Drahá posila Liverpoolu sa konečne presadila. Barcola umlčal kritikov famóznym predstavením.

Francúzsky futbalista Bradley Barcola sa bude musieť vyrovnať s tlakom, ktorý so sebou prináša vysoká prestupová čiastka.
Uviedol to tréner FC Liverpool Andoni Iraola po tom, ako 24-ročný útočník strelil svoje prvé góly v drese anglického klubu, a to hneď hetrik do siete LASK-u Linz v stredajšom zápase Ligy majstrov.
Barcola mal po prestupe z Paríža Saint-Germain za 123 miliónov libier rozpačitý úvod svojho pôsobenia v tíme „The Reds“.
VIDEO: Zostrih zápasu
V dueli proti rakúskemu majstrovi však naplno zažiaril a výrazne pomohol Liverpoolu k víťazstvu 6:3.
„Taký je futbal. Keď víťazíte, ste úžasní, keď podáte zlý výkon, ste katastrofa,“ povedal Iraola na tlačovej konferencii pred sobotňajším ligovým súbojom na ihrisku Brentfordu.
„Tak to bude v prípade Bradleyho, ale aj kohokoľvek iného, kto pôsobí vo futbale. Musíme s tým počítať.“
Adaptáciu Barcolu na novú súťaž a nových spoluhráčov skomplikovali zdravotné problémy, pre ktoré musel Iraola neustále meniť zostavu.
Cody Gakpo, Alexander Isak a Dominik Szoboszlai vynechali uplynulé dva zápasy pre zranenia, ktoré utrpeli v národných tímoch počas asociačného termínu. Účasť všetkých troch v sobotňajšom stretnutí proti Brentfordu je otázna.
„Teraz ide o to, aby sa (Barcola) dostal do čo najlepšej kondície a našiel si cestu k spoluhráčom. Aby si lepšie rozumeli, aby všetci spolupracovali a vedeli, kedy majú nabiehať do voľných priestorov,“ zdôraznil Iraola a na adresu francúzskeho reprezentanta dodal: „Čím viac bude hrať za nás a čím viac času strávi na ihrisku so spoluhráčmi, tým bude lepší.“