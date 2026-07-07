    USA
    USA
    MS vo futbale 2026
    07.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    1 - 4
    1:2
    Belgicko
    Belgicko
    Folarin Balogun
    Vyhlásenie bez vysvetlenia. FIFA obhajuje Trumpa a štart Američana jednou vetou
    Americký Folarin Balogun (20) a Američan Christian Pulisic (10).
    Odvolanie Belgičanov označila FIFA za neprípustné. Americký útočník môže nastúpiť
    Donald Trump a Gianni Infantino.
    Trump zatelefonoval a zrušili červenú kartu. FIFA čelí obvineniam z politického zásahu
    PrehľadPreviewOnline prenosSumárSúvisiace

    Koniec amerických nádejí. Belgicko postúpilo do štvrťfinále po suverénnom triumfe

    Romelu Lukaku oslavuje gól v zápase Belgicka s USA
    Fotogaléria (43)
    Romelu Lukaku oslavuje gól v zápase Belgicka s USA (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|7. júl 2026 o 06:10
    ShareTweet12

    Belgicko dnes zdolalo USA v osemfinále na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - osemfinále

    USA - Belgicko 1:4 (1:2)

    Góly: 31. Tillman - 9. a 33. De Ketelaere, 57. Vanaken, 90.+3 Lukaku

    Rozhodcovia: Makhadmeh - Al-Kalaf, Al-Roalle (všetci Jor.), ŽK: McKennie, Tillman (obaja USA)

    Diváci: 66 925

    USA: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson (90.+2 Arfsten) - McKennie, Adams (72. Pepi), Tillman - Dest (46. Reyna), Balogun (90.+2 Wright), Pulisic (59. Berhalter)

    Belgicko: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Onana (21. Vanaken), Raskin (89. Witsel) - Lukebakio (67. Doku), Tielemens, Trossard (89. Saelemaekers) - De Ketelaere (67. Lukaku)

    Reprezentanti Belgicka postúpili do štvrťfinále na MS vo futbale 2026. V osemfinále zdolali USA vysoko 4:1.

    Hrdinom európskeho zástupcu sa stal v stretnutí dvojgólový útočník Charles De Ketelaere.

    Súperom belgického tímu budú v súboji o postup medzi štyri najlepšie tímy úradujúci majstri Európy zo Španielska.

