Slovan po prehre padol až na tretie miesto. Tipsport liga má opäť dvoch lídrov

Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili v 11. kole Tipsport ligy nad lídrom tabuľky HC Slovan Bratislava 4:1.
Liptáci zdolali „belasých“ v riadnom hracom čase naposledy 28. novembra 2023, ich negatívna šnúra trvala 15 zápasov. Slovan navyše prišiel o post lídra tabuľky, na čele je Žilina.
Slovan išiel na Liptove do vedenia v druhej tretine po góle Kašlíka z trestného strieľania, ale domáci potom otočili skóre v tretej tretine, keď dali štyri góly.
Spišiaci zdolali na domácom ľade HC Košice 3:0. Odčinili prehru z uplynulého kola, keď rovnakým výsledkom podľahli Nitre. V tabuľke sú na 4. mieste, na konte majú 22 bodov rovnako ako Slovan.
Žilina má o bod viac, v domácom zápase zdolala Zvolen 3:2. „Bryndziari“ po prehre spadli na predposledné miesto.
Poprad je len o skóre druhý, a to vďaka víťazstvu 3:1 v Trenčíne. „Kamzíci“ zaznamenali štvrté víťazstvo za sebou.
Michalovce zvíťazili nad Banskou Bystricou 3:2 a zastavili sériu troch prehier. Bystričania prehrali druhý z uplynulých siedmich zápasov. Pred Zvolen sa dostala Nitra, v dôležitom dueli uspela na ľade Prešova 4:3 po predĺžení.
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Tipsport liga - 11. kolo:
Michalovce - Banská Bystrica 3:2 (2:0, 1:2)
Góly: 6. Rees (Šimun, Safaralejev), 20. Kytnár (Safaralejev, Stripai), 34. Šechný (Fominych, Welsh) - 24. Tičar (Faith, Valach), 38. Šoltés (Michalčin, Zigo)
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Spišská Nová Ves - Košice 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly: 2. Džugan (Martin), 31. Hodas (Martin, Cormier), 46. Šramaty
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Vlci Žilina - HKM Zvolen 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Góly: 8. Petráš (Walega, Ritchie), 31. Harris (Repčík, Ritchie), 48. Galamboš (Vašaš) - 20. A. Nauš (Kolenič), 26. Macek (Zuzin)
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Liptovský Mikuláš - Slovan Bratislava 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)
Góly: 49. Chyzowski (Coe, De La Gorgendiere), 56. Vojtech (Jaworski, Chovan), 59. Chovan (Coe, Vojtech), 60. Ferkodič (Vankúš) - 26. Kašlík (z trestného strieľania)
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Prešov - Nitra 3:4 pp (0:1, 3:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 21. Archibald (Smith, Pennington), 30. Hamráček (Frič, Kriška), 31. Pennington (Archibald, Smith) - 12. Paulovič (Pollock, Osburn), 25. Kodhaj (Pollock, Rantakari), 55. Bača (Rantakari, Jackson), 64. Osburn (Pollock)
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Dukla Trenčín - HK Poprad 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Góly: 19. Descheneau (Krivošík, Lakatoš) - 6. Urbánek (Marcinko), 31. Calof (Nemčík, Brincko), 49. Bjalončík (Cracknell, Calof)
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