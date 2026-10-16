    Pád v závere etapy mladú Slovenku nezlomil. Chladoňová ukázala bojovnosť a došla do cieľa.

    Viktória Chladoňová.
    Viktória Chladoňová. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet|16. okt 2026 o 12:29
    ShareTweet0

    lovenská cyklistka Chladoňová dokončila napriek pádu 3. etapu Eneco Tour.

    Eneco Tour Women 2026

    Výsledky 3. etapy - (Sittard – Watersley, 87,8 km):

    1.

    NLD

    Femke Markusová

    Team SD Worx - Protime

    2:11:44 hod

    2.

    NLD

    Lieke Nooijenová

    Visma-Lease a Bike

    +0:05

    3.

    NLD

    Maud Rijnbeeková

    VolkerWessels Cycling Team

    +0:05

    4.

    GBR

    Pfeiffer Georgiová

    Team Picnic PostNL

    +0:05

    21.

    SVK

    Viktória Chladoňová

    Visma-Lease a Bike

    + 2:10 

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová prežila v piatok dramatickú chvíľu na holandských etapových pretekoch Eneco Tour. 

    V záverečnom kilometri tretej etapy spadla z bicykla, no napriek tomu sa vrátila do sedla a etapu dokončila na 21. mieste.

    Víťazkou náročnej 87,8-kilometrovej etapy zo Sittardu do Watersley sa stala Femke Markusová z tímu SD Worx - Protime s časom 2:11:44.

    VIDEO: Femke Markusová

    Etapa prechádzala kopcovitým regiónom Južné Limbursko, kde záverečný okruh v areáli Watersley.

    Pre Chladoňovú je pád mrzutou správou najmä s ohľadom na jej priebežnú pozíciu v celkovom poradí.

    Po stredajšej časovke poskočila zo 33. na 13. miesto a na priebežnú líderku Lieke Nooienovú z tímu Visma-Lease a Bike strácala 56 sekúnd. Teraz po páde figuruje na 21. mieste so stratou cez 3 minuty na líderku.

    Chladoňová bude dúfať, že pád nemá výraznejší vplyv na jej výkonnosť v zostávajúcich troch etapách pretekov.

    Priebežné poradie po 3. etape

    1.

    NLD

    Lieke Nooijenová

    Visma-Lease a Bike

    4:23:54 h

    2.

    NLD

    Femke Markusová

    SD Worx–Protime

    + 28 s

    3.

    BEL

    Nienke Vinkeová

    SD Worx–Protime

    + 42 s

    4.

    NLD

    Maud Rijnbeeková

    SD Worx–Protime

    + 45 s

    5.

    NLD

    Femke de Vriesová

    Visma-Lease a Bike

    + 47 s

    21.

    SVK

    Viktória Chladoňová

    Visma-Lease a Bike

    + 3:07 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Viktória Chladoňová.
    Viktória Chladoňová.
    Pád v závere etapy mladú Slovenku nezlomil. Chladoňová ukázala bojovnosť a došla do cieľa.
    dnes 12:29
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Pád v závere etapy mladú Slovenku nezlomil. Chladoňová ukázala bojovnosť a došla do cieľa.