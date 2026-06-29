Koeman: Nikoho sa nebojíme, ale musíme sa zlepšiť v defenzíve. Holandsko čaká v play-off Maroko

V utorok ráno o 3.30 h SELČ je v mexickom Monterrey na programe jeden zo šlágrov šestnásťfinále futbalových MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Trojnásobný finalista Holandsko sa stretne so semifinalistom z Kataru 2022 Marokom. Obaja chcú ísť na svetovom šampionáte ďaleko.
„Oranjes“ ovládli F-skupinu so 7 bodmi, keď v troch dueloch dali až 10 gólov. Po remíze 2:2 s Japonskom zdolali Švédsko presvedčivo 5:1 a poradili si aj s Tuniskom (3:1). S tromi gólmi je ich najlepší strelec 24-ročný útočník Sunderlandu Brian Brobbey.
„Nikoho sa nebojíme. Ak ste na majstrovstvách sveta, ste tam preto, aby ste ich vyhrali, no pred nami je ešte dlhá cesta.
Mám k dispozícii skupinu chalanov, ktorí spolu výborne fungujú a majú skvelého tímového ducha.
Celkovo sme si počínali dobre, vyhrali sme skupinu, ale teraz prichádza skutočná skúška. Je jasné, že budeme čeliť silnému súperovi.
Máme veľmi silný káder s viacerými vynikajúcimi hráčmi, čo je dôležité.
Myslím si však, že sa musíme zlepšiť v defenzíve, keď nemáme loptu. Niekedy nechávame súperovi príliš veľa priestoru na hru.
Vieme, že sme kreatívny tím, ktorý podáva kvalitné výkony. V troch zápasoch sme strelili desať gólov, čo dokazuje našu útočnú silu.
Nie som príliš znepokojený, pretože dávame dostatok gólov na to, aby sme vyhrávali zápasy,“ povedal holandský tréner Ronald Koeman podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Holanďania neprehrali v doterajších šiestich zápasoch MS proti africkým súperom a na mundialoch nenašli premožiteľa v riadnom hracom čase od finále proti Španielsku v roku 2010, pričom táto séria trvá už 15 zápasov.
„Máme veľa silných stránok. Dokážeme strieľať rôzne typy gólov – zo štandardných situácií, z protiútokov aj po postupnej kombinačnej hre. Myslím si preto, že sme tím, ktorý sa zastavuje len veľmi ťažko.
Ak chceme vyhrať majstrovstvá sveta, musíme hrať ešte lepšie. Myslím si, že sa zlepšujeme každým zápasom a chceme v tom pokračovať,“ doplnil kapitán Holandska a 29-ročný stredopoliar Barcelony Frenkie de Jong.
Sedem bodov získali aj Maročania. Vo svojich radoch majú taktiež strelca troch gólov na prebiehajúcom turnaji, 25-ročného Ismaela Saibariho z PSV Eindhoven.
Zverenci trénera Mohameda Ouahbiho obsadili 2. priečku v C-skupine, keď zvíťazili 1:0 nad Škótskom a 4:2 nad Haiti.
Rešpekt si získali najmä remízou 1:1 s Brazíliou. „Je to niečo naozaj výnimočné a predovšetkým vzrušujúce. Myslím si, že ako tím sa zlepšujeme, hoci sa to nie vždy odráža na výsledkoch, pretože víťazstvo závisí od mnohých faktorov.
Dúfajme, že pri nás bude stáť šťastie a že sa dostaneme čo najďalej. V zápasoch, ktoré sme odohrali, bolo vidieť, že hráči hrajú s veľkým srdcom, presne tak ako v roku 2022.
Tím je stále rovnaký. My skúsenejší hráči musíme tento prístup odovzdávať ďalej a dúfať, že výsledky budú na našej strane,“ povedal 35-ročný marocký brankár Yassine Bounou zo saudskoarabského Al-Hilal.
Úradujúci africkí šampióni sa chcú prebojovať do osemfinále druhýkrát za sebou po historickom postupe až do semifinále v Katare 2022.
Medzi marockými hráčmi, ktorí si na prebiehajúcom šampionáte odkrúcajú premiéru, je aj 23-ročný Chadi Riad.
„Dosahujeme skvelé veci a všetci ťaháme za jeden povraz. Som na tím naozaj hrdý. Hráči odviedli v roku 2022 skvelú prácu, a preto máme fantastické vzory.
Sú to futbalisti, ku ktorým vzhliadame. Nechceme zaostať za ich výkonom, chceme sa im vyrovnať.
Sme mladý tím, ale zároveň veľmi ambiciózny,“ citoval web FIFA marockého stopéra, ktorý pôsobí v Crystal Palace.
Víťaz sa v osemfinále stretne v sobotu 4. júla o 19.00 h SELČ v Houstone s Kanadou.
Šestnásťfinále MS vo futbale 2026
Holandsko - Maroko
predpokladané zostavy:
Holandsko: Verbruggen - Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven - Gravenberch, De Jong, Reijnders - Malen, Brobbey, Gakpo
Maroko: Bounou - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi - Diaz, Ounahi, El Khannouss - Saibari