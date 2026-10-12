Chladoňová už chce od tímu viac, zatlačiť môžu jej agenti. Jeden zastupoval Sagana

Hoci má Viktória Chladoňová vrcholy sezóny úspešne za sebou, na rozdiel od viacerých iných cyklistiek si zatiaľ nemôže užívať voľné dni.
Minulý týždeň prišla na Slovensko ukázať dúhový dres s troma medailami, krátky čas strávila s rodinou a v pondelok odcestovala do Holandska.
Od utorka do nedele absolvuje debut na Eneco Tour, čo však nie sú preteky, ktoré jej profilovo vyhovujú. Zrejme bude opäť plniť rolu pomocníčky, no od budúcej sezóny by takýchto úloh malo ubudnúť.
Muži spolu so ženami
Eneco Tour možno prirovnať k pretekom Okolo Belgicka, ktoré Chladoňová absolvovala približne dva mesiace pred reprezentačnými akciami.
V rovinatých etapách prichádzala do cieľa v pelotóne či tesne za ním. V časovke sa vybičovala k 11. miestu, no ambície v celkovom poradí nemala. Potešili ju však tri etapové výhry Nienke Veenhovenovej.
V Holandsku bude profil veľmi podobný. Tiež sa začína prológom, v itinerári je krátka rovinatá časovka a očakávajú sa najmä šprintérske dojazdy.
Zaujímavosťou je, že ženské preteky sa prelínajú s tými mužskými (na štarte bude aj Lukáš Kubiš, pozn.) a dokonca v 3,1-kilometrovom prológu v Haagu budú obe pohlavia štartovať na striedačku.
Riaditeľka pretekov Roxane Knetemannová zdôraznila, že ženská súťaž nebude slúžiť len ako podporné podujatie. "Bude to cyklistický týždeň s dvoma plnohodnotnými pretekmi," uviedla.
Vyjednávajú, aj pritlačia
Chladoňová sa bude snažiť pomáhať tímovým kolegyniam, ale v rozhovore aj pre Sportnet priznala, že v budúcej sezóne je pripravená na iné úlohy.
"Určite chcem, aby som častejšie bola líderkou na celkové poradie a išla preteky, ktoré mi vyhovujú viac ako rovina v Holandsku," povedala.
Jej pozícia v tíme Visma-Lease a Bike vzrástla ziskom titulu majsterky sveta do 23 rokov a takisto má Slovenka silné manažérske zastúpenie.
Od tohto roka spolupracuje s bývalým talianskym cyklistom Giovannim Lombardim, ktorý zastupoval aj Petra Sagana. Takisto má aj ďalšiu agentku.
VIDEO: Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta do 23 rokov
"Ako majsterka sveta teraz môžem s agentkou viac s tímom vyjednávať a trošku aj pritlačiť. V tíme vedia, že som silná v kopcoch aj v časovke, čo je dobré pre súboje v celkových poradiach.
Prípadné ďalšie kontrakty alebo záujem sponzorov sa už budú riešiť cez agentov. Pre mňa je to jednoduchšie a som veľmi šťastná, že som pod krídlami týchto dvoch agentov," povedala Chladoňová.
Častou otázkou je účasť mladej Slovenky na Tour de France. Za sebou má dve vystúpenia na Giro d'Italia (16. a 23. miesto, pozn.), 36. pozíciu obsadila vlani na Vuelte, no Tour je obrovským lákadlom.
"Tour de France by som sa chcela zúčastniť v akejkoľvek pozícii. Čo sa týka ostatných Grand Tour, tam by som si chcela vyskúšať ísť na celkové poradie a zbierať skúsenosti," doplnila.
O rok v kategórii elite?
Chladoňová má s tímom Visma kontrakt do roku 2027. V tretej sezóne v žlto-čiernych farbách by chcela dosiahnuť aj prvé veľké víťazstvá.
"Odmalička som veľmi súťaživá. Drieme to vo mne a chcem vyhrávať. Keď ide o veľa, viem zatnúť zuby, dať si klapky na oči a sústrediť sa len na môj výkon," hovorí 19-ročná rodáčka zo Soblahova.
V závere sezóny by opäť nemala chýbať na majstrovstvách sveta a Európy, no zatiaľ nie je isté, či bude obhajovať cenné kovy v pretekoch do 23 rokov, alebo prestúpi do elitnej ženskej kategórie.
"Uvidíme. O tom sa rozhodne v priebehu sezóny podľa toho, aké výkony budem podávať medzi ženami. Na nedávnych ME by som v ženskej časovke skončila šiesta, čo by bol kvalitný výsledok," hovorí Slovenka.
Hoci Chladoňová pózovala aj v prestížnom dúhovom drese, v sezóne ho nosiť nemôže. Na klubovej úrovni totiž jazdí výlučne ženské preteky, v ktorých má právo nosiť tento cenný dres Demi Volleringová.
"Dúhový dres som si mohla obliecť len na Tour de l'Avenir, ale tieto preteky od tohto roku zrušili, takže ho budem nosiť aspoň počas tréningov.
Jeden si dám aj zarámovať, zavesím ho na stenu vedľa toho z horskej cyklistiky (MS junioriek 2024, pozn.) a budú čakať na ďalších kamarátov," dodala.
Po Eneco Tour by mala Viktória Chladoňová absolvovať dva preteky v cyklokrose a následne si dopraje dlhšie voľno. Aj vďaka cyklokrosu zveľaďuje svoju výbušnosť, ktorá je potrebná aj na ceste.