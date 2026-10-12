Bez drog a lacného divadla. K úspechu vedie aj normálna cesta, vraví slovenská zápasníčka

MONIKA TADLÁNEK CHOCHLÍKOVÁ patrí k absolútnej špičke v bojových športoch, čo nedávno potvrdila aj ziskom striebornej medaily na majstrovstvách sveta v thajskom boxe.
Nezľakla sa prestížnych thajských štadiónov ani MMA v organizácii Oktagon a dnes je nielen úspešnou zápasníčka, ale aj promotérka. S manželom a zároveň trénerom totiž rozbehli vlastnú ligu PML.
Práve vďaka tomu dnes vníma bojové športy nielen cez drinu na tréningoch, ale aj cez neúprosný marketing a predaj lístkov. „Ak sa neviete predať, chýba vám zaujímavý príbeh či ten povestný X-faktor, veľké peniaze za zápas jednoducho nedostanete,“ vysvetľuje v rozhovore pre Sportnet.
V ňom okrem iného opisuje, ako vníma súčasný trend influencerov v bojových športoch a prečo si na váženiach úzkostlivo stráži svoj osobný priestor.
V rozhovore sa dozviete:
- Aké zdravotné riziká jej prinášajú drastické diéty a ako je vôbec možné schudnúť osem kilogramov za jeden týždeň.
- Aký to bol pocit bojovať na slávnom štadióne v Thajsku, kde boli donedávna ženské zápasy úplne zakázané.
- Prečo už neplánuje návrat do klietky MMA organizácie Oktagon a čo jej spôsobilo najväčšie vyčerpanie.
- Aké náročné je oddeliť manželstvo a športovú prípravu, ak vás trénuje vlastný partner.
- Prečo pôvodne kritizovala influencerov v ringu, ale napokon ich angažovanie z biznisového hľadiska akceptuje.
- Prečo si úzkostlivo chráni svoj osobný priestor a ako reaguje, keď sa na ňu súperky počas váženia príliš natlačia.
Povedzte na úvod, čo máte práve za sebou a čo vás čaká v najbližšom čase?
Teraz mám celkom voľno. V polovici októbra ideme na majstrovstvá Európy thajskom boxe, ale ja tam idem ako trénerka. Nejdem zápasiť, pretože na začiatku septembra sme mali majstrovstvá sveta, kde som skončila druhá. Najbližší zápas ma čaká 28. novembra v Trenčíne na galavečere PML. To bude asi môj posledný zápas v tomto roku a potom by som si chcela oddýchnuť.
Prečo idete na ME ako trénerka a nie ako zápasníčka?
Manžel má vlastný klub, v ktorom pomáham. Trávim s tými ľuďmi veľmi veľa času, trénujem s nimi, čo mi pomáha vo vlastnej príprave. Vždy, keď ideme na nejaký turnaj a časovo mi to vyjde, snažím sa ísť s nimi. Pomáham im na tréningoch alebo potom priamo v rohu. Nerobím tam úplne hlavného trénera, skôr takého sekundanta.
Na tieto majstrovstvá Európy nejdem zápasiť, pretože pri turnajoch, kde máte viacero zápasov za sebou, máte vždy v deň zápasu aj váženie. Keď máte tri alebo štyri zápasy za týždeň, musíte si celý ten čas držať váhu. Nemôžete sa po nejakom zápase normálne najesť.
Keďže som si takýmto chudnutím prešla už v septembri, musím si už dávať pozor. Predsa len, už mám tridsať, nie dvadsať a musím dbať na to, aby som si tými diétami neodpálila telo. Keď som už jednu diétu ťahala vlastne až do septembra, nemôžem mať teraz hneď ďalšiu.
Prináša mi to potom zdravotné problémy, odchádza mi telo a nefunguje mi tak, ako by normálne malo. Potom u mňa prichádzajú zranenia a teraz som konečne asi rok a pol bez operácie, takže by som v tejto štatistike chcela pokračovať.
Keď už spomínate náročné chudnutie a jeho vplyv na zdravie, koľko kilogramov dokážete jednorazovo zhodiť najviac? Ako to u vás vlastne prebieha – stáva sa, že schudnete napríklad aj päť kilogramov za jediný týždeň?
My ženy to máme o niečo náročnejšie ako muži, pretože máme menštruáciu a musíme sa prispôsobovať cyklu. Najviac som schudla osem kilogramov za týždeň, ale to bolo výnimočné. Bolo to preto, že sa mi totálne zbláznila váha.
