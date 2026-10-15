Manchester United pripomína cirkus. Legenda nešetrila ostrou kritikou na adresu hráčov

Manchester United v súčasnosti pripomína cirkus, myslí si bývalý kapitán slávneho anglického tímu Roy Keane.
Niekdajší írsky futbalový reprezentant to uviedol v reakcii na kritické slová, ktoré predniesol na adresu vedenia klubu obranca Lisandro Martínez po utorňajšej porážke 0:2 s Atléticom Madrid v Lige majstrov.
Pre Red Devils to bolo už piate stretnutie v rade bez výhry.
VIDEO: Zostrih zápasu
Argentínsky reprezentant kritizoval vedenie United za to, že v lete napriek postupu do Ligy majstrov neposilnilo káder.
Uviedol, že od športového riaditeľa Jasona Wilcoxa očakával viac.
"Niektorí fanúšikovia môžu povedať, že to je skvelé. Iní zasa, že tým hráč tím potápa, zvlášť keď sám nepodáva najlepšie výkony v čase, keď sa mužstvo trápi, "uviedol Keane v podcaste The Overlap.
"Podľa mňa to vypovedá o stave klubu. Panuje tam evidentne chaos, je to tak trochu cirkus. Keď prechádzate ťažkým obdobím ako teraz United, vadí mi, keď niektorí hráči prenášajú takéto veci. Kým začnete trúfať podobné komentáre, mali by ste sa najskôr pozrieť sami na seba do zrkadla, "povedal päťdesiatpäťročný víťaz Ligy majstrov z roku 1999, ktorý s Manchestrom United získal tiež sedem ligových titulov.
Martínez v stredu na sociálnych sieťach uviedol, že jeho slová bezprostredne po zápase pramenili z hnevu a frustrácie.
Dvadsaťosemročnému hráčovi končí po sezóne zmluva, pričom United majú možnosť ju o rok predĺžiť.
"Nemyslím si, že z toho bude nejaký veľký rozkol. Už preto, že o tejto kabíne mám pochybnosti tak ako tak," vyhlásil Keane.
"Chýba mi tam dostatok silných osobností, chlapov, ktorí by vzali zodpovednosť na seba. Navyše ho nevnímam ako nejakého kľúčového, skúseného lídra Manchestru United. Vidím v ňom skôr stopéra, ktorý robí veľa chýb, "uviedol na adresu majstra sveta z roku 2022 a strieborného medailistu z tohtoročného svetového šampionátu.