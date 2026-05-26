VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Česko - Kanada na MS v hokeji 2026

Hokejisti Kanady si vybojovali postup do štvrťfinále na MS vo Švajčiarsku z prvého miesta V utorkovom zápase v B-skupine zdolali Česko 3:2.
Česi išli do zápasu s vedomím, že na druhé miesto pred Nórmi ich posunie iba výhra v základnej hracej dobe. Prvá tretina im výsledkovo vyšla a z veľkej streleckej prevahy (11:4) vyťažili vedúci gól.
Keď už sa však Kanada dostala na dostrel Pavlátovi, bola z toho veľká šanca. Hneď na začiatku tretej minúty bol sám pred českým gólmanom Tavares, prestreliť ho ale nedokázal.
Greavesa v kanadskej bránke preveril Chmelár. V siedmej minúte sa zaskvel Alscher, ktorý využil čas, ktorý od Kanaďanov dostal, prehodil si kotúč na forhend a vymetl horný roh bránky.
V 10. min mohol odpovedať Cozens po skvelej nahrávke Crosbyho, keď zakončoval do odkrytej bránky, Pavlát však stihol zasiahnuť ľavým betónom. Na konci 13. minúty si poradil aj s tečovanou ranou Crosbyho od modrej čiary. Kaut potom pálil v presilovke z dobrej pozície iba do Greavesa.
V druhej tretine Česi pozorne bránili tesné vedenie, zatiaľ čo Kanaďania sa rozstrieľali (13:5). Celebrini vypálil nebezpečne z otočky, Pavlát však skvele zasiahol.
V 29. min nahodil puk do útočného pásma Kaut. Vzápätí sa mu vyplatilo dôsledné napádanie, po ktorom si vzal kotúč Melovský, ihneď našiel Kubalíka, ktorý so šťastím prepálil Greavesa.
Ihneď mohol znížiť Bouchard, ktorého delovka presvišťala len tesne vedľa. V 35. min Kanaďania rozobrali českú päticu a Celebrini po Crosbyho nahrávke do odkrytej bránky znížil.
Na trestnú lavicu potom musel Kaut a Česi statočne odolávali. V závere presilovky vytiahol Pavlát fantastický zákrok ľavým betónom pri ďalšej strele Celebriniho. Brown mohol v 39. minúte zakončiť do takmer prázdnej bránky, ale ušiel mu kotúč z palice.
Tretie dejstvo otvoril nebezpečnou strelou Celebrini, Pavláta neprekvapil. Na druhej strane Greavesa notne pohnevalo Blümelovo nahodenie ľahkým oblúčikom.
V 45. min rozšíril Pavlát rad vychytaných kanadských hviezd o ďalší skalp, keď schoval do lapačky Scheifeleho zakončenia zblízka.
V 48. min opäť zaúradovala hviezdna kanadská dvojica. Crosby našiel skvelou nahrávkou pred bránkoviskom číhajúceho Celebriniho, ktorému stačilo len nastaviť palicu - 2:2. Hneď o 131 sekúnd neskôr zakončil osamotený Tavares v páde okolo Pavlátovho betónu a Kanada viedla.