Vo všeobecnosti si myslím, že influenceri sú veľmi preplácaní a za málo práce dostávajú extrémne veľa peňazí. Pomer dopytu a ponuky je tu úplne pokrivený, ale začala som to nejakým spôsobom akceptovať.
Tadlánek Chochlíková o influenceroch
Váha mi vtedy extrémne vyskočila, lebo som bola tesne pred menštruáciou. Cestovala som do Ameriky a keď som tam prišla, mala som 60 kilogramov. Potrebovala som schudnúť na 52. Posledný týždeň som musela dať dole osem kilogramov a hormóny sa mi vtedy úplne rozhodili.
Zavodnila som sa, hoci ešte týždeň a pol predtým som mala celkom dobrú váhu. Zrazu mi to začalo vyskakovať a každý deň som mala o pol alebo trištvrte kila viac, aj keď som bola v kalorickom deficite. Nakoniec som to nejako zvládla.
Normálne vážim okolo 60 kilogramov a zvyčajne chudnem na 54. Mám to však rozvrhnuté tak, že jeden až dva mesiace držím diétu s kalorickým deficitom, a až ten posledný týždeň sa odvodňujem obmedzením tekutín.
V bojových športoch hrá vek a s ním spojená regenerácia kľúčovú úlohu. Vy ste už spomínali, že si na váhu musíte dávať väčší pozor. Ako je to však so samotným tréningovým procesom a zotavovaním?
Musím sa priznať, že mám väčšinou staršie súperky ako som ja, takže ešte nepatrím do starého železa. Kedysi som trénovala tak, že som si v hlave nastavila métu – ak nedám trinásť tréningov za týždeň, necítim sa dobre ani pripravená na zápas. Bolo to skôr psychické.
Problém však bol, že som sa preto viackrát pretrénovala. Musela som sa naučiť to nejako korigovať a hlavne si to nastaviť v hlave tak, aby som bola v pohode s tým, že nemusím absolvovať až toľko tréningov, aby som bola pripravená na zápas.
Snažím sa mať menej tréningov a nedostávať sa do pretrénovaného stavu. Stále to nie je úplne perfektné, ale pracujem na tom, aby som nemala výčitky z toho, že netrénujem až tak veľa.
Spomínali ste, že ste už dlhšie bez nejakých vážnejších zranení, respektíve bez operácie. Aké náročné pre vás bolo dostať sa po zranení opäť do formy? Predsa len, človek klesne takpovediac na nulu. Z čoho ste čerpali mentálnu silu?
Naposledy som mala operáciu v septembri pred dvoma rokmi. Vtedy to bola achilovka a rok predtým som mala operované rameno.
Neviem, možno som mala výhodu v tom, že ma odmalička viedli k športu. Len čo som niekoľko dní ležala doma, už mi išlo hlavou, kedy pôjdem trénovať, čo budem robiť ako prvé a podobne. Mala som, a stále aj mám, skvelú fyzioterapeutku, ktorá mi nastavila cviky tak, aby rekonvalescencia prebehla celkom rýchlo.
Po operácii ramena som mala prvý zápas po troch mesiacoch. Po achilovke to bolo po šiestich alebo siedmich mesiacoch. Nebolo to teda tak, že by som vypadla na rok alebo na dva, ale aj tak mi ten čas pripadal ako večnosť.
Aktuálne sa venujete thajskému boxu. Boli ste priamo v Thajsku na slávnom štadióne Rajadamnern, kde ste zaznamenali niekoľko úspechov. Aký je to pocit, keď dievča zo Slovenska príde do kolísky tohto športu a poráža veľké domáce hviezdy?
Bolo to super, naozaj neopísateľné. Ani neviem, čo k tomu povedať, pretože to bol veľmi silný zážitok. Neviem to k ničomu inému prirovnať. Mala som veľa zápasov na Slovensku, zápasila som aj v Oktagone pred obrovským množstvom ľudí, čo bolo tiež skvelé.
Tam z toho štadióna však dýchala história. Asi som si to aj sama podsúvala do hlavy, že tí najväčší thajskí boxeri zápasili presne na tomto mieste, kde teraz stojím ja. Navyše, ženské zápasy tam povolili až v roku 2022, čo je neuveriteľne neskoro.
