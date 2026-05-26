Záborský: Druhý gól by Švédov možno dorazil. Čo je pozitívum tohto turnaja?

Slovenskí hokejisti prehrali na MS v hokeji 2026 so Švédskom 1:5, a nepostúpili do štvrťfinále turnaja. Zápas hodnotí expert Sportnetu, bývalý hokejový reprezentant TOMÁŠ ZÁBORSKÝ.
Slováci mali vynikajúci vstup do zápasu. Prvá tretina bola najlepšia na turnaji. Švédov sme nepustili k zakončeniu, ale možno nám chýbala ešte jedna využitá presilovka.
Keby Slováci odskočili Švédom na 2:0, už by to bola pre Severanov veľmi náročná situácia. Museli by streliť tri góly, aby otočili vývoj a postúpili do štvrťfinále.
Bolo vidieť, že boli nervózni, urobili v prvej tretine dva fauly.
Švédi však vyrovnali, v druhej tretine nám odskočili to sa ukázalo ako kľúčové. V tretej tretine už to bol taký taký vyčkávací boj. Bolo vidieť, že Švédi nenapádali, keď nemuseli. Držali stredné pásmo, stavili viac na defenzívu a ubránili to.
Slovensko neodohralo na šampionáte zlé zápasy. Chalani sa nemajú za čo hanbiť. Zápasy, ktoré bolo treba vyhrať, vyhrali, ale tento rok vyskočili Nóri.
Majú fantastický turnaj, keď dokázali poraziť aj favoritov a môžu môžu zamiešať karty aj vo štvrťfinále. Takže sú tam na úkor našich.
Viacero slovenských hráčov, ktorí nastúpili na tomto turnaji, je prísľubom do budúcnosti. Mladí chlapci môžu chodiť do reprezentácie aj desať-pätnásť rokov.
Traja ocenení, ktorých vybrali organizátori, si to zaslúžili. Marek Hrivík sa prejavil ako líder, v kľúčových momentoch vedel dať gól.
Oliver Okuliar potvrdil, že mal vynikajúcu sezónu vo Švédsku, ukázal dravosť, aj prínos v oslabeniach. Mislav Rosandič bolo zasa motor našej defenzívy a vedel vytvoriť niečo kreatívne aj v ofenzíve, potvrdil, že vie mať hlavu hore a dať peknú nahrávku.
