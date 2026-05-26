    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    MS v hokeji 2026
    26.05.2026, Skupina A
    4 - 2
    2:0, 0:2, 2:0
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    PrehľadOnline prenosSumárVideo

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (8)
    Fotka zo zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|26. máj 2026 o 23:23
    ShareTweet0

    Video, zostrih a góly zo zápasu Švajčiarsko - Fínsko skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Švajčiarski hokejisti sa stali bez straty bodu víťazmi A-skupiny na domácich MS. V priamom súboji o prvé miesto v tabuľke zdolali v Zürichu Fínsko 4:2.

    Súboj dvoch neporazených tímov sa začal ideálne pre Švajčiarov. Už po 40 sekundách hry otvoril skóre Biasca, ktorý ideálne tečoval Egliho strelu.

    V 4. min mohol vyrovnať Puljujärvi, ale nezamieril presne a domáci z protiútoku skórovali druhýkrát. Brankára Annunena prekonal Jäger.

    Šance pridať tretí gól mali Švajčiari v početných výhodách, Fíni sa ale postupne ubránili v troch oslabeniach a 44 sekúnd po skončení posledného sami skórovali.

    Barkov najprv trafil tyč, ale stihol pohotovo puk doraziť za bránkovú čiaru. Kapitán Severanov v 36. minúte aj vyrovnal, keď zužitkoval ideálnu prihrávku Heleniusa.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Mikael Granlund a Janis Moser počas zápasu základnej skupiny A na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Švajčiarskom a Fínskom v Zürichu.
    Vľavo Theo Rochette a Ville Heinola počas zápasu základnej skupiny A na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Švajčiarskom a Fínskom v Zürichu.
    Ken Jager strieľa gól počas zápasu základnej skupiny A na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Švajčiarskom a Fínskom v Zürichu.
    Ken Jager oslavuje gól počas zápasu základnej skupiny A na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Švajčiarskom a Fínskom v Zürichu.
    8 fotografií
    Attilio Biasca oslavuje gól počas zápasu základnej skupiny A na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Švajčiarskom a Fínskom v Zürichu.From left, Finland's Mikko Lehtonen, Saku Maenalanen, Olli Maatta, and goaltender Justus Annunen in action against Switzerland's Denis Malgin during a preliminary round game between Switzerland and Finland at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Switzerland's Christoph Bertschy, left, and Finland's Mikko Lehtonen in action during a preliminary round game between Switzerland and Finland at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Finland's Patrik Puistola, left, and Switzerland's Dominik Egli in action during a preliminary round game between Switzerland and Finland at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)

    Švajčiari v druhej tretine vyslali na Annunena len štyri strely, v tretej časti sa im ale podarilo stretnutie rozhodnúť.

    Rozhodujúci tretí gól strelili po ukážkovej kombinácii pri presilovej hre v 57. min, keď sa druhýkrát presadil Jäger. Fíni sa pokúsili vyrovnať pri hre bez brankára, inkasovali ale štvrtýkrát. Muž zápasu Jäger pripravil gól pre Hischiera.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    7
    7
    0
    0
    0
    39:7
    21
    2
    FínskoFínskoFIN
    7
    6
    0
    0
    1
    31:11
    18
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    7
    4
    0
    0
    3
    24:17
    12
    4
    USAUSAUSA
    7
    3
    1
    0
    3
    25:21
    11
    5
    NemeckoNemeckoGER
    7
    3
    0
    1
    3
    23:22
    10
    6
    RakúskoRakúskoAUT
    7
    3
    0
    0
    4
    17:29
    9
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    7
    1
    0
    0
    6
    14:38
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    7
    0
    0
    0
    7
    7:35
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    Fotka zo zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026
    ut 23:23
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    Fotka zo zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026
    ut 23:23
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026