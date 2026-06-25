    Maroko
    Maroko
    MS vo futbale 2026
    25.06.2026, Skupina C
    4 - 2
    1:2
    Haiti
    Haiti
    PrehľadOnline prenosSumár

    Haiti sa držalo len polčas. Maroko potom zaplo a zaistilo si istý postup

    Futbalisti Maroka oslavujú gól.
    Fotogaléria (46)
    Futbalisti Maroka oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|25. jún 2026 o 06:29
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    Maroko dnes zdolalo Haiti v skupine C na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina C

    Maroko - Haiti 4:2 (2:2)

    Góly: 39. Hakimi, 45.+1 Saibari, 78. Rahimi, 89. Yassine - 10. Bounou (vlastný), 43. Isidor

    Rozhodovali: Makkelie - Steegstra, De Vries (všetci Hol.)

    ŽK: Nazon, Placide, Casimir

    Diváci: 68.239

    Maroko: Bounou - Hakimi, Halhal, Riad, Salah-Eddine (83. Mazraoui) - Amrabat, El Aynaoui (83. El Mourabet) - B. Diaz (71. Ounahi), Saibari (71. Rahimi), El Khannouss - El Kaabi (71. Yassine)

    Haiti: Placide - Duverne (80. Arcus), Ade, Delcroix, Experience - Casimir, Bellegarde, Jean Jacques (80. Simon), Providence (67. Nazon) - Isidor (67. Deedson), Joseph (83. Pierrot)

    Marockí futbalisti postúpili do šestnásťfinále MS 2026 z druhého miesta C-skupiny. Zaistili si ho v záverečnom treťom zápase základnej časti, v ktorom zvíťazili nad Haiti 4:2 a tabuľku zakončili so siedmimi bodmi o skóre za víťaznou Brazíliou.

    Maročania s outsiderom v prvom polčase dvakrát prehrávali, ale najprv vyrovnal kapitán Achraf Hakimi a potom prihral na gól Ismaela Saibariho.

    Víťazný gól strelil v 78. minúte striedajúci Soufiane Rahimi, v závere ešte pridal poistku Gessime Yassine.

    Úradujúci víťazi Afrického pohára národov narazia v šestnásťfinále na víťaza F-skupiny, súboj v mexickom Monterrey je na programe v pondelok 29. júna.

    Haiti obsadilo poslednú štvrtú priečku a účasť na turnaji sa preň skončila. Na vývoj v ostatných skupinách bude čakať tretie Škótsko, ktoré podľahlo Brazílii 0:3 a na konte má tri body.

    Fotogaléria zo zápasu Maroko - Haiti na MS vo futbale 2026 (skupina C)
    Morocco's Soufiane Rahimi (9) reacts after the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Haiti's Carlens Arcus (2), Martin Experience (8), Ricardo Ade (4) and Frantzdy Pierrot (20) applaud fans after the team's World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Morocco celebrates the team's win after a World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Haiti's Ricardo Ade (4) and Frantzdy Pierrot (20) acknowledge supporters after the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    46 fotografií
    Morocco's Soufiane Rahimi (9) and Bilal El Khannouss, right, celebrate after Rahimi scored his side's third goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Gessime Yassine, left, celebrates Soufiane Rahimi (9) after scoring their fourth goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Gessime Yassine, left, celebrates Soufiane Rahimi (9) and Bilal El Khannouss (23) after scoring their fourth goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Gessime Yassine, left, celebrates Soufiane Rahimi (9) and Bilal El Khannouss (23) after scoring their fourth goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Danny Makkelie, of The Netherlands, gives Haiti goalkeeper Johny Placide (1) a yellow card during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Soufiane Rahimi (9) scores their third goal past Haiti's Martin Experience (8) and Ricardo Ade (4) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Soufiane Rahimi (9) celebrates after scoring their third goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Soufiane Rahimi (9) is mobbed by teammates after scoring their third goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Soufiane Rahimi (9) celebrates after scoring their third goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Louicius Deedson (11) and Morocco's Anass Salah Eddine (26) battle for the ball during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Wilson Isidor (18) applauds as he leaves the game during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Josue Casimir (21) is check by training staff during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Wilson Isidor (18) and Morocco's Sofyan Amrabat (4) compete for the ball as Haiti's Lenny Joseph (16) looks on during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Lenny Joseph (16) controls a pass in front of Morocco's Chadi Riad (18) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti goalkeeper Johny Placide (1) controls the ball in front of Morocco's Ayoub El Kaabi (20) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Josue Casimir (21) reacts after a challenge during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Achraf Hakimi (2) controls the ball in front of Haiti's Ruben Providence (15) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) reacts after a goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Achraf Hakimi (2) gets past Haiti's Ruben Providence (15) to control the ball during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) celebrates after scoring their second goal past Haiti goalkeeper Johny Placide (1) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Anass Salah Eddine, on ground is attended to by team staff as players look on during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Anass Salah Eddine (26) is assisted off the field during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) celebrates after scoring their second goal past Haiti goalkeeper Johny Placide (1) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Achraf Hakimi (2) scores their first goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Wilson Isidor (18) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Martin Experience (8) and Morocco's Ismael Saibari, right, compete during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Danley Jean Jacques (17) and Morocco's Ismael Saibari (11) collide competing for the ball during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti goalkeeper Johny Placide (1) defends a shot on goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti players celebrate after Morocco goalkeeper Yassine Bounou scored an own goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Sofyan Amrabat, left, kicks the ball away from Haiti's Martin Experience (8) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Redouane Halhal (25) reacts after a challenge from Haiti's Lenny Joseph (16) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Sofyan Amrabat (4) slides in on Haiti's Martin Experience (8) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ayoub El Kaabi (20) takes a shot as Haiti's Hannes Delcroix (5) defends during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Jean-Kevin Duverne (22) passes the ball past Morocco's Anass Salah Eddine (26) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Lenny Joseph (16) celebrates after scoring the opening goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti goalkeeper Johny Placide (1) makes a save during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Lenny Joseph (16) heads the ball in front of Morocco's Brahim Diaz (10) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Redouane Halhal, left, heads the ball over Haiti's Lenny Joseph, right, during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTeams walk onto the field ahead of a World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti goalkeeper Johny Placide (1) embraces teammates before the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco players pose for a photo before the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    3
    2
    1
    0
    7:1
    7
    V
    V
    R
    2
    MarokoMarokoMAR
    3
    2
    1
    0
    6:3
    7
    V
    V
    R
    3
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    3
    1
    0
    2
    1:4
    3
    P
    P
    V
    4
    HaitiHaitiHTI
    3
    0
    0
    3
    2:8
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Maroko - Haiti

