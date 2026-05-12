Slavia ich vyhnala. Česko má v prvej nominácii na MS aj problémovú dvojicu

V predbežnej širšej nominácii českej futbalovej reprezentácie na letné majstrovstvá sveta, čítajúcej 54 hráčov, nechýbajú ani slavisti David Douděra a Tomáš Chorý.
Česká futbalová asociácia o tom informovala na svojom webe. Menný zoznam musel národný tím odovzdať Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) do pondelka.
Obranca Douděra a útočník Chorý dostali v sobotňajšom ligovom derby so Spartou, ktoré sa kvôli predčasnému vbehnutiu domácich priaznivcov na ihrisko a napadnutiu hosťujúcich hráčov nedohralo, červenú kartu.
V súčte s predchádzajúcimi excesmi ich vedenie Slavie vyradilo z A-tímu a obaja dostali povolenie na letný prestup. Predseda predstavenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík uviedol, že už si za Slaviu nezahrajú.
Tridsaťjedenročný Chorý bol nedávno vylúčený proti Plzni za údajné pľuvnutie na protihráča a v úvode sezóny za úder päsťou do rozkroku gólmana Slovácka Milana Heču.
Tentoraz udrel lakťom do tváre obrancu Asgera Sörensena, za čo dostal už tretiu červenú kartu v ligovej sezóne. Podľa štatistického serveru OptaJakub sa český reprezentant stal prvým útočníkom v samostatnej lige s týmto nelichotivým zápisom.
Douděra z lavičky podľa zápisu o stretnutí vulgárne pokrikoval na rozhodcov. Ešte pred vystriedaním sa teatrálne spoza autovej čiary odvalil späť do ihriska a predstieral kŕč.
"Tému predbežnej nominácie sme podrobne riešili v rámci gesčnej skupiny pre šport so Zdeňkom Grygerom, Adolfom Šádkom a Pavlom Nedvědom. Detailná debata samozrejme prebehla tiež s hlavným trénerom Miroslavom Koubkom.
Predbežná nominácia reprezentácie vzniká na základe komplexného posúdenia celého radu športových i tímových faktorov, ktoré hlavný tréner a realizačný tím dlhodobo vyhodnocujú u všetkých hráčov.
Tento menovací zoznam sa musel povinne odovzdať príslušným orgánom FIFA do 11. mája 2026. Každý účastník majstrovstiev sveta môže uviesť až 55 hráčov, "uviedol predseda FAČR David Trunda.
Z tejto širšej predbežnej nominácie vznikne konečný výber, v ktorom môže byť maximálne 26 hráčov.
"S generálnym športovým manažérom Pavlom Nedvědom, hlavným trénerom Miroslavom Koubkom aj v rámci širšej skupiny panuje názorová zhoda nad 54-členným výberom hráčov," vyhlásil Trunda.
Česká reprezentácia postúpila na svetový šampionát po tom, ako v marcových domácich zápasoch play-off porazila po penaltách Írsko aj Dánsko.
Na majstrovstvá sveta, ktoré hostí USA, Kanada a Mexiko, sa kvalifikovala iba druhýkrát v samostatnej histórii a prvýkrát po 20 rokoch.
Do turnaja vstúpi 11. júna tamojšieho času v Guadalajare proti Kórei. Následne sa v Atlante stretne s Juhoafrickou republikou a skupinové boje zakončia v Mexiku City proti domácemu výberu.
Predbežná nominácia českých futbalistov na MS
Brankári: Lukáš Horníček (Braga / Portug.), Martin Jedlička (Ostrava), Antonín Kinský (Tottenham / Angl.), Jan Koutný (Olomouc), Matěj Kovář (Eindhoven / Niz.), Jakub Markovič, Jindřich Staněk (obaja Slavia Praha)
Obrancovia: Vladimír Coufal (Hoffenheim / Nem.), David Douděra (Slavia Praha), Matěj Hadaš (Olomouc), Tomáš Holeš (Slavia Praha), Robin Hranáč (Hoffenheim / Nem.), Štefan Chaloupek (Slavia Praha), Václav Jemelka (Plzeň), David Jurásek (Slavia Praha), Ladislav Krejčí (Wolverhampton / Angl.), Karel Spáčil (Plzeň), Adam Ševínsky (Slavia Praha). Sparta Praha), Martin Vitík (Boloňa / It.), Tomáš Vlček (Slavia Praha), Jaroslav Zelený (Sparta Praha), David Zima (Slavia Praha)
Záložníci: Lukáš Ambros (Zabrze/Pol.), Michal Beran (Olomouc), Pavel Bucha (Cincinnati/MLS), Lukáš Červ (Plzeň), Kryštof Daněk (LASK Linec/Rak.), Vladimír Darida (Hradec Králové), Patrik Hellebrand (Zabrze/Pol.), Adam Karabec (Lyon/Fr.), Ondřej Kričfaluši (Ostrava), Tomáš Ladra (Plzeň), David Planka (Ostrava), Lukáš Provod (Ostrava). Slavia Praha), Matěj Ryneš (Sparta Praha), Lukáš Sadílek (Zabrze / Poľ.), Michal Sadílek (Slavia Praha), Hugo Sochůrek (Sparta Praha), Alexandr Sojka (Plzeň), Tomáš Souček (West Ham / Angl.), Pavel Šulc (Lyon / Fr.), Denis Višinský (Plzeň)
Útočníci: Adam Hložek (Hoffenheim / Nem.), Tomáš Chorý, Mojmír Chytil (obaja Slavia Praha), Christophe Kabongo (Mladá Boleslav), Jan Kliment (Olomouc), Jan Kuchta (Sparta Praha), Vasil Kušej (Slavia Praha), Ondřej Mihálik (Hradec Králové), Vojtěch Patrák (Pardubice), Václav Sejk (Olomouc), Patrik Schick (Bratislava) Leverkusen / Nem.), Matej Vydra (Plzeň).