Ponížil ich tlieskajúci démon. Nemecko zažilo horor: Je po nás, skončili sme, tvrdia

„Je to najväčšia hanba v histórii nemeckého futbalu,“ vyhlásil po neúspechu na majstrovstvách sveta 2018 kapitán majstrov sveta z roku 1990 Lothar Matthäus.
Vtedy zrejme ani netušil, že podobný scenár sa zopakuje ešte dvakrát. Nemeckí futbalisti opäť končia na majstrovstvách sveta predčasne. Opäť sa nedostali medzi najlepších šestnásť tímov turnaja.
A v utorok skoro ráno Matthäus opäť hovoril o katastrofe. Tentoraz ešte tvrdšie: „Pod úrovňou!“ a „Nie je mi to ľúto!“
Nemecká reprezentácia prehrala v šestnásťfinále majstrovstiev sveta s Paraguajom po penaltovom rozstrele 4:5 (0:1, 1:1) a napriek krátkej nádeji sa po katastrofálnom výkone lúči s turnajom.
„Práve v prvom vyraďovacom zápase na MS od zisku titulu v roku 2014 predviedol tím trénera Juliana Nagelsmanna počas väčšiny stretnutia absolútne nepresvedčivý výkon. Pomalý. Nudný. Letargický,“ opisoval denník Bild.
Ako ťažkopádny tanker
Nemecko zlyhalo na veľkom turnaji už piatykrát za sebou. Na EURO 2020 skončilo na 15. mieste, pred dvoma rokmi na piatom.
Na majstrovstvách sveta 2018 a 2022 vypadlo už v skupinovej fáze, teraz prišiel koniec hneď v prvom vyraďovacom kole.
Nemci dominovali v držaní lopty, no proti hlboko brániacim Paraguajčanom pôsobili bezradne. Chýbali im nápady, tempo aj kreativita.
Nagelsmann pritom pred zápasom urobil prekvapivé rozhodnutie. Jamal Musiala zostal spočiatku na lavičke a vedľa Kaia Havertza nastúpil Deniz Undav, ktorý mal dodať útoku väčšiu razanciu.
Riaditeľ reprezentácie Rudi Völler pred výkopom pre ZDF vysvetlil: „Národ si to želal už dlhší čas, teraz je teda v zostave.“ Nagelsmann dodal: „Deniz si to zaslúžil.“
Plán s dvojicou útočníkov však vôbec nefungoval. Undav bol v prvom polčase prakticky neviditeľný. Do prestávky na občerstvenie sa dostal len k štyrom dotykom s loptou, do polčasu ich nazbieral iba osem.
Osem chýb pri jednom góle
„Nemecký tím sa pohyboval po ihrisku ako ťažkopádny tanker,“ opisoval denník Allgemeine Zeitung.
Expert televízie MagentaTV Jürgen Klopp kritizoval nemecký výkon už počas zápasu.
„Sme príliš statickí. Undav nie je v hre, Nmecha nie je v hre. Kým sa lopta dostane k Leroyovi, stoja pred ním traja hráči,“ povedal Klopp.
V 41. minúte prišiel prvý šok. Nemecko po rohovom kope nedokázalo odkopnúť loptu do bezpečia.
Miguel Almirón si elegantnou kľučkou poradil s Nathanielom Brownom a prihral Galarzovi. Ten poslal center do šestnástky, kam si perfektne nabehol Julio Enciso a hlavou poslal loptu do siete.
Nemecko - Paraguaj 1:1 pp (1:1, 0:1), 3:4 v rozstrele z 11 m
Góly: 54. Havertz - 42. Enciso. Rozstrel z 11 m: Havertz nedal, Mauricio 0:1, Kimmich 1:1, Gomez 1:2, Musiala 2:2, Galarza 2:3, Woltemade nedal, Sanabria nedal, Amiri 3:3, Balbuena nedal, Tah nedal, Canale 3:4
Rozhodovali: Jayed - Brinsi, Akarkad (všetci Mar.), ŽK: Havertz, Musiala - Cubas, Galarza
Diváci: 63.945
Nemecko: Neuer - Kimmich, Rüdiger (110. Thiaw), Tah, Brown - Nmecha (46. Goretzka), Pavlovič (79. Anton) - Sane (88. Woltemade), Undav (63. Musiala), Wirtz (110. Amiri) - Havertz
Paraguaj: Gill - Caceres (99. Ojeda), Gomez, Canale, Alonso (120.+2 Balbuena) - Almiron (91. Velazquez), Bobadilla (99. Sanabria), Cubas, Galarza, Enciso (57. Mauricio) - Avalos (55. Caballero)
Práve Enciso. Hviezda Paraguaja meria len 168 centimetrov.
Havertz zachraňoval
„Góly väčšinou padajú po chybách, tu ich bolo osem. To sa jednoducho bránilo katastrofálne,“ nešetril kritikou Klopp.
Veľký sen o dlhom svetovom šampionáte sa začal nebezpečne otriasať.
Nagelsmann reagoval už počas prestávky, keď namiesto Felixa Nmechu poslal na ihrisko Leona Goretzku. V 63. minúte sa skončil aj nevydarený večer Deniza Undava, ktorého nahradil Jamal Musiala.
O deväť minút neskôr bolo Nemecko späť v hre. Florian Wirtz poslal center z polovice ihriska, Kai Havertz bol v pokutovom území na správnom mieste a jemným tečom hlavou vyrovnal na 1:1.
Viac sa už v riadnom hracom čase neudialo a zápas smeroval do predĺženia. Zaujímavosťou je, že Nemecko hralo na majstrovstvách sveta predĺženie už po dvanásty raz, čo je najviac zo všetkých reprezentácií.
To predsa nie je faul
Nemecko tlačilo a zdalo sa, že dosiahlo vytúžené víťazstvo.
Po rohovom kope Browna vyskočil najvyššie Jonathan Tah a poslal loptu do siete. Hral sa 102. minúta.
VAR však gól neuznal, pretože Waldemar Anton podľa rozhodcov nedovolene blokoval paraguajského brankára.
VIDEO: Neuznaný gól Nemecka v predĺžení
Dokonca aj basketbalová legenda Dirk Nowitzki napísala na sociálnej sieti X: „To predsa nie je faul.“
Majster sveta z roku 2014 Miroslav Klose len neveriacky krútil hlavou.