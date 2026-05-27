Deň 12 na MS: Nóri sa vyhrabali z dlhov a nikdy neboli lepší. Česi zahodili veľkú šancu

Je tomu už 20 rokov, čo slovenskí hokejisti naposledy zdolali Švédov na MS. Víťazstvo 5:2 režírovali bratia Hossovci, po góle strelili Marián a Marcel.
Odvtedy na šampionátoch vyhrávajú iba Švédi a hoci malo Slovensko aj tentokrát v tíme bratskú dvojicu, Pospíšilovcov, negatívnu sériu nezlomilo.
Už ôsma prehra na MS po sebe je o to trpkejšia, že vo Fribourgu išlo o priamy súboj o postup do štvrťfinále. Tímu spod Tatier stačilo získať jeden bod, ale po prehre 2:4 na turnaji končí už v skupine.
"Mrzí nás to, ale ukázali sme veľký potenciál. Budeme si to analyzovať po šampionáte, ale myslím si, že môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali," zhodnotil tréner Vladimír Országh výkony najmladšieho tímu MS.
Švédsko, vydýchni si
Slováci začali turnaj štyrmi víťazstvami a zdalo sa, že vo štvrťfinále nebudú chýbať. Smola proti Čechom, zbabraná tretia tretina proti Kanade a tesná prehra so Švédskom však znamená konečné deviate miesto.
Mužstvo okolo 34-ročného kapitána Mareka Hrivíka môže mrzieť najmä to, že zo svojej prevahy, ktorú malo v prvej tretine, nevyťažilo viac.
"Bez Magnusa Hellberga mohlo Slovensko proti stagnujúcim Švédom vyhrávať 2:0 alebo 3:0," napísal Hans Abrahamsson z portálu Aftonbladet.
"Trom korunkám" hrozilo najhoršie umiestnenie v novodobej ére MS, ale kľúčový zápas zlomili na svoju stranu. "Švédsko, vydýchni si. Národný tím sa vyhol obrovskému fiasku," pridali sa ďalší redaktori Aftonbladetu.
Švédov výsledkovo upokojil až gól Olivera Ekmana-Larssona do prázdnej bránky, no emočne bol zápas vypätý až do konca. Švédsky kapitán sa dokonca dostal do slovnej prestrelky s Kristiánom Pospíšilom.
Ekman-Larsson nielen prehnanými gestami oslavoval svoj gól, ale následne vystrelil puk na slovenskú lavičku. Podľa jeho slov sa chcel ísť ospravedlniť, no zjavne sa dostal do ďalšieho konfliktu.
"Kto do pekla si?," adresoval Švéd slová smerom k hráčskej lavici Slovenska, pričom podľa Viaplay mal byť jeho terčom Kristián Pospíšil.
Naposledy pred 16 rokmi
Podobne existenčný zápas zvládli v Zürichu USA. Víťazstvo nad Rakúskom 4:1 im stačilo na štvrtú priečku a na štvrťfinálový duel s Kanadou.
Kolísku hokeja čakal večer zápas s Českom, ktoré by v prípade výhry za tri body získalo zlatý lístok. Druhý tím B-skupiny sa totiž vyhne Švajčiarom, Fínom aj Američanom a bude čeliť prijateľnejším Lotyšom.
V 29. minúte k tomu Čechov priblížil gólom na 2:0 Dominik Kubalík, no potom sa kanadské hviezdy prebrali. Sidney Crosby dvakrát namazal Macklinovi Celebrinimu a následne John Tavares otočil skóre na 3:2.
"Keby sme v nasadení, ktoré sme mali v prvej tretine, vydržali celých 60 minút, tak sme mohli zabojovať o víťazstvo. V tretej časti sme však mali výpadok, chýbali nám sily a oni to potrestali," uviedol tréner Radim Rulík.
Česi sa už na obrat nezmohli a Kanade podľahli na MS desiatykrát po sebe. Naposledy ju zdolali pri zisku titulu majstrov sveta v roku 2010.
"Dnes hráči nenechali v nádrži ani kvapku energie, ktorá im chýbala proti Nórsku," zhodnotil zápas český komentátor Robert Záruba.
Namiesto výhodnejšej štvrťfinálovej pozície tak čaká český náročný tím zápas s Fínskom, ktoré v šlágri A-skupiny tesne podľahlo Švajčiarsku 2:3.
Mužstvo plné talentu
Druhé miesto v B-skupine si napokon senzačne vybojovali Nóri, a tak bude mať šampionát veľmi prekvapivého semifinalistu. Buď ním budú zverenci Pettera Thoresena alebo tretie mužstvo A-skupiny, teda Lotyšsko.
Kým pobaltská krajina získala na domácich MS 2023 bronz, Nóri v novodobej histórii MS so systémom play-off nikdy nepostúpili medzi posledných štyroch.
Nórsko, ktoré sa teší aj na MS vo futbale, má za sebou zaujímavý hokejový príbeh. V roku 2023 oznámil tamojší zväz veľké finančné problémy, kvôli ktorým museli byť zrušené sústredenia či zápasy.
"Bola to veľká kríza. Zväz bol v strate deväť miliónov korún (835-tisíc eur) a situácia nebola pod kontrolou. Vyzeralo to naozaj zle. Dokázali sme sa však postaviť na nohy," vraví hokejový expert Bjørn Erevik.
Ružová nebola situácia ani vlani, keď sa Nóri strachovali o zotrvanie v A-kategórii. Zachránila ich výhra 1:0 nad Maďarskom v poslednom zápase.
"Podnikli sa dôležité kroky. Nielen príchod trénera, ale napríklad aj Patricka Thoresena ako športového riaditeľa. Dnes sú hráči opäť hrdí na nórsky dres," vraví pre VG bývalý reprezentant Alexander Bonsaksen.
Navyše, v súčasnom tíme je viacero mladých talentov ako Tinus Koblar (18 r.), Noah Steen (22) či dvojica 20-ročných hráčov z NHL Stian Solberg (Anaheim) a Michael Brandsegg-Nygård (Detroit).
"Čakajú nás lepšie časy a to na dlhšie obdobie. Prichádza nová zlatá generácia a nórsky hokej nikdy nebol lepší," dodal Bonsaksen.
Tabuľka: Skupina A
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Tabuľka: Skupina B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body