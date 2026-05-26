Slovákom dva góly na postup nestačili. Oznámkujte ich za výkon proti Švédsku

Hokejisti Slovenska prehrali vo poslednom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B nestačili na Švédsko po výsledku 2:4.
Góly Slovákov dali útočníci Martin Chromiak a kapitán Marek Hrivík. V bránke Slovenska nastúpil Samuel Hlavaj, ktorý čelil 18 strelám, z ktorých inkasoval 3 góly. Posledný gól Švédska padol do prázdnej brány.
MS v hokeji 2026 - program 26. máj
26.05. 12:20
26.05. 12:20
Nórsko
4 PP - 3
Dánsko
Fribourg BCF Arena
| Skupina A
26.05. 16:20
Maďarsko
1 - 8
Lotyšsko
Swiss Life Arena
| Skupina B
26.05. 16:20
Švédsko
4 - 2
Slovensko
Fribourg BCF Arena
| Skupina A
USA
4 - 1
Rakúsko
Swiss Life Arena
26.05. 20:20
| Skupina B
Česko
vs.
Kanada
Fribourg BCF Arena
26.05. 20:20
| Skupina A
Švajčiarsko
vs.
Fínsko
Swiss Life Arena
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body