    Paraguaj
    Paraguaj
    MS vo futbale 2026
    04.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    Philadelphia
    23:00
    Francúzsko
    Francúzsko
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    Dominantní Francúzi nechcú Paraguaj podceniť. Zápasu hrozia extrémne horúčavy

    Radosť hráčov Francúzska
    Radosť hráčov Francúzska (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. júl 2026 o 14:30
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    Francúzsko na šampionáte strieľa v priemere tri góly na zápas.

    V sobotu o 23.00 h SELČ je vo Philadelphii na programe úvodný výkup druhého osemfinálového duelu futbalových majstrovstiev sveta 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Jeden z favoritov na celkový triumf Francúzsko bude čeliť Paraguaju, ktorý v šestnásťfinále senzačne vyradil Nemecko.

    „Les Bleus“ disponujú mimoriadnou ofenzívnou silou. Kylian Mbappe strelil v doterajšom priebehu turnaja 6 gólov a spolu s Lionelom Messim vedie poradie strelcov.

    Útočník Realu Madrid je zároveň s 18 presnými zásahmi v 18 vystúpeniach na svetových šampionátoch druhým najlepším strelcom v histórii „mundialov“, pričom na Argentínčana stráca jeden gól.

    Paraguaj - Francúzsko (osemfinále MS 2026)

    sobota 4. júla, 23.00 h SELČ, Lincoln Financial Field (Philadelphia, USA)

    predpokladané zostavy:

    Paraguaj: Gill - Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso - Almiron, D. Gomez, Cubas, Galarza - Avalos, Enciso

    Francúzsko: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouameni, Rabiot - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe

    rozhodujú: Tantašev - Sapenko, Gajnulin (všetci Uzb.)

    V 9 stretnutiach vyraďovacej fázy skóroval 10-krát, vďaka čomu mu patrí celkové prvenstvo v dejinách MS. Popri ňom žiari aj krídelník Paríža Saint-Germain Ousmane Dembele, ktorý sa pri víťazstve 4:1 nad Nórskom v I-skupine blysol hetrikom už v prvom polčase a na konte má 4 góly.

    Ofenzívu Francúzov režíruje Michael Olise, hviezda mníchovského Bayernu je s 5 asistenciami zatiaľ najlepším nahrávačom na turnaji. „Medzi našimi útočníkmi panuje výborná súhra. Hovoria rovnakým futbalovým jazykom,“ citovala agentúra AFP Didiera Deschampsa

    Francúzi zvíťazili vo všetkých štyroch svojich doterajších vystúpeniach na šampionáte. V I-skupine okrem Nórov zdolali aj Senegal 3:1 a Irak 3:0. V šestnásťfinále si poradili 3:0 so Švédmi a proti Paraguaju budú jednoznačným favoritom.

    „Nemecko je špičkový tím a Paraguaj ho vyradil. Majú typickú juhoamerickú mentalitu, sú veľmi bojovní. Majú aj kvalitných hráčov. Do osemfinále majstrovstiev sveta sa nikto nedostane náhodou,“ povedal Deschamps, ktorý vedie francúzsky národný tím 14 rokov.

    Majstri sveta z roku 2018 sa môžu stať iba treťou krajinou v histórii MS, ktorá postúpi do troch finále za sebou. Predtým sa to podarilo len Nemcom v ére NSR a Brazílii.

    Nemecký obranca Jonathan Tah (vľavo) reaguje po tom, čo v penaltovom rozstrele proti Paraguaju neprekonal brankára Orlanda Gilla počas zápasu majstrovstiev sveta.
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    „Paraguaj je tím, ktorý výborne bráni. Zvádza množstvo tvrdých súbojov. Zároveň však vie hrať futbal. Proti Nemecku sme to jasne videli,“ doplnil krídelník Bradley Barcola.

    Proti Nemcom sa strelecky presadil paraguajský útočník Julio Enciso, ktorý pôsobí vo francúzskom Štrasburgu. „Aj my máme svoje silné stránky. Naším štýlom hry sa budeme snažiť skomplikovať život každému súperovi,“ povedal Enciso.

    Juhoamerická krajina sa pokúsi vyradiť ďalšieho bývalého majstra sveta a druhýkrát v histórii postúpiť do štvrťfinále. Po postupe cez Nemecko (1:1, 4:3 po rozstrele z 11 m) vyhlásil paraguajský prezident Santiago Peňa na utorok štátny sviatok.

    „Som nesmierne hrdý na svojich spoluhráčov aj na celý tím. Toto mužstvo si zaslúžilo odohrať ešte aspoň jeden zápas. Po tom všetkom, čím sme si prešli, ma najviac fascinuje naša súdržnosť. Máme neuveriteľnú silu zvládnuť akúkoľvek situáciu,“ povedal podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) obranca Paraguaja Gustavo Gomez.

    Paraguaju stačili na postup z D-skupiny 4 body, keď po prehre 1:4 s USA zdolali 1:1 Turecko a s Austráliou remizovali 0:0.

    Víťaz sa vo štvrťfinále stretne vo štvrtok 9. júla o 22.00 h SELČ vo Foxborough s postupujúcim z dvojice Kanada - Maroko.

    Sobotňajší osemfinálový zápas medzi Francúzskom a Paraguajom vo Philadelphii sa pravdepodobne bude hrať za dosiaľ najvyšších teplôt na prebiehajúcom turnaji.

    Východ a stred USA zasiahla vlna horúčav, pri ktorej majú podľa Národnej meteorologickej služby (NWS) pocitové teploty dosahovať 38 až 46 stupňov Celzia. Vyskytnúť sa môžu aj búrky.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále


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