Ja som sa tam dostala asi pol roka alebo rok po tom, čo ženské zápasy vôbec povolili, takže som bola jednou z prvých žien, ktoré tam bojovali. O to to bolo špeciálnejšie. Bol to neopísateľný pocit. Ťažko to vôbec prirovnať k niečomu inému, bolo to jednoducho mega.
Sú Thajčanky v ringu iné ako Európanky? Cítite, že bojujú viac „na krv“, alebo v čom spočíva ten rozdiel?
Thajčanky majú trochu iný štýl. Thajský box je špecifický tým, že každá časť sveta má v ňom trochu iný rukopis. My na Slovensku a v Česku máme taký svoj štýl, v ktorom sa oveľa viac boxuje.
V ich klasickom thajskom boxe sa však častejšie kope, viac sa ide do klinčov a celý ten zápas vyzerá naozaj inak. Takže som si musela súperky poriadne naštudovať, aby som vedela, čo presne robia.
Okrem thajského boxu ste si vyskúšali aj MMA. Posledné roky však uprednostňujete iba jeden šport. Prečo?
Posledný zápas v MMA som mala v decembri 2022. Už pred týmto zápasom som mala naplánovanú operáciu ramena, pretože som si ho ešte niekedy v marci zranila na tréningu. Deväť mesiacov som trénovala a zápasila zranená.
V tom období som robila tri športy – MMA, K1 a thajský box. Sú si síce veľmi podobné, ale pravidlá sú odlišné. V jednom športe je niečo povolené a v druhom zakázané. V praxi to znamenalo, že som sa niečo učila mesiac a ďalší mesiac, keď som prešla na iný šport, som sa to musela odnaučiť, inak by mi hrozili mínusové body.
Pre hlavu to bol extrémny mišmaš. Myslím si, že som celkovo strácala aj na výkonnosti. Nedá sa dlhodobo robiť na vrcholovej úrovni dva alebo tri športy naraz. Bol to masaker a išlo to dosť aj do peňazí, príprava nebola úplne najlacnejšia.
S MMA som začala v neskoršom veku a mala som za sebou len málo zápasov. Súperky, ktoré na tom boli podobne, však so mnou odmietali bojovať. Vedeli totiž, že už mám vybudované meno a veľa skúseností v thajskom boxe.
Dostávala som teda veľmi skúsené súperky, ktoré ma hneď brali na zem. Musela som na to tvrdo trénovať, mala som aj tri tréningy denne. Niekedy som za týždeň zvládla aj dvadsať tréningov, čo bolo extrémne náročné.
Do toho som cestovala medzi Ostravou a Trenčínom – polovicu týždňa som trénovala v jednom meste a druhú polovicu v druhom. Bol to extrémny masaker a myslím, že práve preto som sa vtedy na tréningu aj zranila.
Po operácii som si povedala, že mi nestojí za to, až takto sa dokaličiť. Musela som urobiť zmenu, pretože som nechcela ukončiť kariéru v 26. rokoch pre zranenia.
Keby vám teraz prišla pozvánka do Oktagonu, išli by ste?
Dvere do Oktagonu mám stále otvorené, ale chcem sa venovať primárne thajskému boxu. To je moja priorita a momentálne ma vlastne nič iné nezaujíma.
Váš tréner je zároveň manžel. Dokážete oddeliť, kedy komunikujete ako manželia a kedy ako tréner so zverenkyňou?
Úplne to oddeliť nevieme. Keby som bola len zápasníčka a on by bol len môj tréner a nerobili by sme spolu žiadne iné projekty, bolo by to ľahšie. Môj manžel však vlastní ligu PML v thajskom boxe. Do toho sme v lete natočili reality šou, ktorá sa vysiela počas septembra a októbra na Jojke a Prime.
My to nejakým spôsobom korigujeme a zastrešujeme. V poslednom čase mám pocit, že sme sa o našich osobných veciach ani veľmi nerozprávali. Riešime reálne len prácu, lebo je toho extrémne veľa. Keď sme v normálnom režime tréner a zverenec, na tréningu viem, že som mu v úvodzovkách podriadená. Je to môj tréner a musím ho počúvať.
Doma je to niekedy problém, lebo môj Tomáš si občas dostatočne neuvedomí, že keď som už doma, chcem mať svoj pokoj. Keď mi napríklad o pol desiatej večer, keď sa už potrebujem pred spaním upokojiť, začne ukazovať súperky, nie je to pre mňa úplne ideálny spôsob, ako zaspať. Takže na tomto ešte trochu pracujeme.
