Švédi na pokraji historickej blamáže. Strieľame si do vlastnej nohy, vraví líder obrany

„Ďakujeme, Kanada.“ Tak znel titulok švédskeho denníka Aftonbladet po nedeľňajšom víťazstve Kanady 5:1 nad Slovenskom.
Nie na webe kanadskej televízie TSN, ale vo Švédsku, kde duel tiež pozorne sledovali.
Dôvod bol jednoduchý. Švédi po vlastných zaváhaniach stratili komfortnú pozíciu v boji o štvrťfinále a ich ambície žijú najmä vďaka kanadskému víťazstvu.
Posledný krok však musia urobiť sami.
V záverečnom vystúpení B-skupiny na MS v hokeji 2026 ich preverí práve Slovensko (utorok, 16:20, TV Joj).
Jeden z týchto tímov sa s určitosťou predstaví v štvrťfinále.
Vyhrali iba s outsidermi
Švédi majú po šiestich odohraných zápasoch deväť bodov. Od roku 2012, kedy sa zaviedol formát s dvoma skupinami po osem tímov, Švédi nikdy nezískali menej bodov.
V tabuľke fribourskej B-skupiny sú až na 5. mieste, čo je vzhľadom na to, že odohrajú už iba jeden zápas, veľmi prekvapivé.
Pre porovnanie, na vlaňajšom domácom šampionáte získali v skupine 18 bodov, prehrali iba s Kanadou. Na MS 2024 vyhrali všetkých sedem stretnutí a postúpili z prvého miesta. Z oboch šampionátov získali bronz.
Výkony na MS vo Švajčiarsku však majú od ideálu ďaleko. Švédi vyhrali len nad papierovo slabšími súpermi: s Dánskom (6:2), Slovinskom (6:0) a Talianskom (3:0).
Zároveň trikrát prehrali, vždy o menej ako dva góly: s Kanadou (3:5), Českom (3:4) a šokujúco aj s Nórskom (2:3).
Práve stretnutie proti susedovi bolo hanebné. Nóri strelili dva z troch gólov v oslabení, pričom na bránku Švédska vystrelili iba 14 striel.
Obranca Oliver Ekman-Larrson po stretnutí uviedol, že Švédi „si sami strieľali do vlastnej nohy".
Za istých okolností sa môže stať, že Švédi zostanú už pred bránami štvrťfinále, čo by sa stalo iba druhýkrát v histórii.
Prvýkrát nepostúpili do vyraďovacej časti počas covidového šampionátu 2021 v Rige. V skupine nazbierali 10 bodov, o dva menej ako štvrtí Slováci.
Veria mladým chlapcom
Pri pohľade na švédsku zostavu púta pozornosť najmä ich prvý útok. Jeho lídrom je najproduktívnejší Švéd na turnaji Lucas Raymond s 10 bodmi. Krídelník Detroitu je najväčšou hviezdou výberu.
Na ľade ho dopĺňajú dvaja 18-roční chlapci. Ivar Stenberg a Viggo Björck dostali od trénera Hallama veľkú dôveru aj v dôležitých minútach.
Obaja sú adeptmi na vysoký výber počas júnového draftu NHL. Niektorí experti špekulujú, že Stenberg by mohol byť vôbec najlepší hráč ročníka, Björckovi by nemalo ujsť miesto v prvej desiatke.
V mužstve sú platní. Stenberg zaknihoval sedem bodov, Björck päť.
Je sympatické, že mladí dostávajú toľko priestoru aj napriek tomu, že pri skúsenostiach švédskych hráčov dominuje jedna liga – NHL. Odohrali v nej dohromady 6394 zápasov.
Aktuálne pôsobí v profilige desať Švédov zo súčasného kádra, zvyšok tvoria hokejisti zo švédskej SHL a švajčiarskej NL.
Jedným zo zástupcov švajčiarskej ligy je útočník Jacob de la Rose, ktorý hráva za Fribourg-Gottéron. S mužstvom získal v uplynulej sezóne ligový titul. Na MS je tak ako doma.
Brankári sú medzi najhoršími
Vekovo staršia je švédska defenzíva. Najmladší bek Albert Johansson z Detroitu má 25 rokov. Pre porovnanie, Slováci majú piatich obrancov, ktorí sú mladší ako on.
Švédi zadné rady postavili na skúsenostiach. Najstabilnejšie opory v nich sú Oliver Ekman-Larsson a Mattias Ekholm. Prvý menovaný je aj kapitánom a na šampionáte zbiera viac ako bod na zápas.
Slabinou Severanov sú zatiaľ brankári. Napriek tomu, že proti Slovincom aj Talianom zaznamenali čisté konto, ich úspešnosť zákrokov je pod 90 percent.
Söderblom mal shutout proti Slovinsku, ale dokopy zneškodnil 89,1 percent striel. Štatistiky si výrazne pohoršil pri prehre s Nórmi.