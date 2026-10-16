Humburger nesplnil váhu, Kincl stratil trpezlivosť. Megazápas je zrušený

Zápas Patrika Kincla s Dominikom Humburgerom na turnaji OKTAGON 95 sa napokon neuskutoční.
Humburger nesplnil váhový limit ani na druhý pokus a Kincl sa rozhodol do klietky nenastúpiť. Situáciu ostro skritizoval a dal najavo, že ho nesklamalo iba zrušenie zápasu, ale aj prístup súpera.
Humburger mal na prvom vážení 85,8 kilogramu, teda o 1,4 kilogramu viac, než povoľoval limit strednej váhy.
Po ďalších dvoch hodinách sa mu podarilo dostať na 85 kilogramov, no stále mu chýbalo zhodiť približne 600 gramov. Kincl navážil 84,3 kilogramu a podmienky splnil.
Kinclovi prekážal aj prístup súpera
Kincl po vážení neskrýval rozhorčenie. Zdôraznil, že príprave obetoval niekoľko mesiacov a počas diéty si musel odopierať aj bežné veci, aby splnil limit.
O to viac ho nahnevalo, že Humburger podľa neho nepristupoval k príprave s rovnakou vážnosťou.
„Ty si mal jedinú prácu – dnes si mal urobiť váhu,“ vyčítal súperovi Kincl. Pripomenul aj to, že svojej šesťročnej dcére vysvetľoval, prečo s ňou nemôže jesť rovnakú večeru, keďže musí chudnúť.
„Tri mesiace zhadzujem, počítam každý gram, možno aj dlhšie. Riešim úplne všetko. Potom sa na to niekto úplne vykašle a ešte sa tým baví,“ pokračoval český bojovník.
Zrušenie zápasu ho zasiahlo aj z profesionálneho hľadiska. Pripomenul, že za prípravou stálo veľa práce nielen jeho, ale aj organizácie, ktorá nakrúcala tréningy a pripravovala propagáciu súboja.
„Urazilo ma to ako zápasníka, ale viem aj to, koľko práce do toho OKTAGON vložil. Celá moja tréningová práca je v háji,“ uviedol Kincl.
VIDEO: Verejné váženie pred turnajom OKTAGON 95
Novotný: Takáto situácia sa nám ešte nestala
Šéf OKTAGONu Ondřej Novotný priznal, že ide o mimoriadne nepríjemnú situáciu. Zároveň rešpektuje Kinclovo rozhodnutie, ktoré podľa neho súvisí aj s predchádzajúcou skúsenosťou českého bojovníka.
„Je to pre nás hrozná situácia. Za takýchto okolností sa to deje prvýkrát. Samozrejme, musíme rešpektovať, že Patrik má svoje zásady. Tí, ktorí nepoznajú celú jeho históriu, možno nevedia, že bol v kariére mimoriadne poškodený, keď raz urobil niečo podobné. Odvtedy sa zaprisahal, že to už neurobí,“ vysvetlil Novotný.
Promotér priznal, že by si súboj veľmi želal vidieť, no Kinclovo rozhodnutie musí rešpektovať. Organizácia sa podľa neho pokúsi urobiť maximum, aby sa zápas v budúcnosti predsa len uskutočnil.
„Je to jeho život a jeho kariéra. Hoci by som ten zápas zajtra strašne chcel vidieť, asi najviac zo všetkých, musíme to rešpektovať, nech je to akokoľvek ťažké,“ povedal Novotný.
Zároveň potvrdil, že Humburgerom riešili aj možnosť nájsť náhradného súpera. Na poslednú chvíľu však podľa neho nie je jednoduché zabezpečiť adekvátnu náhradu.
Novým hlavným zápasom turnaja OKTAGON 95 sa tak stane súboj medzi Danielom Škvorom a Tomaszom Narkunom.
Humburger priznal vlastnú chybu a ospravedlnil sa
Humburger po zrušení zápasu priznal, že zhadzovanie váhy je preňho dlhodobo náročné a stále hľadá spôsob, ktorý by mu najviac vyhovoval.
Opísal, že počas posledných hodín pred vážením bol fyzicky zlomený a veril, že sa mu napokon podarí limit splniť.
„Nechcem sa vyhovárať. Bola to moja vina. Váhu som pokazil, takže sa ospravedlňujem. Ospravedlňujem sa Patrikovi po športovej stránke. Po osobnej až tak nie,“ povedal Humburger.
Dodal, že ho mrzí, ako sa situácia vyvinula, a ospravedlnil sa fanúšikom, organizácii aj súperovi. Kinclovu reakciu však podľa vlastných slov nečakal, keďže ich vzťahy dovtedy vnímal ako normálne.