Koniec kariéry pre tenistu. Za stávkové podvody inkasoval obrovský trest

Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) zastavila na 24 rokov činnosť srbskému hráčovi Stefanovi Miličevičovi.
Tenista, ktorý to nikdy nedotiahol ani do prvej tisícky svetového rebríčka, bude pykať za ovplyvňovanie zápasov a pokusy o zmanipulovanie výsledkov v rokoch 2022 a 2024.
Súčasťou trestu je pokuta 70 000 dolárov, uviedla ITIA na svojom webe.
Dvadsaťdeväťročného tenistu obvinili, že zmanipuloval šesť stretnutí vrátane piatich, do ktorých sám nastúpil.
V ďalších šiestich prípadoch sa o to mal pokúsiť. Navyše podľa ITIA získaval pre korupčnú činnosť ďalších profesionálnych hráčov, ktorí potom zápasy ovplyvňovali, prípadne sa o to snažil.
ITIA uviedla, že Miličevič pri vyšetrovaní nespolupracoval a nekomunikoval. Trest vstúpil do platnosti 9. októbra a vyprší 8. októbra 2050.
Hráč počas tejto doby nesmie hrať, trénovať ani sa zúčastňovať na žiadnych oficiálnych podujatiach svetových tenisových organizácií ani podujatiach organizovaných národnými federáciami.