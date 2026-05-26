Záborský: Druhý gól by Švédov možno dorazil. Čo je pozitívum tohto turnaja?

    Švédsko na MS v hokeji 2026
    MS v hokeji 2026
    26.05.2026, Skupina B
    4 - 2
    1:1, 2:1, 1:0
    Tréner Slovenska Vladimír Országh počas MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Slovenska sa radujú z gólu v zápase Švédsko - Slovensko na majstrovstvách sveta v hokeji.
    Slovenskí hokejisti sa lúčia s fanúšikmi po prehre so Švédskom na MS 2026.
    Marek Hvirík strieľa gól proti Švédsku na MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Slovenska Adam Sýkora (vľavo) a Martin Chromiak sa raduju z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    Sportnet|26. máj 2026 o 20:50
    Zápas Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026 hodnotí Tomáš Záborský.

    Slovenskí hokejisti prehrali na MS v hokeji 2026 so Švédskom 1:5, a nepostúpili do štvrťfinále turnaja. Zápas hodnotí expert Sportnetu, bývalý hokejový reprezentant TOMÁŠ ZÁBORSKÝ.

    Slováci mali vynikajúci vstup do zápasu. Prvá tretina bola najlepšia na turnaji. Švédov sme nepustili k zakončeniu, ale možno nám chýbala ešte jedna využitá presilovka.

    Keby Slováci odskočili Švédom na 2:0, už by to bola pre Severanov veľmi náročná situácia. Museli by streliť tri góly, aby otočili vývoj a postúpili do štvrťfinále.

    Bolo vidieť, že boli nervózni, urobili v prvej tretine dva fauly.

    Švédi však vyrovnali, v druhej tretine nám odskočili to sa ukázalo ako kľúčové. V tretej tretine už to bol taký taký vyčkávací boj. Bolo vidieť, že Švédi nenapádali, keď nemuseli. Držali stredné pásmo, stavili viac na defenzívu a ubránili to.

    Slovensko neodohralo na šampionáte zlé zápasy. Chalani sa nemajú za čo hanbiť. Zápasy, ktoré bolo treba vyhrať, vyhrali, ale tento rok vyskočili Nóri.

    Majú fantastický turnaj, keď dokázali poraziť aj favoritov a môžu môžu zamiešať karty aj vo štvrťfinále. Takže sú tam na úkor našich. 

    Viacero slovenských hráčov, ktorí nastúpili na tomto turnaji, je prísľubom do budúcnosti. Mladí chlapci môžu chodiť do reprezentácie aj desať-pätnásť rokov. 

    Traja ocenení, ktorých vybrali organizátori, si to zaslúžili. Marek Hrivík sa prejavil ako líder, v kľúčových momentoch vedel dať gól.

    Oliver Okuliar potvrdil, že mal vynikajúcu sezónu vo Švédsku, ukázal dravosť, aj prínos v oslabeniach. Mislav Rosandič bolo zasa motor našej defenzívy a vedel vytvoriť niečo kreatívne aj v ofenzíve, potvrdil, že vie mať hlavu hore a dať peknú nahrávku.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    1 - 5
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 3
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    1 - 5
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    4 - 2
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    NórskoNórskoNOR
    7
    4
    1
    1
    1
    25:14
    15
    3
    ČeskoČeskoCZE
    6
    4
    0
    1
    1
    17:14
    13
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    7
    4
    0
    0
    3
    27:16
    12
    5
    SlovenskoSlovenskoSVK
    7
    3
    1
    0
    3
    21:19
    11
    6
    DánskoDánskoDEN
    7
    1
    1
    1
    4
    15:26
    6
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    7
    1
    1
    1
    4
    13:25
    6
    8
    TalianskoTalianskoITA
    7
    0
    0
    1
    6
    5:28
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

