min, keď sa druhýkrát presadil Jäger. Fíni sa pokúsili vyrovnať pri hre bez brankára, inkasovali ale štvrtýkrát. Muž zápasu Jäger pripravil gól pre Hischiera.
