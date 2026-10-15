    LASK
    LASK
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    3 - 6
    0:3
    Liverpool
    Liverpool

    Drahá posila Liverpoolu sa konečne presadila. Barcola umlčal kritikov famóznym predstavením.

    Bradley Barcola.
    Bradley Barcola. (Autor: TASR/AP)
    TASR|15. okt 2026 o 18:34
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    Liverpool zdolal LASK 6:3 a Barcola prispel hetrikom.

    Francúzsky futbalista Bradley Barcola sa bude musieť vyrovnať s tlakom, ktorý so sebou prináša vysoká prestupová čiastka.

    Uviedol to tréner FC Liverpool Andoni Iraola po tom, ako 24-ročný útočník strelil svoje prvé góly v drese anglického klubu, a to hneď hetrik do siete LASK-u Linz v stredajšom zápase Ligy majstrov.

    Barcola mal po prestupe z Paríža Saint-Germain za 123 miliónov libier rozpačitý úvod svojho pôsobenia v tíme „The Reds“.

    VIDEO: Zostrih zápasu

    V dueli proti rakúskemu majstrovi však naplno zažiaril a výrazne pomohol Liverpoolu k víťazstvu 6:3.

    „Taký je futbal. Keď víťazíte, ste úžasní, keď podáte zlý výkon, ste katastrofa,“ povedal Iraola na tlačovej konferencii pred sobotňajším ligovým súbojom na ihrisku Brentfordu.

    „Tak to bude v prípade Bradleyho, ale aj kohokoľvek iného, ​​kto pôsobí vo futbale. Musíme s tým počítať.“

    Adaptáciu Barcolu na novú súťaž a nových spoluhráčov skomplikovali zdravotné problémy, pre ktoré musel Iraola neustále meniť zostavu.

    Cody Gakpo, Alexander Isak a Dominik Szoboszlai vynechali uplynulé dva zápasy pre zranenia, ktoré utrpeli v národných tímoch počas asociačného termínu. Účasť všetkých troch v sobotňajšom stretnutí proti Brentfordu je otázna.

    „Teraz ide o to, aby sa (Barcola) dostal do čo najlepšej kondície a našiel si cestu k spoluhráčom. Aby si lepšie rozumeli, aby všetci spolupracovali a vedeli, kedy majú nabiehať do voľných priestorov,“ zdôraznil Iraola a na adresu francúzskeho reprezentanta dodal: „Čím viac bude hrať za nás a čím viac času strávi na ihrisku so spoluhráčmi, tým bude lepší.“

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    2
    2
    0
    0
    10:3
    6
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    4
    StuttgartStuttgartSTU
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    5
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    8
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    9
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    11
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    12
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    13
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    14
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    16
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    17
    Manchester CityManchester CityMCI
    2
    1
    0
    1
    4:4
    3
    P
    V
    18
    DortmundDortmundBVB
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    AEKAEKAEK
    2
    1
    0
    1
    2:3
    3
    P
    V
    21
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    23
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    24
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    2
    1
    0
    1
    1:5
    3
    V
    P
    25
    AS RímAS RímROM
    2
    0
    1
    1
    4:5
    1
    P
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    30
    PortoPortoPOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    32
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    33
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    2
    0
    0
    2
    1:9
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Bradley Barcola.
    Bradley Barcola.
    Drahá posila Liverpoolu sa konečne presadila. Barcola umlčal kritikov famóznym predstavením.
    dnes 18:34
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Bradley Barcola.
    Bradley Barcola.
    Drahá posila Liverpoolu sa konečne presadila. Barcola umlčal kritikov famóznym predstavením.
    dnes 18:34
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Drahá posila Liverpoolu sa konečne presadila. Barcola umlčal kritikov famóznym predstavením.