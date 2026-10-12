Slovenskí brankári ovládli ligu! Ktorý je najlepší? (Hokejový BOSS)

Prvý mesiac ligy je za nami a konštatovanie, že Tipsport liga je extrémne vyrovnaná, neustále platí.
Jediný, kto toto tvrdenie vyvracia, je naďalej Prešov – tím, ktorý stále čaká na prvé víťazstvo.
V najnovšom dieli podcastu Hokejový BOSS sme sa venovali téme brankárov našej ligy. Hosťom bol tréner brankárov Žiliny Dominik Antala.
Moderátor Stanislav Benčat a stabilný BOSS-ák Ondro Rusnák debatovali najskôr o vyrovnanosti súťaže.
„Hore sa pomaly ale isto začínajú oddeľovať top tímy. Podľa predpokladov je tam Slovan, Žilina, vysoko sa drží Poprad. Prekvapením je stále zlé postavenie Nitry, ale uvidíme, či sa po príchode nového brankára nezačnú rapídnejšie dvíhať. Ja ich stále očakávam, že na konci ročníka budú v top štvorke,“ konštatoval Ondro Rusnák.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Padla aj otázka na neuznaný, respektíve nepovšimnutý gól Žiliny v zápase s Michalovcami. Ako je to možné?
Následne sa už debata primárne točila okolo brankárov v našej lige. Do Slovana prišiel okrem francúzskeho reprezentanta Juliena Juncu aj jeden z hrdinov olympiády v Pekingu, Patrik Rybár.
Žilina má vyrovnanú slovenskú dvojičku Jaro Janus, Roman Rychlík, Košice takisto silné slovenské duo Patrik Jurčák, Dominik Riečický, hviezdou Popradu a celej ligy je Július Hudáček.
Aké témy riešili v podcaste Hokejový BOSS chalani spoločne s Dominikom Antalom?
- Ako vyzerá príprava brankárov na zápasy?
- Podľa čoho sa rozhoduje tréner, kto bude chytať?
- Kedy sa dozvie brankár, že ide do bránky?
- Kto má najlepšiu dvojičku v lige?
- Aké bolo okolnosti príchodu Jara Janusa do Žiliny?
- Čo hľadať za zlyhaním brankárov v Nitre?
- Ako sme „zložili“ najlepšieho brankára ligy?
- Kto sa stal BOSS-om Týždňa?
- Čo zaznelo v rubrike Neni Týždňa?
- Ako vníma Antala legionárov brankárov?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní podcastu Hokejový BOSS.