Dokážete si udržať odstup a prijímať od neho aj tvrdú kritiku počas tréningov?
Všeobecne veľmi ťažko prijímam kritiku, takže priznám sa, mám s tým problém. Nie je to jednoduché.
Ako to u vás funguje s kalendárom a turnajmi? Dohadujete sa spoločne, alebo si to určujete sama?
Nie, to určuje môj tréner. On rozhoduje o tom, na aký turnaj pôjdem a aké zápasy budem mať. Reálne mu do toho ani veľmi nehovorím. Tomáš vie, ako som na tom fyzicky aj psychicky, či som pripravená a podobne. Preto to má na starosti.
Rozbehli ste aj vlastnú ligu PML. Prečo ste sa rozhodli, že popri kariére budete pôsobiť aj ako promotérka tejto organizácie?
Už aj predtým organizoval manžel galavečery. Vtedy sa to volalo Muay Thai Evening. Problém bol, že sa konali len v jednom meste, v Trenčíne. Potrebovali sme thajboxerskú scénu na Slovensku zjednotiť.
Chceli sme vytvoriť jednu ligu, ktorá by bola nadradená ostatným – nadradená v pozitívnom zmysle slova, aby tie zápasy dávali zmysel. Aby o tituly nešiel bojovať hocijaký Janko z Hornej Dolnej len preto, že pozná promotéra, ale aby to malo hlavu a pätu. Zápasníci sa k tomu titulu musia doslova prebojovať.
Preto vznikla PML-ka. Momentálne robíme turnaje na Slovensku aj v Česku. Akurát máme po turnaji, ktorý sa konal minulú sobotu v Třinci. Mali sme vypredané už dva týždne pred podujatím a ďalší nás čaká 28. novembra.
Do tohto projektu som sa zapojila aj preto, že ma práca v športovom biznise veľmi baví a napĺňa. Dokonca som to aj študovala. Druhá vec je tá, že športová kariéra netrvá večne, a takto si budujem zadné vrátka na obdobie, keď už nebudem zápasiť.
Len pre predstavu, liga funguje podobne ako organizácia typu Oktagon?
Oktagon je teraz najvyššia MMA liga v Európe, respektíve v Česku a na Slovensku. Z nášho pohľadu sme vlastne taký thajboxerský Oktagon. S tým rozdielom, že kým oni v Oktagone robia MMA, my sa v PML zameriavame na thajský box.
Čo je pre vás jednoduchšie – byť zápasníčka alebo riešiť tieto organizačné veci?
Závisí to od toho, čo konkrétne v danom momente riešim. Niektoré prípravy na zápas boli také extrémne náročné, že som vtedy vyslovene snívala o tom, ako budem radšej niečo pomáhať organizovať a zamestnám si hlavu niečím iným.
Na druhej strane ma niekedy ľudia na PML-ke vytočia tak, že by som ich najradšej obrazne zbila (smiech). Je to veľmi individuálne, ale myslím si, že všeobecne je ťažšie zápasenie. Tam to závisí iba od vášho výkonu. Každý má od vás nejaké očakávania, najmä keď už máte vybudované meno a úspechy.
Ľudia si povedia: „Však to je Chochlíková, jasné, že vyhrá.“ Na vás sa potom vyvíja extrémny tlak, pretože nechcete divákov sklamať, sú zvyknutí na nejaký štandard. Problém však je, že keď zápasíte so svetovou špičkou, tá prehra niekedy jednoducho príde. Ani Roger Federer nebol neporazený, aj on prehrával.
Ako dlho už liga funguje?
Vznikli sme v najťažšom možnom období počas covidu v roku 2021. Vtedy boli turnaje zakázané, respektíve bol obmedzený počet divákov a všetci museli mať rúška. My sme vôbec nemohli predávať lístky, lebo tá povolená kapacita ledva pokrývala zápasníkov, trénerov a organizačný štáb.
Práve vtedy sa však rozmohol fenomén platených prenosov – pay-per-view, lebo inak sa tie zápasy ani nedali pozerať. Podľa mňa sa takýto obrovský projekt v horšom období už asi ani nedal začať.
Aký je celkový záujem divákov o vaše galavečery? Ktorý turnaj zaznamenal doteraz absolútne najvyššiu návštevnosť a o akom počte predaných lístkov hovoríme?
