Pád v závere etapy mladú Slovenku nezlomil. Chladoňová ukázala bojovnosť a došla do cieľa.

Eneco Tour Women 2026
Výsledky 3. etapy - (Sittard – Watersley, 87,8 km):
1.
Femke Markusová
Team SD Worx - Protime
2:11:44 hod
2.
Lieke Nooijenová
Visma-Lease a Bike
+0:05
3.
Maud Rijnbeeková
VolkerWessels Cycling Team
+0:05
4.
Pfeiffer Georgiová
Team Picnic PostNL
+0:05
21.
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
+ 2:10
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová prežila v piatok dramatickú chvíľu na holandských etapových pretekoch Eneco Tour.
V záverečnom kilometri tretej etapy spadla z bicykla, no napriek tomu sa vrátila do sedla a etapu dokončila na 21. mieste.
Víťazkou náročnej 87,8-kilometrovej etapy zo Sittardu do Watersley sa stala Femke Markusová z tímu SD Worx - Protime s časom 2:11:44.
VIDEO: Femke Markusová
Etapa prechádzala kopcovitým regiónom Južné Limbursko, kde záverečný okruh v areáli Watersley.
Pre Chladoňovú je pád mrzutou správou najmä s ohľadom na jej priebežnú pozíciu v celkovom poradí.
Po stredajšej časovke poskočila zo 33. na 13. miesto a na priebežnú líderku Lieke Nooienovú z tímu Visma-Lease a Bike strácala 56 sekúnd. Teraz po páde figuruje na 21. mieste so stratou cez 3 minuty na líderku.
Chladoňová bude dúfať, že pád nemá výraznejší vplyv na jej výkonnosť v zostávajúcich troch etapách pretekov.
Priebežné poradie po 3. etape
1.
Lieke Nooijenová
Visma-Lease a Bike
4:23:54 h
2.
Femke Markusová
SD Worx–Protime
+ 28 s
3.
Nienke Vinkeová
SD Worx–Protime
+ 42 s
4.
Maud Rijnbeeková
SD Worx–Protime
+ 45 s
5.
Femke de Vriesová
Visma-Lease a Bike
+ 47 s
21.
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
+ 3:07 min