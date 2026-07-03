Dominantní Francúzi nechcú Paraguaj podceniť. Zápasu hrozia extrémne horúčavy

V sobotu o 23.00 h SELČ je vo Philadelphii na programe úvodný výkup druhého osemfinálového duelu futbalových majstrovstiev sveta 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Jeden z favoritov na celkový triumf Francúzsko bude čeliť Paraguaju, ktorý v šestnásťfinále senzačne vyradil Nemecko.
„Les Bleus“ disponujú mimoriadnou ofenzívnou silou. Kylian Mbappe strelil v doterajšom priebehu turnaja 6 gólov a spolu s Lionelom Messim vedie poradie strelcov.
Útočník Realu Madrid je zároveň s 18 presnými zásahmi v 18 vystúpeniach na svetových šampionátoch druhým najlepším strelcom v histórii „mundialov“, pričom na Argentínčana stráca jeden gól.
Paraguaj - Francúzsko (osemfinále MS 2026)
sobota 4. júla, 23.00 h SELČ, Lincoln Financial Field (Philadelphia, USA)
predpokladané zostavy:
Paraguaj: Gill - Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso - Almiron, D. Gomez, Cubas, Galarza - Avalos, Enciso
Francúzsko: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouameni, Rabiot - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe
rozhodujú: Tantašev - Sapenko, Gajnulin (všetci Uzb.)
V 9 stretnutiach vyraďovacej fázy skóroval 10-krát, vďaka čomu mu patrí celkové prvenstvo v dejinách MS. Popri ňom žiari aj krídelník Paríža Saint-Germain Ousmane Dembele, ktorý sa pri víťazstve 4:1 nad Nórskom v I-skupine blysol hetrikom už v prvom polčase a na konte má 4 góly.
Ofenzívu Francúzov režíruje Michael Olise, hviezda mníchovského Bayernu je s 5 asistenciami zatiaľ najlepším nahrávačom na turnaji. „Medzi našimi útočníkmi panuje výborná súhra. Hovoria rovnakým futbalovým jazykom,“ citovala agentúra AFP Didiera Deschampsa
Francúzi zvíťazili vo všetkých štyroch svojich doterajších vystúpeniach na šampionáte. V I-skupine okrem Nórov zdolali aj Senegal 3:1 a Irak 3:0. V šestnásťfinále si poradili 3:0 so Švédmi a proti Paraguaju budú jednoznačným favoritom.
„Nemecko je špičkový tím a Paraguaj ho vyradil. Majú typickú juhoamerickú mentalitu, sú veľmi bojovní. Majú aj kvalitných hráčov. Do osemfinále majstrovstiev sveta sa nikto nedostane náhodou,“ povedal Deschamps, ktorý vedie francúzsky národný tím 14 rokov.
Majstri sveta z roku 2018 sa môžu stať iba treťou krajinou v histórii MS, ktorá postúpi do troch finále za sebou. Predtým sa to podarilo len Nemcom v ére NSR a Brazílii.
„Paraguaj je tím, ktorý výborne bráni. Zvádza množstvo tvrdých súbojov. Zároveň však vie hrať futbal. Proti Nemecku sme to jasne videli,“ doplnil krídelník Bradley Barcola.
Proti Nemcom sa strelecky presadil paraguajský útočník Julio Enciso, ktorý pôsobí vo francúzskom Štrasburgu. „Aj my máme svoje silné stránky. Naším štýlom hry sa budeme snažiť skomplikovať život každému súperovi,“ povedal Enciso.
Juhoamerická krajina sa pokúsi vyradiť ďalšieho bývalého majstra sveta a druhýkrát v histórii postúpiť do štvrťfinále. Po postupe cez Nemecko (1:1, 4:3 po rozstrele z 11 m) vyhlásil paraguajský prezident Santiago Peňa na utorok štátny sviatok.
„Som nesmierne hrdý na svojich spoluhráčov aj na celý tím. Toto mužstvo si zaslúžilo odohrať ešte aspoň jeden zápas. Po tom všetkom, čím sme si prešli, ma najviac fascinuje naša súdržnosť. Máme neuveriteľnú silu zvládnuť akúkoľvek situáciu,“ povedal podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) obranca Paraguaja Gustavo Gomez.
Paraguaju stačili na postup z D-skupiny 4 body, keď po prehre 1:4 s USA zdolali 1:1 Turecko a s Austráliou remizovali 0:0.
Víťaz sa vo štvrťfinále stretne vo štvrtok 9. júla o 22.00 h SELČ vo Foxborough s postupujúcim z dvojice Kanada - Maroko.
Sobotňajší osemfinálový zápas medzi Francúzskom a Paraguajom vo Philadelphii sa pravdepodobne bude hrať za dosiaľ najvyšších teplôt na prebiehajúcom turnaji.
Východ a stred USA zasiahla vlna horúčav, pri ktorej majú podľa Národnej meteorologickej služby (NWS) pocitové teploty dosahovať 38 až 46 stupňov Celzia. Vyskytnúť sa môžu aj búrky.