    Američania čakajú na výraznejší úspech od úvodných MS v roku 1930 v Uruguaji, na ktorých brali bronz. Do štvrťfinále sa odvtedy prebojovali iba na záverečnom turnaji v roku 2002 v Japonsku a Kórejskej republike.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Belgicko na MS vo futbale 2026 (osemfinále)
    Hráči Belgicka sa radujú z víťazstva nad USA v osemfinále MS vo futbale 2026
    Hráči Belgicka sa radujú z víťazstva nad USA v osemfinále MS vo futbale 2026
    Sklamaní hráči USA po prehre s Belgickom na MS vo futbale 2026
    Romelu Lukaku oslavuje gól v zápase Belgicka s USA na MS vo futbale 2026
    43 fotografií
    Sklamaní hráči USA po prehre s Belgickom na MS vo futbale 2026Hráči Belgicka sa radujú z víťazstva nad USA v osemfinále MS vo futbale 2026Sklamaní hráči USA po prehre s Belgickom na MS vo futbale 2026Sklamaní hráči USA po prehre s Belgickom na MS vo futbale 2026Sklamaní hráči USA po prehre s Belgickom na MS vo futbale 2026United States' Matt Freese reacts after Belgium scored their fourth goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Romelu Lukaku (9) celebrates after scoring his side's fourth goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Nick Didlick) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Romelu Lukaku (9) celebrates after scoring his team's fourth goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of the United States react after the fourth goal of Belgium during the World Cup round of 16 soccer match in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Romelu Lukaku (9) celebrates following the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans of Belgium cheer for their team at the end the World Cup round of 16 soccer match against the United States in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Tim Ream reacts at the end of the World Cup round of 16 soccer match against Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States head coach Mauricio Pochettino comforts United States' Chris Richards (3) after the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Romelu Lukaku (9) celebrates after scoring his side's fourth goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Nick Didlick) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Matt Freese,left, and Matt Turner react after the United States lost a World Cup round of 16 soccer match against Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Thibaut Courtois reatcs after Belgium won a World Cup round of 16 soccer match against the United States in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Chris Richards (3) reacts after the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States goalkeeper Matt Freese (24) is beaten by a shot from Belgium's Romelu Lukaku (9) to concede the fourth goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Nick Didlick) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Romelu Lukaku (9) celebrates after scoring his side's fourth goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Nick Didlick) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Belgium react at the end of the World Cup round of 16 soccer match against the United States in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's JĂ©rĂ©my Doku, left, and United States' Alex Freeman battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter (14) battles for the ball with Belgium's Nicolas Raskin (23) during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Malik Tillman (17) celebrates after scoring his side'sfirst goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Malik Tillman (17) celebrates after scoring their first goal from a free kick during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Malik Tillman (17) scores his team's first goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Malik Tillman (17) celebrates after scoring their first goal from a free kick during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere, right, celebrates with teammates after scoring the opening goal during the World Cup round of 16 soccer match against the United States in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere, right, celebrates with teammates after scoring the opening goal during the World Cup round of 16 soccer match against the United States in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Dodi Lukebakio (14) controls the ball against United States' Tyler Adams (4) and Malik Tillman (17) during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans and Nicolas Raskin celebrates after their team's opening goal against the United States during the World Cup round of 16 soccer match in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) celebrates after scoring his team's first goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Nick Didlick) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sergino Dest, right, controls a ball chased by Belgium's Leandro Trossard during the World Cup round of 16 soccer match in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Tyler Adams (4) and Belgium's Youri Tielemans (8) battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium pose for a team photo during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States players huddle before the start of the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolThe teams lineup for the national anthems the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Nick Didlick) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Belgičania si zahrajú vo štvrťfinále tretíkrát od roku 2014. Na svetovom šampionáte v Rusku 2018 získali bronzové medaily, čo je ich historicky najväčší úspech.

    Štvrťfinálový zápas medzi Belgickom a Španielskom je na programe v piatok 10. júla od 21.00 h SELČ v Inglewoode.

    Duelu predchádzala najkontroverznejšia udalosť doterajšieho priebehu turnaja.

    FIFA po telefonáte amerického prezidenta Donalda Trumpa šéfovi federácie Giannimu Infantinovi zrušila jednozápasový dištanc pre útočníka USA Folarina Baloguna, ktorý napokon nastúpil v základnej zostave.

    Ten mal stáť za červenú kartu zo šestnásťfinále proti Bosne a Hercegovine (2:0) za prišliapnutie Tarika Muharemoviča. Belgický zväz podal proti jeho štartu oficiálny protest, no FIFA udelenie podmienky potvrdila.

    Donald Trump a Gianni Infantino.
    Súvisiaci článok
    Trump zatelefonoval a zrušili červenú kartu. FIFA čelí obvineniam z politického zásahu

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Priebeh zápasu USA - Belgicko

    I. polčas:

    Na prvú nebezpečnú situáciu sa čakalo iba približne 45 sekúnd. Belgický obranca Castagne strelou spoza šestnástky poriadne natiahol brankára Freesa.

    Výborný vstup do zápasu korunoval európsky zástupca v 9. minúte, keď po strieľanej prihrávke od Raskina doklepol loptu do odkrytej brány De Ketelaere.

    Belgičania hrali vo vysokej intenzite, ktorá robila domácemu výberu značné problémy. Zverenci trénera Rudiho Garciu zaznamenali už v úvodnej štvrťhodine sedem streleckých pokusov, z toho tri do priestoru americkej brány.

    Prvý škrt cez rozpočet v taktickej príprave Belgicka znamenalo pre Garciu zranenie stredopoliara Onanu, ktorého musel stiahnuť z hry už v 21. minúte.

