Aktéri incidentu spoznali verdikt. Trest dostal hráč, asistent trénera aj usporiadateľ

Disciplinárna komisia rozhodla o trestoch pre aktérov medializovaného incidentu v zápase Čadca – Rimavská Sobota v 10. kole III. ligy Stred.
V závere zápasu za stavu 3:2 hráč hostí Stanislav Morháč išiel vhadzovať, ale nemal loptu.
Podišiel k usporiadateľovi, stúpil mu na nohu a ten ho udrel. Hráč padol na zem, potom spadol aj usporiadateľ, ktorý sa držal za nohu.
Vyštartovali obe lavičky, asistent trénera Čadce Tomáš Tlelka vybehol k ležiacemu Morháčovi a udrel ho.
Nakoniec dostali červenú kartu Stanislav Morháč aj Tomáš Tlelka a po odpískaní zápasu aj kapitán Rimavskej Soboty Matej Vargic.
V úradnej správe zo 16. októbra sú zverejnené tresty pre všetkých aktérov incidentu.
Stanislav Morháč má pozastavenú činnosť na tri týždne za vylúčenie za nešportové prejavy voči usporiadateľovi a na ďalšie tri týždne za surovú hru, ktorej sa dopustil v záverečných minútach zápasu a ktorú rozhodca potrestal len žltou kartou.
Jeho spoluhráč Matej Vargic dostal trojtýždňový trest za vylúčenie za nešportové prejavy.
Asistent trénera domácich Tomáš Tlelka má pozastavený výkon funkcie na dve súťažné stretnutia za vylúčenie za nešportové prejavy voči delegovanej osobe.
Za hrubé nešportové prejavy voči súperovi, konkrétne použitie hanlivých a provokujúcich výrokov hanobiacich príslušnosť k národnosti a za telesné napadnutie v určených priestoroch má pozastavený výkon funkcie na ďalšie štyri týždne.
VIDEO: Úder usporiadateľa
Usporiadateľ Milan Tlelka má za telesné napadnutie hráča hostí pozastavený výkon funkcie na dva mesiace.
Klub FK Čadca dostal za porušenie povinností organizátora, teda za to, že dopustil fyzické napadnutie hráča, finančnú pokutu 800 eur.