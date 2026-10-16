    Aktéri incidentu spoznali verdikt. Trest dostal hráč, asistent trénera aj usporiadateľ

    Nervózny záver zápasu Čadca - Rimavská Sobota.
    Nervózny záver zápasu Čadca - Rimavská Sobota. (Autor: Sport.video)
    Titanilla Bőd|16. okt 2026 o 20:43
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    Klub musí zaplatiť finančnú pokutu.

    Disciplinárna komisia rozhodla o trestoch pre aktérov medializovaného incidentu v zápase Čadca – Rimavská Sobota v 10. kole III. ligy Stred.

    V závere zápasu za stavu 3:2 hráč hostí Stanislav Morháč išiel vhadzovať, ale nemal loptu.

    Podišiel k usporiadateľovi, stúpil mu na nohu a ten ho udrel. Hráč padol na zem, potom spadol aj usporiadateľ, ktorý sa držal za nohu.

    Vyštartovali obe lavičky, asistent trénera Čadce Tomáš Tlelka vybehol k ležiacemu Morháčovi a udrel ho.

    Nakoniec dostali červenú kartu Stanislav Morháč aj Tomáš Tlelka a po odpískaní zápasu aj kapitán Rimavskej Soboty Matej Vargic.

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    V úradnej správe zo 16. októbra sú zverejnené tresty pre všetkých aktérov incidentu.

    Stanislav Morháč má pozastavenú činnosť na tri týždne za vylúčenie za nešportové prejavy voči usporiadateľovi a na ďalšie tri týždne za surovú hru, ktorej sa dopustil v záverečných minútach zápasu a ktorú rozhodca potrestal len žltou kartou.

    Jeho spoluhráč Matej Vargic dostal trojtýždňový trest za vylúčenie za nešportové prejavy.

    Asistent trénera domácich Tomáš Tlelka má pozastavený výkon funkcie na dve súťažné stretnutia za vylúčenie za nešportové prejavy voči delegovanej osobe.

    Za hrubé nešportové prejavy voči súperovi, konkrétne použitie hanlivých a provokujúcich výrokov hanobiacich príslušnosť k národnosti a za telesné napadnutie v určených priestoroch má pozastavený výkon funkcie na ďalšie štyri týždne.

    VIDEO: Úder usporiadateľa

    Usporiadateľ Milan Tlelka má za telesné napadnutie hráča hostí pozastavený výkon funkcie na dva mesiace.

    Klub FK Čadca dostal za porušenie povinností organizátora, teda za to, že dopustil fyzické napadnutie hráča, finančnú pokutu 800 eur. 

    Tabuľka III. ligy Stred

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
    10
    8
    2
    0
    33:13
    26
    V
    V
    R
    V
    V
    2
    MŠK NámestovoMŠK NámestovoMŠK Námestovo
    10
    8
    1
    1
    28:9
    25
    V
    V
    V
    R
    V
    3
    FTC FiľakovoFTC FiľakovoFTC Fiľakovo
    10
    6
    3
    1
    19:10
    21
    V
    V
    V
    R
    P
    4
    FK ČadcaFK ČadcaFK Čadca
    10
    6
    1
    3
    26:13
    19
    V
    V
    V
    R
    P
    5
    MŠK FOMAT MartinMŠK FOMAT MartinMŠK FOMAT Martin
    10
    6
    0
    4
    23:19
    18
    P
    V
    V
    V
    P
    6
    Futbalový klub PodkoniceFutbalový klub PodkoniceFutbalový klub Podkonice
    10
    4
    3
    3
    24:18
    15
    R
    P
    R
    P
    V
    7
    TJ Baník KalinovoTJ Baník KalinovoTJ Baník Kalinovo
    10
    4
    1
    5
    12:16
    13
    V
    V
    P
    P
    P
    8
    MŠK Rimavská SobotaMŠK Rimavská SobotaMŠK Rimavská Sobota
    10
    4
    0
    6
    15:21
    12
    P
    P
    P
    V
    V
    9
    TJ Tatran Oravské VeseléTJ Tatran Oravské VeseléTJ Tatran Oravské Veselé
    10
    3
    2
    5
    12:18
    11
    R
    P
    P
    P
    V
    10
    MŠK NOVOHRAD LučenecMŠK NOVOHRAD LučenecMŠK NOVOHRAD Lučenec
    10
    3
    1
    6
    15:16
    10
    P
    P
    V
    V
    P
    11
    MŠK Kysucké Nové MestoMŠK Kysucké Nové MestoMŠK Kysucké Nové Mesto
    10
    2
    2
    6
    13:26
    8
    R
    V
    P
    R
    P
    12
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    10
    2
    2
    6
    7:19
    8
    P
    P
    P
    V
    V
    13
    TJ Sokol MedzibrodTJ Sokol MedzibrodTJ Sokol Medzibrod
    10
    2
    2
    6
    8:23
    8
    P
    P
    V
    P
    R
    14
    MFK Dolný KubínMFK Dolný KubínMFK Dolný Kubín
    10
    1
    2
    7
    8:22
    5
    R
    P
    P
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Nervózny záver zápasu Čadca - Rimavská Sobota.
      Nervózny záver zápasu Čadca - Rimavská Sobota.
      Aktéri incidentu spoznali verdikt. Trest dostal hráč, asistent trénera aj usporiadateľ
      Titanilla Bőddnes 20:43
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