Najviac vstupeniek sa predalo na turnaj v máji v Trenčíne, keď sme išli prvýkrát na zimný štadión. Myslím si, že tam bolo nejakých tritisíc až štyritisíc ľudí. Vtedy sme hlásili vypredané veľmi skoro, tuším tri alebo štyri týždne vopred.
Nemohli sme však predávať lístky do celého hľadiska, pretože trenčiansky je nešťastne riešený v tom, že má veľa miest na státie. Tieto sektory sme museli zakrývať.
Je rozdiel, keď stojíte dve hodiny na hokeji, a keď máte stáť štyri až sedem hodín na galavečere. Myslím si, že ľudia by neboli radi.
Aký je váš názor na influencerov v bojových športoch? Často rýchlo získajú peniaze a neraz zarobia viac ako profesionálny zápasník, ktorý tvrdo pracuje.
Kedysi som to veľmi hejtovala. Vo všeobecnosti si myslím, že influenceri sú veľmi preplácaní a dostávajú za málo roboty extrémne veľa peňazí. Pomer dopytu a ponuky je tu úplne pokrivený a nedáva mi to absolútne zmysel, ale začala som to nejakým spôsobom akceptovať.
Je to nový trend. Funguje to tak, a keď sa budem hnevať, ublížim len sama sebe. Nič tým aj tak nezmením. My v organizácii sa snažíme dávať dobré podmienky predovšetkým skutočným zápasníkom, ktorí nie sú influenceri.
Samozrejme, chápem aj tie influencerské zápasy, pretože koniec koncov všetko je biznis. Organizácia nemôže fungovať na dobrom slove a viere, musí predávať lístky. Keď influenceri dokážu na svoj zápas nalákať ľudí, tak prečo nie?
Takže hneď ako ste prešli do sveta biznisu, karta sa trošku obrátila a chápete to z iného uhla?
Jasné. Bodaj by to fungovalo tak, že ako šikovný a úspešný bojovník automaticky dostávate lepšie ponuky a viac peňazí. A to ani nemusíte byť majster sveta, stačí patriť k domácej špičke. Lenže to by bol ideálny svet.
Problém však je, že ak sa neviete predať, chýba vám zaujímavý príbeh či ten povestný X-faktor, veľké peniaze za zápas jednoducho nedostanete. Pre organizátorov by to totiž nebolo rentabilné. Je pochopiteľné, že zápasník by mal dostať výplatu zodpovedajúcu zisku, ktorý dokáže vygenerovať, aby sa to promotérovi oplatilo.
Bolo by skvelé, keby sme mohli zorganizovať turnaj len s tými najväčšími a najskúsenejšími šampiónmi, ktorí síce nie sú hviezdami sociálnych sietí, no hala by sa aj tak vypredala. Realita je však, žiaľ, iná.
Druhá stránka veci je to, že veľa zápasníkov kašle na akékoľvek promo či predaj lístkov. Je im to úplne jedno a potom sa sťažujú, že za tréningy a zápasy dostávajú málo peňazí. Lenže úprimne, sú zápasníci, ktorých zápasy pomaly nikoho nezaujímajú.
Dnes to už nie je iba o samotnom výkone, ale aj o tých extra veciach – čo predvediete na vážení, aký si dáte staredown (pozn. red.: predzápasový pohľad z očí do očí). Nehovorím, že musíte nutne robiť trash talk (pozn. red.: slovné provokovanie a urážanie súpera) alebo na niekoho hádzať špinu, ale dôležité je to, ako pôsobíte a ako dokážete zaujať.
Ak ničím nezaujmete a odmietate pomôcť s predajom lístkov, nemôžete dostať veľa peňazí, hoci zápasíte výborne. Biznisovo to jednoducho nevychádza.
Všetky tieto marketingové veci, ako sú predzápasové vyjadrenia či zaujatie divákov na vážení, ste sa ako bojovníčka museli naučiť? Ako ste si budovali svoje meno a pozíciu?
Zo začiatku som s tým veľmi bojovala, lebo som bola toho názoru, že keď máte úspechy, nepotrebujete sa predávať a médiá si vás všimnú samé. Nie je to pravda. Musíte okolo seba robiť nejakým spôsobom haló. Ak nemáte sociálne siete, v tomto svete jednoducho neexistujete.
To je fakt a sociálne siete sú dnes absolútna potreba. Trvalo mi, kým som sa s tým naučila pracovať. Začala som to brať tak, že každá príležitosť, či už je to váženie, staredown, alebo samotný zápas, je priestor na moju prezentáciu. Je len na zápasníkovi, ako sa odprezentuje.
