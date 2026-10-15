    Manchester United pripomína cirkus. Legenda nešetrila ostrou kritikou na adresu hráčov

    Lisandro Martinez
    Fotogaléria (20)
    Lisandro Martinez (Autor: REUTERS)
    ČTK|15. okt 2026 o 16:13
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    Vyhlásil, že Martínez nie je líder, ale stopér s množstvom chýb.

    Manchester United v súčasnosti pripomína cirkus, myslí si bývalý kapitán slávneho anglického tímu Roy Keane.

    Niekdajší írsky futbalový reprezentant to uviedol v reakcii na kritické slová, ktoré predniesol na adresu vedenia klubu obranca Lisandro Martínez po utorňajšej porážke 0:2 s Atléticom Madrid v Lige majstrov.

    Pre Red Devils to bolo už piate stretnutie v rade bez výhry.

    VIDEO: Zostrih zápasu

    Argentínsky reprezentant kritizoval vedenie United za to, že v lete napriek postupu do Ligy majstrov neposilnilo káder.

    Uviedol, že od športového riaditeľa Jasona Wilcoxa očakával viac.

    "Niektorí fanúšikovia môžu povedať, že to je skvelé. Iní zasa, že tým hráč tím potápa, zvlášť keď sám nepodáva najlepšie výkony v čase, keď sa mužstvo trápi, "uviedol Keane v podcaste The Overlap.

    "Podľa mňa to vypovedá o stave klubu. Panuje tam evidentne chaos, je to tak trochu cirkus. Keď prechádzate ťažkým obdobím ako teraz United, vadí mi, keď niektorí hráči prenášajú takéto veci. Kým začnete trúfať podobné komentáre, mali by ste sa najskôr pozrieť sami na seba do zrkadla, "povedal päťdesiatpäťročný víťaz Ligy majstrov z roku 1999, ktorý s Manchestrom United získal tiež sedem ligových titulov.

    Martínez v stredu na sociálnych sieťach uviedol, že jeho slová bezprostredne po zápase pramenili z hnevu a frustrácie.

    Dvadsaťosemročnému hráčovi končí po sezóne zmluva, pričom United majú možnosť ju o rok predĺžiť.

    "Nemyslím si, že z toho bude nejaký veľký rozkol. Už preto, že o tejto kabíne mám pochybnosti tak ako tak," vyhlásil Keane.

    Fotogaléria zo zápasu Atlético Madrid - Manchester United v Lige majstrov (2. kolo)
    Manchester United's Bryan Mbeumo is in action during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Atletico Madrid's Pablo Barrios is in action during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Manchester United's head coach Michael Carrick looks on during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Atletico Madrid's head coach Diego Simeone gestures during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    20 fotografií
    Atletico Madrid's Cristian Romero is challenged by Manchester United's Bryan Mbeumo, right, during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester United players observe a moment of silence for late mother of Atletico Madrid's Koke before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios, right, scores their opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Giuliano Simeone battles for the ball with Manchester United's Ayden Heaven during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's head coach Diego Simeone looks from the bench before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's head coach Diego Simeone looks from the bench before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Marcos Llorente warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Alejandro Grimaldo warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Lee Kang-in warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Giuliano Simeone warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    "Chýba mi tam dostatok silných osobností, chlapov, ktorí by vzali zodpovednosť na seba. Navyše ho nevnímam ako nejakého kľúčového, skúseného lídra Manchestru United. Vidím v ňom skôr stopéra, ktorý robí veľa chýb, "uviedol na adresu majstra sveta z roku 2022 a strieborného medailistu z tohtoročného svetového šampionátu.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    2
    2
    0
    0
    10:3
    6
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    4
    StuttgartStuttgartSTU
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    5
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    8
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    9
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    11
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    12
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    13
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    14
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    16
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    17
    Manchester CityManchester CityMCI
    2
    1
    0
    1
    4:4
    3
    P
    V
    18
    DortmundDortmundBVB
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    AEKAEKAEK
    2
    1
    0
    1
    2:3
    3
    P
    V
    21
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    23
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    24
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    2
    1
    0
    1
    1:5
    3
    V
    P
    25
    AS RímAS RímROM
    2
    0
    1
    1
    4:5
    1
    P
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    30
    PortoPortoPOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    32
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    33
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    2
    0
    0
    2
    1:9
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Lisandro Martinez
    Lisandro Martinez
    Manchester United pripomína cirkus. Legenda nešetrila ostrou kritikou na adresu hráčov
    dnes 16:13
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Manchester United pripomína cirkus. Legenda nešetrila ostrou kritikou na adresu hráčov