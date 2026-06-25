Haiti sa držalo len polčas. Maroko potom zaplo a zaistilo si istý postup

MS vo futbale 2026 - skupina C
Maroko - Haiti 4:2 (2:2)
Góly: 39. Hakimi, 45.+1 Saibari, 78. Rahimi, 89. Yassine - 10. Bounou (vlastný), 43. Isidor
Rozhodovali: Makkelie - Steegstra, De Vries (všetci Hol.)
ŽK: Nazon, Placide, Casimir
Diváci: 68.239
Maroko: Bounou - Hakimi, Halhal, Riad, Salah-Eddine (83. Mazraoui) - Amrabat, El Aynaoui (83. El Mourabet) - B. Diaz (71. Ounahi), Saibari (71. Rahimi), El Khannouss - El Kaabi (71. Yassine)
Haiti: Placide - Duverne (80. Arcus), Ade, Delcroix, Experience - Casimir, Bellegarde, Jean Jacques (80. Simon), Providence (67. Nazon) - Isidor (67. Deedson), Joseph (83. Pierrot)
Marockí futbalisti postúpili do šestnásťfinále MS 2026 z druhého miesta C-skupiny. Zaistili si ho v záverečnom treťom zápase základnej časti, v ktorom zvíťazili nad Haiti 4:2 a tabuľku zakončili so siedmimi bodmi o skóre za víťaznou Brazíliou.
- ONLINE: Maroko - Haiti na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina C)
- Všetky dôležité informácie o MS vo futbale 2026
Maročania s outsiderom v prvom polčase dvakrát prehrávali, ale najprv vyrovnal kapitán Achraf Hakimi a potom prihral na gól Ismaela Saibariho.
Víťazný gól strelil v 78. minúte striedajúci Soufiane Rahimi, v závere ešte pridal poistku Gessime Yassine.
Úradujúci víťazi Afrického pohára národov narazia v šestnásťfinále na víťaza F-skupiny, súboj v mexickom Monterrey je na programe v pondelok 29. júna.
Haiti obsadilo poslednú štvrtú priečku a účasť na turnaji sa preň skončila. Na vývoj v ostatných skupinách bude čakať tretie Škótsko, ktoré podľahlo Brazílii 0:3 a na konte má tri body.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina C
Priebeh zápasu Maroko - Haiti
I. polčas:
V prvých minútach boli na lopte prevažne Maročania, ale Haiťania sa nenechali zastrašiť a favorita napádali.
V 8. minúte zahrával z dobrej pozície priamy kop Bellegarde a len o kúsok minul marockú bránu.
Krátko nato sa ale na pravej strane dostal k priestoru Duverne a v malom vápne našiel osamoteného Josepha.
Ten loptu poslal do siete pred padajúcim Bounouom, ktorému bol pripísaný vlastný gól – 0:1.
Z uhla sa vzápätí snažil prekvapiť El Kaabi, Placide však loptu vytlačil na rohový kop. Maročania sa dostali do takmer rovnakej príležitosti ako bola gólová akcia Haiti, Saibari ale nezvládol finiš a prestrelil bránu.
Vyrovnanie mal v 30. minúte na kopačke Hakimi, no Placide zneškodnil jeho nepríjemnú strelu aj dorážku El Kaabiho.
Favoriti zužitkovali tlak v 39. minúte, keď si po vyrazenú loptu Placidea dobehol Hakimi – 1:1.
Skóre sa o štyri minúty prepisovalo znovu, parádnou strelou spoza šestnástky sa totiž blysol Isidor – 1:2.
Gólovo plodný záver polčasu ešte zavŕšil Saibari, ktorého našiel na hranici pokutového územia Hakimi – 2:2.
II. polčas:
Po zmene strán sa pokračovalo vo vysokom tempe a bolo cítiť, že „Levi z Atlasu“ chcú zvíťaziť.
Parádnou strelou ich mohol prvýkrát poslať do vedenia El Khannouss, ale Placide vytiahol azda najťažší zákrok v zápase.
Tempo sa potom trochu upokojilo a strelecké pokusy pribúdali pomenej. Maročania zareagovali trojitým striedaním po hydratačnej pauze a napokon sa dočkali v 77. minúte.
Rohový kop zahral Hakimi a Riad hlavičkou predĺžil na striedajúceho Rahimiho – 3:2. Chybu v obrane Haiti ešte v závere využil Yassine a upravil na konečných 4:2.
Situáciu vedúcu k zásahu chvíľu preskúmaval VAR, ale lopta nebola celým objemom mimo hry a gól platil.
V závere nadstaveného času previedol krásnu strelu z priameho kopu Nazon, no Bounou loptu vyrazil a skóre sa už nezmenilo.
Hlasy po zápase
Achraf Hakimi, marocký kapitán, strelec gólu a Hráč zápasu: „Som vo veľmi dobrej fáze, osobne aj profesionálne. Cítim sa veľmi dobre, mám okolo seba dobrých ľudí, ktorí mi pomáhajú sústrediť sa na to najdôležitejšie, a pravdou je, že je to jeden z najdôležitejších momentov mojej kariéry. Dúfam, že takto budem pokračovať čo najdlhšie.“
Bilal El Khannouss, marocký stredopoliar: „Občas nám chýbala pokora a zaplatili sme za to. V dueloch sme neboli úplne nasadení, dodali sme im sebavedomie a dovolili sme im, aby si niečo vypracovali a dvakrát skórovali. V polčase nám tréner povedal, že musíme byť agresívnejší, získavať odrazené lopty a priniesť do nášho útoku väčšiu intenzitu.“
Wilson Isidor, haitský útočník: „Dnes sme strelili dva góly, sme na to naozaj hrdí. Emócie boli veľké, ale stále je to veľmi frustrujúce, pretože sme nezískali ani bod. S takouto generáciou, akú máme, som si istý, že sa sem opäť dostaneme a získame pre Haiti prvý bod na majstrovstvách sveta.“