    I. polčas:

    V prvých minútach boli na lopte prevažne Maročania, ale Haiťania sa nenechali zastrašiť a favorita napádali.

    V 8. minúte zahrával z dobrej pozície priamy kop Bellegarde a len o kúsok minul marockú bránu.

    Krátko nato sa ale na pravej strane dostal k priestoru Duverne a v malom vápne našiel osamoteného Josepha.

    Ten loptu poslal do siete pred padajúcim Bounouom, ktorému bol pripísaný vlastný gól – 0:1.

    Z uhla sa vzápätí snažil prekvapiť El Kaabi, Placide však loptu vytlačil na rohový kop. Maročania sa dostali do takmer rovnakej príležitosti ako bola gólová akcia Haiti, Saibari ale nezvládol finiš a prestrelil bránu.

    Vyrovnanie mal v 30. minúte na kopačke Hakimi, no Placide zneškodnil jeho nepríjemnú strelu aj dorážku El Kaabiho.

    Favoriti zužitkovali tlak v 39. minúte, keď si po vyrazenú loptu Placidea dobehol Hakimi – 1:1.

    Skóre sa o štyri minúty prepisovalo znovu, parádnou strelou spoza šestnástky sa totiž blysol Isidor – 1:2.

    Gólovo plodný záver polčasu ešte zavŕšil Saibari, ktorého našiel na hranici pokutového územia Hakimi – 2:2.

    II. polčas:

    Po zmene strán sa pokračovalo vo vysokom tempe a bolo cítiť, že „Levi z Atlasu“ chcú zvíťaziť.

    Parádnou strelou ich mohol prvýkrát poslať do vedenia El Khannouss, ale Placide vytiahol azda najťažší zákrok v zápase.

    Tempo sa potom trochu upokojilo a strelecké pokusy pribúdali pomenej. Maročania zareagovali trojitým striedaním po hydratačnej pauze a napokon sa dočkali v 77. minúte.

    Rohový kop zahral Hakimi a Riad hlavičkou predĺžil na striedajúceho Rahimiho – 3:2. Chybu v obrane Haiti ešte v závere využil Yassine a upravil na konečných 4:2.

    Situáciu vedúcu k zásahu chvíľu preskúmaval VAR, ale lopta nebola celým objemom mimo hry a gól platil.

    V závere nadstaveného času previedol krásnu strelu z priameho kopu Nazon, no Bounou loptu vyrazil a skóre sa už nezmenilo.

    Hlasy po zápase

    Achraf Hakimi, marocký kapitán, strelec gólu a Hráč zápasu: „Som vo veľmi dobrej fáze, osobne aj profesionálne. Cítim sa veľmi dobre, mám okolo seba dobrých ľudí, ktorí mi pomáhajú sústrediť sa na to najdôležitejšie, a pravdou je, že je to jeden z najdôležitejších momentov mojej kariéry. Dúfam, že takto budem pokračovať čo najdlhšie.“

    Bilal El Khannouss, marocký stredopoliar: „Občas nám chýbala pokora a zaplatili sme za to. V dueloch sme neboli úplne nasadení, dodali sme im sebavedomie a dovolili sme im, aby si niečo vypracovali a dvakrát skórovali. V polčase nám tréner povedal, že musíme byť agresívnejší, získavať odrazené lopty a priniesť do nášho útoku väčšiu intenzitu.“

    Wilson Isidor, haitský útočník: „Dnes sme strelili dva góly, sme na to naozaj hrdí. Emócie boli veľké, ale stále je to veľmi frustrujúce, pretože sme nezískali ani bod. S takouto generáciou, akú máme, som si istý, že sa sem opäť dostaneme a získame pre Haiti prvý bod na majstrovstvách sveta.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 14

    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2 - 1
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    3 - 1
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    0 - 3
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    4 - 2
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    0 - 3
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom.
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    Štyri body na druhé miesto nestačili, no na postup áno. Bosna uspela v tabuľke tretích tímov
    dnes 07:10
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom.
    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom.
    Štyri body na druhé miesto nestačili, no na postup áno. Bosna uspela v tabuľke tretích tímov
    dnes 07:10
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    Domov»MS vo futbale 2026»Haiti sa držalo len polčas. Maroko potom zaplo a zaistilo si istý postup