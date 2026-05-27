    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    MS v hokeji 2026
    26.05.2026, Skupina B
    4 - 2
    1:1, 2:1, 1:0
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko

    Deň 12 na MS: Nóri sa vyhrabali z dlhov a nikdy neboli lepší. Česi zahodili veľkú šancu

    Nór Michael Brandsegg-Nygard (vľavo) oslavuje víťazný gól proti Dánsku na MS 2026. (Autor: TASR/ Keystone via AP)
    Miroslav Kováčik|27. máj 2026 o 07:00
    MS v hokeji 2026 poznajú osmičku štvrťfinalistov.

    Je tomu už 20 rokov, čo slovenskí hokejisti naposledy zdolali Švédov na MS. Víťazstvo 5:2 režírovali bratia Hossovci, po góle strelili Marián a Marcel.

    Odvtedy na šampionátoch vyhrávajú iba Švédi a hoci malo Slovensko aj tentokrát v tíme bratskú dvojicu, Pospíšilovcov, negatívnu sériu nezlomilo.

    Už ôsma prehra na MS po sebe je o to trpkejšia, že vo Fribourgu išlo o priamy súboj o postup do štvrťfinále. Tímu spod Tatier stačilo získať jeden bod, ale po prehre 2:4 na turnaji končí už v skupine. 

    "Mrzí nás to, ale ukázali sme veľký potenciál. Budeme si to analyzovať po šampionáte, ale myslím si, že môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali," zhodnotil tréner Vladimír Országh výkony najmladšieho tímu MS. 

    Švédsko, vydýchni si

    Slováci začali turnaj štyrmi víťazstvami a zdalo sa, že vo štvrťfinále nebudú chýbať. Smola proti Čechom, zbabraná tretia tretina proti Kanade a tesná prehra so Švédskom však znamená konečné deviate miesto. 

    Mužstvo okolo 34-ročného kapitána Mareka Hrivíka môže mrzieť najmä to, že zo svojej prevahy, ktorú malo v prvej tretine, nevyťažilo viac. 

    VIDEO: Zostrih zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026

    "Bez Magnusa Hellberga mohlo Slovensko proti stagnujúcim Švédom vyhrávať 2:0 alebo 3:0," napísal Hans Abrahamsson z portálu Aftonbladet. 

    "Trom korunkám" hrozilo najhoršie umiestnenie v novodobej ére MS, ale kľúčový zápas zlomili na svoju stranu. "Švédsko, vydýchni si. Národný tím sa vyhol obrovskému fiasku," pridali sa ďalší redaktori Aftonbladetu.

    Švédov výsledkovo upokojil až gól Olivera Ekmana-Larssona do prázdnej bránky, no emočne bol zápas vypätý až do konca. Švédsky kapitán sa dokonca dostal do slovnej prestrelky s Kristiánom Pospíšilom. 

    Ekman-Larsson nielen prehnanými gestami oslavoval svoj gól, ale následne vystrelil puk na slovenskú lavičku. Podľa jeho slov sa chcel ísť ospravedlniť, no zjavne sa dostal do ďalšieho konfliktu. 

    "Kto do pekla si?," adresoval Švéd slová smerom k hráčskej lavici Slovenska, pričom podľa Viaplay mal byť jeho terčom Kristián Pospíšil.

    Naposledy pred 16 rokmi

    Podobne existenčný zápas zvládli v Zürichu USA. Víťazstvo nad Rakúskom 4:1 im stačilo na štvrtú priečku a na štvrťfinálový duel s Kanadou.

    Kolísku hokeja čakal večer zápas s Českom, ktoré by v prípade výhry za tri body získalo zlatý lístok. Druhý tím B-skupiny sa totiž vyhne Švajčiarom, Fínom aj Američanom a bude čeliť prijateľnejším Lotyšom.