    Do hry prišiel Vanaken a práve on bol pri inkasovanom góle svojho tímu. Tillman mieril z priameho kopu ponad belgický múr, avšak Vanaken zmenil trajektóriu strely do protipohybu brankára Courtoisa - 1:1.

    Prešlo iba niekoľko sekúnd a Belgicko znovu viedlo. Individuálnu kvalitu opäť potvrdil na ľavom krídle aktívny Trossard, odcentroval presne na hlavu De Ketelaerea, ktorý v krátkom rozostupe skóroval druhýkrát na turnaji.

    II. polčas:

    Američania sa potrebovali zlepšiť najmä smerom dopredu. Pomôcť im k tomu malo prvé striedanie, tréner Pochettino stiahol z hry nevýrazného Desta a na pravý kraj ofenzívy poslal Reynu.

    Namiesto vyrovnania však domáci výber prehrával od 57. minúty už o dva góly. Obrovskú chybu urobil brankár Freese, ktorý síce najskôr dobre prečítal nakopnutú loptu, ale mimo šestnástky si zbytočne situáciu skomplikoval.

    Možnosť skórovať sa otvorila z viac ako 30 metrovej diaľky striedajúcemu Vanakenovi a 33-ročný stredopoliar zariadil Belgicku vedenie 3:1.

    Od tohto momentu Belgičania bez vážnejších problémov kontrolovali zápas a kráčali za postupom medzi osmičku najlepších.

    Dramatický záver mohol zariadiť v 82. minúte americký útočník Balogun, ale ľavačkou pálil iba do Courtoisa.

    Pečiatku na belgický postup pridal Lukaku, ktorý sa opäť presadil v pozícii striedajúceho hráča. Tridsaťtriročný kanonier skóroval tretíkrát na turnaji a celkovo zaznamenal rekordný 93. gól za národný tím pri svojom 131. štarte.

    Výsledky MS vo futbale 2026 - 26. hrací deň

    06.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Portugalsko
    Portugalsko
    0 - 1
    Španielsko
    Španielsko
    Dallas | Dallas
    07.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    USA
    USA
    1 - 4
    Belgicko
    Belgicko
    Seattle | Seattle

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Roberto Martinez
    Roberto Martinez
    Portugalsko čaká nový začiatok. Tréner Martínez sa po MS rozhodol skončiť
    dnes 08:32
    Prezident Donald Trump drží v ruke červenú kartu počas stretnutia s prezidentom FIFA Giannim Infantinom v Oválnej pracovni Bieleho domu v utorok 28. augusta 2018 vo Washingtone.
    po 18:07|6
    Trump priznal zásah v kauze útočníka USA: Nepovedal som, že to musia urobiťFIFA rozhodla o podmienečnom pozastavení jednozápasového trestu.
    po 18:07|6
    Donald Trump a Gianni Infantino.
    po 18:56|1
    Infantino potvrdil Trumpov telefonát: Neovplyvnil rozhodnutie nezávislej komisieBalogun môže nastúpiť v osemfinále MS proti Belgicku napriek kritike zasahovania.
    po 18:56|1
    Na archívnej snímke z 1. júla 2026 americký hráč Folarin Balogun odchádza z ihriska po červenej karte v šestnásťfinálovom dueli USA - Bosna a Hercegovina.
    po 16:51|1
    Európska únia nesúhlasí s rozhodnutím FIFA: Rozhodnutia nepatria do rúk politikovBalogun dostal červenú kartu v súboji proti Bosne a Hercegovine.
    po 16:51|1
    Raphael Claus dáva červenú kartu Folarinovi Balogunovi.
    ne 23:22|10
    FIFA zrušila trest americkému útočníkovi. Trump ďakuje, Belgičania sú šokovaníDostal červenú kartu v šestnásťfinálovom súboji proti Bosne a Hercegovine.
    ne 23:22|10
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Roberto Martinez
    Roberto Martinez
    Portugalsko čaká nový začiatok. Tréner Martínez sa po MS rozhodol skončiť
    dnes 08:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Koniec amerických nádejí. Belgicko postúpilo do štvrťfinále po suverénnom triumfe