Koniec amerických nádejí. Belgicko postúpilo do štvrťfinále po suverénnom triumfe

MS vo futbale 2026 - osemfinále
USA - Belgicko 1:4 (1:2)
Góly: 31. Tillman - 9. a 33. De Ketelaere, 57. Vanaken, 90.+3 Lukaku
Rozhodcovia: Makhadmeh - Al-Kalaf, Al-Roalle (všetci Jor.), ŽK: McKennie, Tillman (obaja USA)
Diváci: 66 925
USA: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson (90.+2 Arfsten) - McKennie, Adams (72. Pepi), Tillman - Dest (46. Reyna), Balogun (90.+2 Wright), Pulisic (59. Berhalter)
Belgicko: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Onana (21. Vanaken), Raskin (89. Witsel) - Lukebakio (67. Doku), Tielemens, Trossard (89. Saelemaekers) - De Ketelaere (67. Lukaku)
Reprezentanti Belgicka postúpili do štvrťfinále na MS vo futbale 2026. V osemfinále zdolali USA vysoko 4:1.
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Hrdinom európskeho zástupcu sa stal v stretnutí dvojgólový útočník Charles De Ketelaere.
Súperom belgického tímu budú v súboji o postup medzi štyri najlepšie tímy úradujúci majstri Európy zo Španielska.
Američania čakajú na výraznejší úspech od úvodných MS v roku 1930 v Uruguaji, na ktorých brali bronz. Do štvrťfinále sa odvtedy prebojovali iba na záverečnom turnaji v roku 2002 v Japonsku a Kórejskej republike.
Belgičania si zahrajú vo štvrťfinále tretíkrát od roku 2014. Na svetovom šampionáte v Rusku 2018 získali bronzové medaily, čo je ich historicky najväčší úspech.
Štvrťfinálový zápas medzi Belgickom a Španielskom je na programe v piatok 10. júla od 21.00 h SELČ v Inglewoode.
Duelu predchádzala najkontroverznejšia udalosť doterajšieho priebehu turnaja.
FIFA po telefonáte amerického prezidenta Donalda Trumpa šéfovi federácie Giannimu Infantinovi zrušila jednozápasový dištanc pre útočníka USA Folarina Baloguna, ktorý napokon nastúpil v základnej zostave.
Ten mal stáť za červenú kartu zo šestnásťfinále proti Bosne a Hercegovine (2:0) za prišliapnutie Tarika Muharemoviča. Belgický zväz podal proti jeho štartu oficiálny protest, no FIFA udelenie podmienky potvrdila.
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Priebeh zápasu USA - Belgicko
I. polčas:
Na prvú nebezpečnú situáciu sa čakalo iba približne 45 sekúnd. Belgický obranca Castagne strelou spoza šestnástky poriadne natiahol brankára Freesa.
Výborný vstup do zápasu korunoval európsky zástupca v 9. minúte, keď po strieľanej prihrávke od Raskina doklepol loptu do odkrytej brány De Ketelaere.
Belgičania hrali vo vysokej intenzite, ktorá robila domácemu výberu značné problémy. Zverenci trénera Rudiho Garciu zaznamenali už v úvodnej štvrťhodine sedem streleckých pokusov, z toho tri do priestoru americkej brány.
Prvý škrt cez rozpočet v taktickej príprave Belgicka znamenalo pre Garciu zranenie stredopoliara Onanu, ktorého musel stiahnuť z hry už v 21. minúte.
Do hry prišiel Vanaken a práve on bol pri inkasovanom góle svojho tímu. Tillman mieril z priameho kopu ponad belgický múr, avšak Vanaken zmenil trajektóriu strely do protipohybu brankára Courtoisa - 1:1.
Prešlo iba niekoľko sekúnd a Belgicko znovu viedlo. Individuálnu kvalitu opäť potvrdil na ľavom krídle aktívny Trossard, odcentroval presne na hlavu De Ketelaerea, ktorý v krátkom rozostupe skóroval druhýkrát na turnaji.
II. polčas:
Američania sa potrebovali zlepšiť najmä smerom dopredu. Pomôcť im k tomu malo prvé striedanie, tréner Pochettino stiahol z hry nevýrazného Desta a na pravý kraj ofenzívy poslal Reynu.
Namiesto vyrovnania však domáci výber prehrával od 57. minúty už o dva góly. Obrovskú chybu urobil brankár Freese, ktorý síce najskôr dobre prečítal nakopnutú loptu, ale mimo šestnástky si zbytočne situáciu skomplikoval.
Možnosť skórovať sa otvorila z viac ako 30 metrovej diaľky striedajúcemu Vanakenovi a 33-ročný stredopoliar zariadil Belgicku vedenie 3:1.
Od tohto momentu Belgičania bez vážnejších problémov kontrolovali zápas a kráčali za postupom medzi osmičku najlepších.
Dramatický záver mohol zariadiť v 82. minúte americký útočník Balogun, ale ľavačkou pálil iba do Courtoisa.
Pečiatku na belgický postup pridal Lukaku, ktorý sa opäť presadil v pozícii striedajúceho hráča. Tridsaťtriročný kanonier skóroval tretíkrát na turnaji a celkovo zaznamenal rekordný 93. gól za národný tím pri svojom 131. štarte.