Môže sa odprezentovať na hulváta – bude na toho druhého nadávať, urážať mu rodinu a podobne. Samozrejme, že to pritiahne pozornosť, ale toto nie je cesta, ktorou chcem ísť ja.
Možno to vyznie namyslene, ale myslím si, že už mám nejakú úroveň, stoja za mnou úspechy a tie si vyžadujú vzornú reprezentáciu. Je pre mňa nepochopiteľné, keď je niekto veľmi úspešný športovec, no má časť života, ktorá nie je úplne v poriadku.
Napríklad sem-tam na párty berie drogy. Ak už mám nejakú popularitu, mala by som pôsobiť reprezentatívne a byť vzorom hlavne pre mladú generáciu. Aby ku mne vzhliadali a videli, že úspech sa dá dosiahnuť aj normálnou cestou a človek zo seba nemusí robiť hlupáka.
Zažili ste už niekedy nejaké váženie, kde bola atmosféra mimoriadne vyostrená?
Mala som jeden staredown, kde sa na mňa súperka až príliš natlačila. Celým telom sme sa opierali o seba, bolo to extrémne intímne. Ja toto naozaj nemám rada, moja intímna zóna je približne meter. Hneď ako sa niekto dostane bližšie, necítim sa príjemne.
Do tohto priestoru si pustím len svoju rodinu a manžela, nikoho iného. Keď je pri mne cudzí človek bližšie ako meter, najradšej by som ho odkopla a obnovila si svoj osobný priestor.
Tá súperka sa mi dostala do intímnej zóny a snažila sa ma odtlačiť, ale nepodarilo sa jej to. Neviem, či nemala silu, ale stále sa na mňa natláčala. Asi si myslela, že cúvnem, ale ja som to ustála. Možno z toho bola nakoniec aj sama trochu rozladená.
Je to celkom paradox, že nemáte rada narušovanie intímneho priestoru, no v samotnom boji sú na vás súperky často doslova nalepené. Znamená to, že vás narušenie intímnej zóny v zápase o to viac namotivuje?
V zápase je to trochu iné. Pre mňa je úplne ideálny prípad narušenia mojej intímnej zóny vtedy, keď ja bodujem. V takých chvíľach som úplne v pohode s tým, že sa môj intímny priestor poruší.
Keď je to však opačne, mám s tým problém a snažím sa robiť všetko pre to, aby sa to nestalo. Chvalabohu, nestáva sa to nejako často, viem si to ustrážiť.
Ste zamestnaná ako vojačka v Dukle – cítite zo strany štátu dostatočnú finančnú podporu na to, aby ste si bez stresu pokryli celú prípravu a účasť na dôležitých turnajoch?
Chvalabohu áno. Toto je asi prvý rok, čo som dostala toľko peňazí, že viem ísť na prípravné kempy a zobrať si so sebou nielen trénera, ale aj sparing partnera. Keď so mnou môžu vycestovať dvaja alebo viacerí sparing partneri, je to extrémna pomoc a moja príprava je stonásobne lepšia.
Ja sa dokážem na zápas pripraviť aj doma, lenže problém je, že doma na mňa striehne veľmi veľa rušivých faktorov. Hneď ako vycestujeme do zahraničia, je to len o mne a o mojej príprave. Reálne riešim len spánok, stravu a tréningy, a takto to funguje každý jeden deň.
Ak viem zaplatiť seba, trénera a ešte aj sparing partnerov, tak k tomu, aby bol tréningový kemp dokonalý, nepotrebujem nič iné. Tento rok je prvýkrát, čo mám naozaj dostatok financií na to, aby som si tie tréningové kempy mohla zaplatiť so všetkým, čo k tomu patrí.
Máte nejakých sponzorov? Aké náročné je pre vás ako ženu v bojových športoch nájsť si reklamného partnera alebo sponzora?
Už niekoľko rokov ma podporuje lotériová spoločnosť Tipos. To je môj sponzor v pravom zmysle slova. Potom mám spolupráce, ktoré nefungujú len tak, že im poďakujem v statuse, ale mám reálne plnenia ako klasický influencer.
Mám dohodnuté presné výstupy, nejaké storky, príspevky alebo reels, a za to dostávam výplatu. Takže mám jedného obrovského sponzora Tipos a zvyšok sú spolupráce, ktoré som získala vďaka tomu, že som pracovala na sociálnych sieťach.